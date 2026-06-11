Κατερίνα Γερονικολού: Απαντά σε όσους την κατηγορούν ότι δε μαγειρεύει

«Το σπίτι είναι ευθύνη και των δύο», έγραψε μεταξύ άλλων

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Η Κατερίνα Γερονικολού μιλά για τον Γιάννη Τσιμιτσέλη στο «Καλύτερα Αργά» / Βίντεο: Action 24

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης δήλωσε ότι προτιμούν να παραγγέλνουν φαγητό αντί να μαγειρεύουν, προκαλώντας αντιδράσεις στα social media.
  • Η Κατερίνα Γερονικολού απάντησε στις κατηγορίες μέσω Instagram, τονίζοντας ότι η οικογένεια δεν περιορίζεται μόνο στη μαγειρική.
  • Επισήμανε τη σημασία της ισότιμης κατανομής των οικιακών εργασιών μεταξύ των φύλων.
  • Ανέφερε ότι οι γυναίκες εργάζονται όσο και οι άντρες και δεν πρέπει να κριτικάρονται για την έλλειψη χρόνου.
  • Κάλεσε την κοινωνία να αποδεχτεί τις διαφορετικές προσεγγίσεις στην καθημερινότητα και τις ευθύνες στο σπίτι.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Πρωινό» με τον Γιώργο Λιάγκα την Τρίτη 8/6, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης μίλησε για την καθημερινότητά του με τη σύντροφό του, Κατερίνα Γερονικολού, αποκαλύπτοντας, μεταξύ άλλων, πως προτιμούν να παραγγέλνουν φαγητό απ’ έξω αντί να μαγειρεύουν.

Γιάννης Τσιμιτσέλης: «Εγώ γέροντας γεννήθηκα ψυχικά»

Η Κατερίνα Γερονικολού και ο Γιάννης Τσιμιτσέλης στο BeWell Festival στο ΟΑΚΑ / NDP Photo Agency - Ανδρέας Νικολαρέας

Η Κατερίνα Γερονικολού και ο Γιάννης Τσιμιτσέλης στο BeWell Festival στο ΟΑΚΑ / NDP Photo Agency - Ανδρέας Νικολαρέας

Κατερίνα Γερονικολού: Ο λόγος που δεν παντρεύεται τον Γιάννη Τσιμιτσέλη

Η συγκεκριμένη δήλωση του ηθοποιού προκάλεσε πλήθος αντιδράσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αρκετούς χρήστες να σχολιάζουν τις επιλογές του ζευγαριού. Η Κατερίνα Γερονικολού δεν άφησε τα σχόλια αναπάντητα και, μέσα από μια μακροσκελή ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, τοποθετήθηκε δημόσια επί του θέματος.

Ειδικότερα, η ηθοποιός έγραψε:

«Το “σπιτικό” μου δεν είναι η μαγειρική. Η οικογένεια, η θαλπωρή ενός σπιτιού δεν είναι μόνο το νοικοκυριό, δεν είναι μόνο η ευλογία του παπά. Η χαρά του να επιστρέφεις στο σπιτικό σου δεν είναι μόνο οι μυρωδιές από τα γεμιστά. Μπορεί βέβαια να είναι ΚΑΙ αυτό! Όλες οι δεξιότητες είναι αξιοθαύμαστες και καλοδεχούμενες. Αλλά σε μια κοινωνία που οι γυναίκες εργαζόμαστε, όσο οι άντρες δεν προλαβαίνουν να είναι ενεργοί στο σπίτι, άλλο τόσο δεν προλαβαίνουν οι γυναίκες, πόσο μάλλον οι μαμάδες.

Το “ωραίο φύλο” πρέπει να είναι ακριβώς αυτό: ωραίο, χαμογελαστό, επιθυμητό και παράλληλα να σκουπίζει, να συγυρίζει, να βάζει πλυντήρια, να τρέχει να αγοράζει προμήθειες, να πηγαινοφέρνει τα παιδιά, να προσφέρει τα πάντα. Ναι, και ψυχολογική στήριξη σε όλους. Να είναι “εδώ”. Όταν δεν προλαβαίνει, είναι ελαττωματικό προϊόν. Όταν ο άντρας δεν προλαβαίνει είναι γιατί είναι πηγμένος στη δουλειά και στρεσαρισμένος. Να τον αφήσουμε λίγο να χαλαρώσει στον καναπέ. Είχε δύσκολη μέρα. Το σπίτι ΜΑΣ είναι ευθύνη και των δυο ΜΑΣ. Μην κάνουμε κριτική ο ένας στον άλλο που δεν προλαβαίνουμε. 

Να κατανοούμε και να αντέχουμε την πραγματικότητα που -ειδικά για κάποιους που δεν έχουν τους πόρους- είναι αδυσώπητη. Δεν είμαστε εχθροί τα δύο φύλα, αλλά αγόρια, όταν δεν κάνεις κάτι για το σπίτι σου, αναγκαστικά πρέπει να το κάνει το άλλο σου μισό. Ο χρόνος σου εναντίον του χρόνου μου. Όλοι παλεύουμε για μια καλύτερη ζωή, ας αφήσουμε τον καθένα μας να το κάνει με τον δικό του τρόπο. Τι λέτε να μας επιτρέψουμε να ζήσουμε ανενόχλητα;».

 

 

Με χιούμορ, αλλά και σαφή προβληματισμό, η Κατερίνα Γερονικολού απάντησε στα στερεότυπα που εξακολουθούν να επιβιώνουν στην κοινωνία ακόμη και σήμερα. Ανάμεσά τους βρίσκεται και η αντίληψη γύρω από τις οικιακές εργασίες και τον τρόπο με τον οποίο αυτές θα πρέπει να μοιράζονται ισότιμα μέσα σε μια σχέση ή μια οικογένεια.

 

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