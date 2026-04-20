Πανελλαδική 24ωρη απεργία στις 13/5: Τι θα γίνει με τα σχολεία

Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρά η ΑΔΕΔΥ την Τετάρτη 13 Μαΐου.

Βασικά αιτήματα της απεργίας είναι οι αυξήσεις μισθών, η επαναφορά 13ου και 14ου μισθού, η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, η αναγνώριση προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και ζητήματα εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων.

Στην απεργία θα συμμετέχουν και οι εκπαιδευτικοί, φέρνοντας αλλαγές στο ωράριο λειτουργίας των σχολείων.

Απεργία 17/5: Τι θα γίνει με τα σχολεία

Είθισται στις απεργιακές κινητοποιήσεις στις οποίες συμμετέχουν και οι εκπαιδευτικοί να μην κλείνουν τα σχολεία. Ωστόσο, το πρόγραμμα των μαθητάτων συνήθως επιδέχεται αλλαγές, σε περίπτωση που κάποιος καθηγητής ή δάσκαλος αποφασίσε να απεργήσει.

Έτσι και στις 17 Μαΐου οι μαθητές όλων των εκπαιδευτικών μονάδων της χώρας (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια), θα πρέπει να προσέλθουν κανονικά στις σχολικές αίθουσες και να κάνουν μάθημα με όσους καθηγητές δεν απεργούν.

Σημειώνεται ότι οι δάσκαλοι και οι νηπιαγωγοί συνηθίζουν να ενημερώνουν τους γονείς για το εάν θα απεργήσουν ή όχι.