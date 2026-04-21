MasterChef: Δε «μασάει» τα λόγια της η Wasan - «Τώρα δε δίνω δεκάρα»

Από το αποκλειστικό απόσπασμα που προβλήθηκε στο Breakfast@Star από το νέο επεισόδιο του MasterChef, βλέπουμε πως το κλίμα μέσα στον διαγωνισμό είναι ιδιαίτερα φορτισμένο.

Δες το MasterChef

Από τη μία πλευρά, η ομάδα ξεκινά με θετική διάθεση και πίστη στη νίκη, όμως η Wasan έχει άλλη άποψη. Η παίκτρια λέει στην κάμερα ότι οι διαγωνιζόμενοι λειτουργούν περισσότερο ατομικά παρά ως ενιαία ομάδα!

«Τα αγόρια παριστάνουν ότι είναι ομάδα. Σκέφτονται ατομικά. Δεν μπορώ να συμμετέχω σε ομαδικό πνεύμα που δεν υπάρχει» λέει.

Η αίσθηση αποστασιοποίησης εντείνεται ακόμη περισσότερο, όταν o Σαμ μιλά για την έντονη ενόχλησή του μετά από ειρωνική συμπεριφορά παίκτη προς τον Αχλαδιώτη.

«Με έχει στεναχωρήσει πάρα πολύ αυτό που έκανε στον Αχλαδιώτη. Αυτό το good luck το κακό που είπε στον Αχλαδιώτη. Αυτή η ειρωνική μουσούδα εμένα με στεναχώρησε πάρα πολύ» είπε ο Σαμ.

Η Wasan το λέει ξεκάθαρα. Έχει πλέον χάσει το κίνητρο και το ενδιαφέρον της για τη συνεργασία: «Υπάρχει ξεκάθαρα μια αποσύνδεση ανάμεσα σε όλους. Στην αρχή νοιαζόμουν πολύ. Τώρα δε δίνω δεκάρα».

Απόψε Τρίτη 21 Απριλίου, έρχεται η δεύτερη δοκιμασία της «γλυκιάς εβδομάδας», ένα απαιτητικό Τεστ Δημιουργικότητας που θα δοκιμάσει τη φαντασία και την τεχνική των παικτών. Πηγή έμπνευσης θα αποτελέσουν τρεις κλασικές και αγαπημένες πάστες, με κάθε ζευγάρι να καλείται να εμπνευστεί από μία διαφορετική δημιουργία. Πριν ξεκινήσει η δοκιμασία, οι διαγωνιζόμενοι θα έχουν χρόνο να δοκιμάσουν το γλυκό που τους αντιστοιχεί, ώστε να το «μεταφράσουν» δημιουργικά στο πιάτο τους.

Ξεχωριστή στιγμή του επεισοδίου αποτελεί η επιστροφή στην κουζίνα του MasterChef 10 του Παύλου Χάππιλου, ενός από τους πιο αγαπητούς παίκτες που έχουν περάσει από τον διαγωνισμό. Ο Παύλος έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα, όχι μόνο μέσα από τη μαγειρική του ικανότητα, αλλά και μέσα από την αυθεντικότητα και την ευαισθησία της προσωπικότητάς του, στοιχεία που τον έκαναν να ξεχωρίσει και να αγαπηθεί από κοινό και συμπαίκτες.