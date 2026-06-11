Σελήνη στον Κριό: Ποια ζώδια θα έχουν εντάσεις σήμερα στις σχέσεις τους

Οι αστρολογικές προβλέψεις της Άσης Μπήλιου

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Επιμέλεια STAR.GR
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Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Οι αστρολογικές προβλέψεις της Άσης Μπήλιου στο Breakfast@Star

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Η Σελήνη εξακολουθεί την πορεία της στον Κριό και σχηματίζει τετράγωνα με τον Δία και την Αφροδίτη στον Καρκίνο, δημιουργώντας ένα πλαίσιο έντασης, ασυμφωνιών, υποκειμενικών διαφορών σε απόψεις και τάση για υπερβολές που αφορούν κυρίως τα παρορμητικά ζώδια, δηλαδή Κριούς, Καρκίνους, Ζυγούς και Αιγόκερους.

Στις 11:22 θα βγει σε φάση κενής πορείας και στις 15:28 θα περάσει στα αγαπημένα της λημέρια στον ζωδιακό, στο ζώδιο του Ταύρου, προσφέροντας μας την ευκαιρία να χαλαρώσουμε λίγο και να περάσουμε ένα απολαυστικό βράδυ. 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο για τις σημερινές αστρολογικές προβλέψεις στο www.asibiliou.gr

 

 

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