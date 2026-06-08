Συντάξεις: Αυξήσεις Σε Ειδικές Κατηγορίες

Οι αναδρομικές αυξήσεις στις συντάξεις ειδικών κατηγοριών δημοσίων υπαλλήλων και στρατιωτικών φέρνουν στο προσκήνιο νέο κύκλο παρεμβάσεων στο ασφαλιστικό σύστημα, με το οικονομικό επιτελείο να επιχειρεί την αποκατάσταση αδικιών που προέκυψαν τα προηγούμενα χρόνια. Η νέα ρύθμιση, που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τα έκτακτα μέτρα στήριξης των εισοδημάτων, αφορά πρόσωπα που εξαιρέθηκαν από τις διατάξεις του νόμου Κατρούγκαλου και διατήρησαν το προγενέστερο καθεστώς υπολογισμού των συντάξεών τους.

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