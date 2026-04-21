MasterChef: Δε «μασάει» τα λόγια της η Wasan - «Τώρα δε δίνω δεκάρα»

Sneak preview από το επεισόδιο 5 που θα προβληθεί απόψε, 21/4

21.04.26 , 16:18 Μουτσινάς: Με ποια γνωστή ηθοποιό βγήκε βόλτα;
21.04.26 , 16:09 Κεφαλονιά: Μιλά πρώτη φορά η γιαγιά του 26χρονου πρώην αρσιβαρίστα
21.04.26 , 16:02 Εκδρομή το τριήμερο της Πρωτομαγιάς: Ανακαλύψτε τις ομορφιές της Ελλάδας
21.04.26 , 15:58 Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Δείτε σε ποιες περιοχές η διαμονή είναι δωρεάν
21.04.26 , 15:50 Γιώργος Λιάγκας: «Δεν έχω αποφασίσει αν θα έχω εκπομπή του χρόνου»
21.04.26 , 15:36 Ηλιούπολη: Άγρια επίθεση σε αστυνομικό των ΜΑΤ- Έκλεισε ραντεβού με ανήλικη
21.04.26 , 15:32 Ξέσπασε σε κλάματα η Ζήνα: «Με εσάς βρήκα χαραμάδα για να βγω στο φως»
21.04.26 , 15:15 Υπό έλεγχο η φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης
21.04.26 , 15:05 Eurovision 2026 - Αποκάλυψη: Η Παρθένα Χοροζίδου στη σκηνή με τον Akylas
21.04.26 , 14:50 Αγωνία για 43χρονη μητέρα που αγνοείται στο Ηράκλειο - Το τελευταίο μήνυμα
21.04.26 , 14:43 Κεφαλονιά: Ο ξενοδόχος ξεκαθαρίζει τι συνέβη με τις κάμερες
21.04.26 , 14:27 MasterChef - Γλυκιά εβδομάδα: «Θα τους τεντώσω αν δεν κερδίσουμε!»
21.04.26 , 13:56 TractioN: Ο ηθοποιός Βαγγέλης Αλεξανδρής στο τιμόνι με τον Κώστα Στεφανή
21.04.26 , 13:55 Αλκαράθ, Σαμπαλένκα και Νόρις σάρωσαν στα Laureus World Sports Awards
Σκορδά - Λιάγκας: Οι φωτογραφίες από τα 15α γενέθλια του γιου τους, Γιάννη
Θάνατος 11χρονου Μάριου: «Τον γύρισα κι έτρεχε το αίμα ποτάμι»
Νίκος Χατζηνικολάου - Η επίσημη ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για τον δημοσιογράφο
Κομνηνού: «Είναι μεγάλο κομμάτι της ζωής μου. Μου έχει δώσει πληρότητα»
Κοινωνικός τουρισμός: Άνοιξε η πλατφόρμα - Ποιοι ΑΦΜ κάνουν αίτηση σήμερα
Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Δείτε σε ποιες περιοχές η διαμονή είναι δωρεάν
Ελένη Χατζίδου: Επέστρεψε στο Breakfast - Όσα είπε για το πρόβλημα υγείας
Μιλλούση: «Μπήκα και είδα τον Λευτέρη να κλαίει - ''Δεν το αντέχω'' είπε»
MasterChef: Μετά τον Πάνο, και ο Χάρης παραιτήθηκε από την ηγεσία των μπλε
Πανελλαδική 24ωρη απεργία στις 13/5: Τι θα γίνει με τα σχολεία
GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Wasan εκφράζει την απογοήτευσή της για την έλλειψη ομαδικού πνεύματος μεταξύ των διαγωνιζομένων στο MasterChef.
  • Ο Σαμ αναφέρει την ενόχλησή του για την ειρωνική συμπεριφορά παίκτη προς τον Αχλαδιώτη.
  • Η Wasan δηλώνει ότι έχει χάσει το ενδιαφέρον της για συνεργασία και δεν νοιάζεται πια.
  • Απόψε, οι διαγωνιζόμενοι θα συμμετάσχουν σε απαιτητικό Τεστ Δημιουργικότητας με έμπνευση από κλασικές πάστες.
  • Επιστρέφει ο Παύλος Χάππιλος, αγαπητός παίκτης του MasterChef, προσφέροντας αυθεντικότητα και ευαισθησία.

Από το αποκλειστικό απόσπασμα που προβλήθηκε στο Breakfast@Star από το νέο επεισόδιο του MasterChef, βλέπουμε πως το κλίμα μέσα στον διαγωνισμό είναι ιδιαίτερα φορτισμένο.

Από τη μία πλευρά, η ομάδα ξεκινά με θετική διάθεση και πίστη στη νίκη, όμως η Wasan έχει άλλη άποψη. Η παίκτρια λέει στην κάμερα ότι οι διαγωνιζόμενοι λειτουργούν περισσότερο ατομικά παρά ως ενιαία ομάδα!

«Τα αγόρια παριστάνουν ότι είναι ομάδα. Σκέφτονται ατομικά. Δεν μπορώ να συμμετέχω σε ομαδικό πνεύμα που δεν υπάρχει» λέει. 

Η αίσθηση αποστασιοποίησης εντείνεται ακόμη περισσότερο, όταν o Σαμ μιλά για την έντονη ενόχλησή του μετά από ειρωνική συμπεριφορά παίκτη προς τον Αχλαδιώτη.

«Με έχει στεναχωρήσει πάρα πολύ αυτό που έκανε στον Αχλαδιώτη. Αυτό το good luck το κακό που είπε στον Αχλαδιώτη. Αυτή η ειρωνική μουσούδα εμένα με στεναχώρησε πάρα πολύ» είπε ο Σαμ.

Η Wasan το λέει ξεκάθαρα. Έχει πλέον χάσει το κίνητρο και το ενδιαφέρον της για τη συνεργασία: «Υπάρχει ξεκάθαρα μια αποσύνδεση ανάμεσα σε όλους. Στην αρχή νοιαζόμουν πολύ. Τώρα δε δίνω δεκάρα».

Απόψε Τρίτη 21 Απριλίου, έρχεται η δεύτερη δοκιμασία της «γλυκιάς εβδομάδας», ένα απαιτητικό Τεστ Δημιουργικότητας που θα δοκιμάσει τη φαντασία και την τεχνική των παικτών. Πηγή έμπνευσης θα αποτελέσουν τρεις κλασικές και αγαπημένες πάστες, με κάθε ζευγάρι να καλείται να εμπνευστεί από μία διαφορετική δημιουργία. Πριν ξεκινήσει η δοκιμασία, οι διαγωνιζόμενοι θα έχουν χρόνο να δοκιμάσουν το γλυκό που τους αντιστοιχεί, ώστε να το «μεταφράσουν» δημιουργικά στο πιάτο τους.

Ξεχωριστή στιγμή του επεισοδίου αποτελεί η επιστροφή στην κουζίνα του MasterChef 10 του Παύλου Χάππιλου, ενός από τους πιο αγαπητούς παίκτες που έχουν περάσει από τον διαγωνισμό. Ο Παύλος έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα, όχι μόνο μέσα από τη μαγειρική του ικανότητα, αλλά και μέσα από την αυθεντικότητα και την ευαισθησία της προσωπικότητάς του, στοιχεία που τον έκαναν να ξεχωρίσει και να αγαπηθεί από κοινό και συμπαίκτες.

