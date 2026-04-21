Cash or Trash: Ένα Bimbo Box εντυπωσιάζει τους αγοραστές

Συντονιστείτε στις 17:20 στο Star

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το Cash or Trash, η πρώτη εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση που αγαπάει τα παλιά αντικείμενα, με παρουσιάστρια τη Δέσποινα Μοιραράκη, δίνει την ευκαιρία σε όλους να ζήσουν τη δημοπρασία της ζωής τους για 5η σεζόν, καθημερινά στις 17:20 στo Star! 

Σήμερα, Τρίτη 21 Απριλίου στις 17:20, στο Cash or Trash, η Δέσποινα Μοιραράκη θα υποδεχθεί τρεις νέους πωλητές και ο Θάνος Λούδος, ο ειδικός συνεργάτης της εκπομπής, θα εκτιμήσει τα αντικείμενά τους, που έχουν μια ξεχωριστή ιστορία. 

Για τον Ευτύχιο η ώρα προβολής του Cash Or Trash αποτελεί μια «ιερή» στιγμή οικογενειακής ψυχαγωγίας στο σπίτι του. Μετά από κάθε επεισόδιο, ακολουθούν ατελείωτες συζητήσεις σχετικά με τις εκτιμήσεις και τις δημοπρασίες των αντικειμένων. Σήμερα, έρχεται ο ίδιος στην εκπομπή για να ζήσει και να απολαύσει  από κοντά αυτή τη μοναδική εμπειρία και να μεταφέρει στους τηλεθεατές τις εντυπώσεις του! 

Η Αθηνά-Λυδία αποφάσισε να συμμετάσχει στο Cash or Trash για να κερδίσει ένα στοίχημα με την οικογενειακή φίλη της μητέρας της, πουλώντας ένα αντικείμενο από τη συλλογή της. Έχοντας ως στόχο να κάνει το πρώτο της ρεκόρ επιτυγχάνοντας κλείσιμο συμφωνίας στην πρώτη της δημοπρασία, η νεαρή παγκόσμια πρωταθλήτρια του Kick Boxing πραγματοποιεί μια από τις πιο δυνατές διαπραγματεύσεις στο δωμάτιο των αγοραστών.

Η Κατερίνα, στυλίστρια μόδας, κατάφερε να πραγματοποιήσει το επαγγελματικό της όνειρο σε μεγαλύτερη ηλικία, επιλέγοντας να ακολουθήσει μια πιο ικανοποιητική και δημιουργική καθημερινότητα στη ζωή της. Η πωλήτρια έρχεται στο Cash or Trash και παρουσιάζει ένα Bimbo Box, ένα vintage, διαδραστικό jukebox της δεκαετίας του 1950.  Η αποκάλυψη του αντικειμένου της Κατερίνας προκαλεί ενθουσιασμό, με τους αγοραστές να σηκώνονται από τις θέσεις τους και να διεκδικούν σθεναρά την απόκτησή του, κάνοντας υψηλές προσφορές!  

Δείτε εδώ το trailer του Cash or Trash:
https://youtu.be/J5qLqyilsDw

 
H Δέσποινα Μοιραράκη, με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη για τα παλιά αντικείμενα, αναδεικνύει, με τη βοήθεια του Θάνου Λούδου, εκτιμητή της εκπομπής, συλλεκτικά και σπάνια αντικείμενα, αλλά και τις παράξενες και άλλοτε συγκινητικές ιστορίες, που τα συνοδεύουν, για να βγεις εσύ ο κερδισμένος! Ακόμα πιο σπάνια αντικείμενα, ακόμα πιο συναρπαστικά επεισόδια! Καθημερινά οι αγοραστές, λάτρεις των παλιών αντικειμένων και φανατικοί συλλέκτες θα… «κονταροχτυπιούνται» για να αποκτήσουν τα αντικείμενα του πόθου τους!
Πρωταγωνιστές, όμως, για ακόμη μια σεζόν είναι τα αντικείμενα όλων μας! Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσα χρήματα αξίζει το παλιό, σκονισμένο αντικείμενο, που για χρόνια πιάνει χώρο στην αποθήκη σας; Πόσα παράξενα αναμνηστικά, γαμήλια δώρα από άλλες εποχές,  βρίσκονται ξεχασμένα στο πατάρι της γιαγιάς; 

Το Cash or Trash θα σας αποκαλύψει την τιμή των μικρών ή μεγάλων θησαυρών και των κρυμμένων κειμηλίων σας! Ακόμη κι αν ο εκτιμητής αποφασίσει ότι είναι trash, τα πάντα μπορούν να ανατραπούν στο Cash or Trash! 

Παίκτες από όλη την Ελλάδα διεκδικούν και διαπραγματεύονται στο δωμάτιο αγοραστών την τέλεια συμφωνία. Κι αν απαντήσουν θετικά στο ερώτημα «έχουμε συμφωνία;» των αγοραστών, φεύγουν με μετρητά στο χέρι! 

Πολλοί θησαυροί, αληθινές ιστορίες, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, γέλιο και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα!
Μην το σκέφτεσαι, έλα και εσύ θα αποφασίσεις πόσα θα κερδίσεις!

Head of Productions: Σάββας Βέλλας
Senior Executive Producer: Γιάννης Θηραίος
Project Manager: Γιώργος Ευφραιμίδης
Σκηνοθεσία: Τζο Σισμάνογλου 
Executive Producer: Τόνια Σαγιάκου
Αρχισυνταξία: Ολυμπία Νάκη  
Υπεύθυνη εκπομπής: Νάντια Χείρα
Δ/νση Φωτογραφίας: Γιώργος Μιχελής
Οργάνωση Παραγωγής: Ράντι Λαβδανίτι 
Διεύθυνση Παραγωγής: Κώστας Καλαμπαλίκης
Εκτέλεση Παραγωγής: Green Pixel productions

#CashOrTrashGR #StarChannelTV 

https://www.star.gr/tv/psychagogia/cash-or-trash 
https://www.star.gr/tv/press-room/
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
CASH OR TRASH
 |
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΟΙΡΑΡΑΚΗ
 |
BIMBO BOX
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top