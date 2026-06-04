PEUGEOT: 100 χρόνια ιστορίας στις 24 ΩΡΕΣ του LE MANS

Πριν από έναν αιώνα, η PEUGEOT αντιμετώπισε την πρόκληση των 24 ωρών του Le Mans. Το 1926, δύο PEUGEOT 174S πήραν εκκίνηση στον «24ωρο Grand Prix αντοχής», σηματοδοτώντας την αρχή μιας ιστορικής σχέσης μεταξύ της «μάρκας των Λιονταριών» και του πιο διάσημου αγώνα αντοχής στον κόσμο. Αυτή η πρώτη εμφάνιση σηματοδότησε την αφετηρία μιας μακροχρόνιας δέσμευσης στους αγώνες αντοχής.

Σήμερα, η PEUGEOT έχει καταγράψει 44 συμμετοχές στις 24 Ώρες του Le Mans, ως εργοστασιακή ομάδα ή προμηθευτής κινητήρων. Η μάρκα έχει εξασφαλίσει τρεις μεγάλες νίκες: το 1992 με την πρώτη και την τρίτη θέση στο βάθρο, το 1993 με έναν ιστορικό τερματισμό 1-2-3 για το PEUGEOT 905 και το 2009 με αποτέλεσμα 1-2 για το PEUGEOT 908 HDi FAP.

Από το 2023, το PEUGEOT 9X8 ενσαρκώνει αυτό το πάθος για το θρυλικό γεγονός, σύμβολο της ιστορίας και της δέσμευσης της μάρκας. Για την περίσταση αυτή, η PEUGEOT Design δημιούργησε ένα ειδικό σήμα εκατονταετηρίδας, το οποίο θα εμφανίζεται και στα δύο αυτοκίνητα 9Χ8.



Για τέταρτη συνεχόμενη συμμετοχή, από τότε που επέστρεψε στους αγώνες αντοχής, η Team Peugeot TotalEnergies προσεγγίζει την 94η έκδοση του αγώνα με αποφασιστικότητα και ταπεινότητα, έχοντας πλήρη επίγνωση των εξαιρετικών απαιτήσεων της διοργάνωσης του Le Mans και της έντασης του ανταγωνισμού στην κατηγορία Hypercar.Η προετοιμασία για τις 24 Ώρες του Le Mans αποτελεί μέρος ενός μακροπρόθεσμου προγράμματος ανάπτυξης που ξεκίνησε από την προηγούμενη διοργάνωση, συνδυάζοντας, την σε βάθος ανάλυση του αγώνα του 2025, αλλά και δοκιμές και διδάγματα από τους γύρους του FIA WEC στην Imola και στο Spa-Francorchamps αυτή την σεζόν.

Ως ένα μοναδικά περίπλοκο γεγονός, το Le Mans απαιτεί πλήρη γνώση όλων των παραμέτρων του αγώνα: διαχείριση κυκλοφορίας στην πίστα, διαδικασίες, στρατηγική, και αξιολόγηση των συνθηκών της πίστας. Όλους τους τομείς δηλαδή στους οποίους η ομάδα έχει δώσει ιδιαίτερη προσοχή. Η πρόοδος που παρατηρήθηκε από το τέλος της σεζόν του 2025, που επιβεβαιώθηκε στην αρχή του τρέχοντος έτους τόσο στις κατατακτήριες δοκιμές όσο και στον ρυθμό του αγώνα, αντανακλά μια θετική πορεία. Στον άκρως ανταγωνιστικό τομέα της κατηγορίας Hypercar των 18 αυτοκινήτων, η Team Peugeot TotalEnergies στοχεύει να επιβεβαιώσει αυτή την ανοδική τάση και να εδραιωθεί σταθερά στην πρώτη θέση.

Για να γιορτάσει την εκατονταετηρίδα από την πρώτη της συμμετοχή στο Le Mans, η PEUGEOT θα προσφέρει μια σειρά από δραστηριότητες για τους οπαδούς, το κοινό και τα μέσα ενημέρωσης καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας αγώνων.

Από την Τρίτη 9 Ιουνίου, το νέο Peugeot E-208 GTi θα εκτίθεται στο «χωριό των κατασκευαστών». Οι φίλοι της μάρκας θα ανακαλύψουν επίσης το PEUGEOT 9X8, το πρωτότυπο PEUGEOT Polygon και μπορούν να δοκιμάσουν το τιμόνι Hypersquare στη Fan Zone της πίστας (10 π.μ. έως 7 μ.μ.).

Από την Παρασκευή 12 Ιουνίου, μια επιλογή ταινιών με θέμα τον μηχανοκίνητο αθλητισμό, συμπεριλαμβανομένων των Rush, Ford vs Ferrari, Gran Turismo, Taxi και Fast & Furious, θα προβάλλεται στον υπαίθριο κινηματογράφο Drive-In Paradisio (σε συνεργασία με MK2).

Τέλος, το Σάββατο 13 Ιουνίου, μια μεγάλη παρέλαση θα συγκεντρώσει 20 αγωνιστικά οχήματα και αυτοκίνητα παραγωγής της PEUGEOT που σημάδεψαν την ιστορία της μάρκας, γιορτάζοντας την εκατονταετηρίδα από την πρώτη της συμμετοχή στις 24 Ώρες του Le Mans.

Για την ομάδα Peugeot TotalEnergies, η εβδομάδα του Le Mans ξεκινά την Παρασκευή 5 Ιουνίου με τους παραδοσιακούς τεχνικούς και διοικητικούς ελέγχους στο κέντρο της πόλης.Την Κυριακή 7 Ιουνίου, τα PEUGEOT 9X8 #93 και #94 και τα πληρώματά τους θα επιστρέψουν στο 13.626 χιλιομέτρων Circuit des 24 Heures για την Ημέρα Δοκιμών.



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (CET-Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)

Τετάρτη 10 Ιουνίου

⦁ Ελεύθερα Δοκιμαστικά 1 : 14:00

⦁ Προκριματικά Hypercar: 19:30

⦁ Ελεύθερα Δοκιμαστικά 2: 22:00

Πέμπτη 11 Ιουνίου

⦁ Ελεύθερα Δοκιμαστικά 3: 14:45

⦁ Hyperpole 1: 21:05 (Διαδικασία ανάδειξης νικητή ταχύτερου γύρου – Pole Position)

⦁ Hyperpole 2: 21:40

⦁ Ελεύθερα Δοκιμαστικά 4: 23:00

Σάββατο 13 Ιουνίου

⦁ Warm-Up (προθέρμανση): 12:00

⦁ Εκκίνηση αγώνα: 16:00 (Η εκκίνηση θα δοθεί από τον Sir Mark Cavendish)

Εκατό χρόνια και μία ημέρα μετά το πρωτοποριακό PEUGEOT 174S, το PEUGEOT 9X8 θα αντιμετωπίσει και πάλι την πρόκληση στον εικοσιτετράωρο αγώνα στην πίστα La Sarthe.



