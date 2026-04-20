20.04.26 , 15:46 Πανελλαδική 24ωρη απεργία στις 13/5: Τι θα γίνει με τα σχολεία
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Κώστας Τζούμας)
Πανελλαδική 24ωρη Απεργία 13/5: Τι Θα Γίνει Με Τα Σχολεία
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η ΑΔΕΔΥ προκηρύσσει 24ωρη πανελλαδική απεργία στις 13 Μαΐου, διεκδικώντας αυξήσεις μισθών και εργασιακά δικαιώματα.
  • Στην απεργία συμμετέχουν και οι εκπαιδευτικοί, επηρεάζοντας το ωράριο λειτουργίας των σχολείων.
  • Στις 17 Μαΐου, οι μαθητές θα προσέλθουν κανονικά στα σχολεία, με μαθήματα από καθηγητές που δεν απεργούν.
  • Οι δάσκαλοι και οι νηπιαγωγοί ενημερώνουν τους γονείς για την απόφασή τους να απεργήσουν.

Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρά η ΑΔΕΔΥ την Τετάρτη 13 Μαΐου. 

Βασικά αιτήματα της απεργίας είναι οι αυξήσεις μισθών, η επαναφορά 13ου και 14ου μισθού, η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, η αναγνώριση προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και ζητήματα εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων.

Στην απεργία θα συμμετέχουν και οι εκπαιδευτικοί, φέρνοντας αλλαγές στο ωράριο λειτουργίας των σχολείων.

Απεργία 17/5: Τι θα γίνει με τα σχολεία

Είθισται στις απεργιακές κινητοποιήσεις στις οποίες συμμετέχουν και οι εκπαιδευτικοί να μην κλείνουν τα σχολεία. Ωστόσο, το πρόγραμμα των μαθητάτων συνήθως επιδέχεται αλλαγές, σε περίπτωση που κάποιος καθηγητής ή δάσκαλος αποφασίσε να απεργήσει. 

Έτσι και στις 17 Μαΐου οι μαθητές όλων των εκπαιδευτικών μονάδων της χώρας (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια), θα πρέπει να προσέλθουν κανονικά στις σχολικές αίθουσες και να κάνουν μάθημα με όσους καθηγητές δεν απεργούν.

Σημειώνεται ότι οι δάσκαλοι και οι νηπιαγωγοί συνηθίζουν να ενημερώνουν τους γονείς για το εάν θα απεργήσουν ή όχι. 

