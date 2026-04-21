Δασμοί Τραμπ: «Ανοίγει ο δρόμος» για επιστροφές ύψους 166 δισ. δολαρίων

Οι επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για να λάβουν πίσω χρήματα

Δασμοί Τραμπ
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα επιστρέψει έως 166 δισ. δολάρια σε δασμούς της εποχής Τραμπ, μετά από απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου.
  • Από 20 Απριλίου, οι επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για επιστροφή δασμών μέσω νέου συστήματος Τελωνείων.
  • Τα δικαστήρια έκριναν ότι μόνο το Κογκρέσο μπορεί να επιβάλλει δασμούς, ανατρέποντας την πολιτική Τραμπ.
  • Περισσότεροι από 330.000 εισαγωγείς ενδέχεται να δικαιούνται επιστροφές για 53 εκατομμύρια αποστολές.
  • Οι πληρωμές αναμένονται εντός 60-90 ημερών μετά την έγκριση των αιτήσεων, αν και η διαδικασία θα είναι περίπλοκη.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα αρχίσει να επιστρέφει έως και 166 δισεκατομμύρια δολάρια σε δασμούς της εποχής Τραμπ, μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου ότι η σχετική πολιτική ήταν παράνομη.

Από τις 20 Απριλίου, οι επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις μέσω ενός νέου συστήματος των Τελωνείων, προκειμένου να ανακτήσουν δασμούς που κατέβαλαν βάσει έκτακτων εξουσιών.

Τα δικαστήρια έκριναν ότι μόνο το Κογκρέσο έχει την αρμοδιότητα να επιβάλλει δασμούς, γεγονός που οδήγησε στην ανατροπή της πολιτικής.

Περισσότεροι από 330.000 εισαγωγείς, που σχετίζονται με 53 εκατομμύρια αποστολές, ενδέχεται να δικαιούνται επιστροφές.

Μόλις εγκριθούν οι αιτήσεις, τα ποσά μαζί με τους τόκους αναμένεται να καταβληθούν μέσα σε 60 έως 90 ημέρες, αν και πιο σύνθετες υποθέσεις μπορεί να χρειαστούν περισσότερο χρόνο.

Αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι η διαδικασία θα είναι τεράστια και περίπλοκη, όμως οι πληρωμές θα καταβάλλονται απευθείας στις επιχειρήσεις που είχαν αρχικά πληρώσει τους δασμούς.

