Πάνος Μουζουράκης: Πότε και πού θα γίνει η βάφτιση του γιου του

Σε κινηματογραφική πρεμιέρα στο κέντρο της Αθήνας βρέθηκε το βράδυ της Δευτέρας 20 Απριλίου ο Πάνος Μουζουράκης και εκεί τον «τσάκωσαν» οι τηλεοπτικές κάμερες.

Ο γνωστός καλλιτέχνης έκανε δηλώσεις στου δημοσιογράφους αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες για τη βάφτιση του δεύτερου παιδιού του, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί το φετινό καλοκαίρι εκτός Αθηνών, και πιθανότατα στην Αίγινα. Ο Πάνος Μουζουράκης δεν αποκάλυψε ωστόσο, ούτε την ακριβή τοποθεσία αλλά ούτε και την ημερομηνία.

«Η βάφτιση του γιου θα γίνει λίγο πριν τα γενέθλιά του ή στα γενέθλιά του. Ή δεν ξέρω, τα έχω αφήσει όλα πάνω στη γυναίκα μου. Το καλοκαίρι θα γίνει, εκτός Αθηνών. Δεν είναι κλειστή. Υπάρχουνε τρεις νονοί. Γιατί ήθελα να λαδωθεί καλά. Δηλαδή τέτοιο, ναι. Θα είναι και η Έλενα Παπαρίζου. Το μυστικό της επιτυχίας της οικογένειας… είναι ο πεθερός μου και η πεθερά μου» είπε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στο The Voice, ο καλλιτέχνης σχολίασε: «Δεν μας έχουν ενημερώσει για το Voice. Αυτό θα σας το πούνε και οι πιο παλιοί συνάδελφοι, ότι μας ενημερώνουν μία βδομάδα πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα. Ο Akylas ήταν στην ομάδα μου! Γενικότερα, φέτος με τη Eurovision, μπράβο στον Akyla και μπράβο που μπόρεσε και το έκανε αυτό. Εγώ είμαι πιο πολύ με τις χώρες που αποχώρησαν απ’ το διαγωνισμό».

Μάλιστα, σύμφωνα με δημοσίευμα της Real Life, ο μικρός θα πάρει το όνομα του πατέρα της Μαριλού Κόζαρη, δηλαδή Παναγιώτης. Από την πρώτη στιγμή που έμαθαν ότι περιμένουν αγοράκι, οι δυο τους αποφάσισαν για το όνομα του μωρού, καθώς η κόρη τους πήρε το ονόματά των γονιών του Πάνου Μουζουράκη (Ευελένη), σειρά έχει τώρα έχει η οικογένεια της Μαριλού Κόζαρη, αφού το ζευγάρι αγαπά τις παραδόσεις και θέλει να τιμήσει τα αγαπημένα του πρόσωπα.