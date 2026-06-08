Συντάξεις: Αυξήσεις σε ειδικές κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων & στρατιωτικών

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Οικονομια
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: pexels
Συντάξεις: Αυξήσεις Σε Ειδικές Κατηγορίες
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Αναδρομικές αυξήσεις στις συντάξεις ειδικών κατηγοριών δημοσίων υπαλλήλων και στρατιωτικών.
  • Νέος κύκλος παρεμβάσεων στο ασφαλιστικό σύστημα για αποκατάσταση αδικιών.
  • Η ρύθμιση περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας.
  • Αφορά πρόσωπα που εξαιρέθηκαν από το νόμο Κατρούγκαλου.
  • Στοχεύει στη διατήρηση του προγενέστερου καθεστώτος υπολογισμού συντάξεων.

Οι αναδρομικές αυξήσεις στις συντάξεις ειδικών κατηγοριών δημοσίων υπαλλήλων και στρατιωτικών φέρνουν στο προσκήνιο νέο κύκλο παρεμβάσεων στο ασφαλιστικό σύστημα, με το οικονομικό επιτελείο να επιχειρεί την αποκατάσταση αδικιών που προέκυψαν τα προηγούμενα χρόνια. Η νέα ρύθμιση, που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τα έκτακτα μέτρα στήριξης των εισοδημάτων, αφορά πρόσωπα που εξαιρέθηκαν από τις διατάξεις του νόμου Κατρούγκαλου και διατήρησαν το προγενέστερο καθεστώς υπολογισμού των συντάξεών τους.

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