Δασμοί Τραμπ: «Ανοίγει ο δρόμος» για επιστροφές ύψους 166 δισ. δολαρίων

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα αρχίσει να επιστρέφει έως και 166 δισεκατομμύρια δολάρια σε δασμούς της εποχής Τραμπ, μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου ότι η σχετική πολιτική ήταν παράνομη.

Από τις 20 Απριλίου, οι επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις μέσω ενός νέου συστήματος των Τελωνείων, προκειμένου να ανακτήσουν δασμούς που κατέβαλαν βάσει έκτακτων εξουσιών.

Τα δικαστήρια έκριναν ότι μόνο το Κογκρέσο έχει την αρμοδιότητα να επιβάλλει δασμούς, γεγονός που οδήγησε στην ανατροπή της πολιτικής.

Περισσότεροι από 330.000 εισαγωγείς, που σχετίζονται με 53 εκατομμύρια αποστολές, ενδέχεται να δικαιούνται επιστροφές.

Μόλις εγκριθούν οι αιτήσεις, τα ποσά μαζί με τους τόκους αναμένεται να καταβληθούν μέσα σε 60 έως 90 ημέρες, αν και πιο σύνθετες υποθέσεις μπορεί να χρειαστούν περισσότερο χρόνο.

Αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι η διαδικασία θα είναι τεράστια και περίπλοκη, όμως οι πληρωμές θα καταβάλλονται απευθείας στις επιχειρήσεις που είχαν αρχικά πληρώσει τους δασμούς.