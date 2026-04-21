«Ο Τελευταίος Αντάρτης» του Ανδρέα Ζαφείρη, στο Θέατρο Άβατον

Η επιτυχημένη παράσταση της ομάδας "Fade Out" επιστρέφει στις 21 Απριλίου

Ο τελευταίος Αντάρτης
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Τελευταίος Αντάρτης είναι η πραγματική ιστορία, της τελευταίας ομάδας του Δημοκρατικού Στρατού στο Γράμμο. 5 ιστορίες γυναικών-μαχητριών της ομάδας, διατρέχουν οριζόντια τη Δεκαετία της Φωτιάς, 1940-1949. Την σκηνική σύνθεση, συμπληρώνει ηχητικά, η αφήγηση του Τάκη Σάντρα (Δημήτρης Ζαφείρης), του τελευταίου μέλους της ομάδας.

Ο Τάκης Σάντρας, γεννήθηκε το 1925 στη Πυρσόγιαννη, του Γράμμου. Στη περίοδο της Κατοχής συμμετείχε σαν ηθοποιός, στις Θεατρικές Ομάδες της ΕΠΟΝ. Το 1946 εξορίστηκε στη Μακρόνησο. Δραπέτευσε το 1948 και συμμετείχε, ως επικεφαλής, στη τελευταία ομάδα του ΔΣΕ που αποχώρησε από τον Γράμμο. Στη συνέχεια έζησε, μέχρι το 1958,στη Τασκένδη, ως πολιτικός πρόσφυγας.

o teleftaios antartis

Μία πραγματική ιστορία, στο Θέατρο Άβατον

Λόγω των γνωστών γεγονότων μεταξύ των πολιτικών προσφύγων, επέστρεψε παράνομα στην Ελλάδα, όντας καταδικασμένος “δις εις θάνατον”. Συνελήφθη και φυλακίστηκε.

Συντελεστές
Κείμενο: «Ο Τελευταίος Αντάρτης» του Ανδρέα Ζαφείρη
Σκηνοθεσία: Ιωάννα Νιάχα
Σκηνικά-Κοστούμια: Ομάδα Fade-Out
Μουσική: Ομάδα Fade-Out
Φωτισμοί: Ιωάννα Νιάχα
Βοηθός Σκηνοθέτη: Χιονία Χιωτέλλη
Γραφιστική επιμέλεια Αφίσας: Aristi
Φωτογραφίες/Trailer: Κοσμάς Α. Δημητριάδης
Επικοινωνία: Χρύσα Ματσαγκάνη
Ερμηνεία: Μαρία Καρύδη -  Χάρις Μπεζιούλα - Δήμητρα Μυφτάρι  - Λυδία Ορφανουδάκη - Κωνσταντίνα Ρουμελιώτη 
Πληροφορίες παράστασης

Παραστάσεις: Από 21 Απριλίου έως 9 Ιουνίου 2026 

Ημέρες & ώρες παραστάσεων: Κάθε Τρίτη στις 21.00

Τιμές εισιτηρίων:
Γενική Είσοδος: 15 €
Μειωμένο: 12 €

Διάρκεια παράστασης:  60 λεπτά χωρίς διάλειμμα 

Προπώληση εισιτηρίων: 
https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/o-teleutaios-antartis/


ΘΕΑΤΡΟ ΑΒΑΤΟΝ
Ευπατριδών 3, Κεραμεικός 
(5 λεπτά από το ΜΕΤΡΟ Στάση Κεραμεικός) 
 

