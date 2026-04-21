Μέρη που νομίζεις ότι είναι χώρες… αλλά δεν είναι!

Πόσες φορές έχουμε αναφέρει σε συζητήσεις μας ένα μέρος θεωρώντας αυτονόητο ότι είναι... χώρα; Κι όμως, ο κόσμος είναι γεμάτος από τοποθεσίες που, λόγω φήμης, ιστορίας ή ιδιαίτερου καθεστώτος, μοιάζουν με ανεξάρτητα κράτη, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι!

Στο βίντεο που ακολουθεί, ανακαλύπτουμε μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα που μπερδεύουν τους περισσότερους.

Ντουμπάι

Το Ντουμπάι δεν είναι χώρα αλλά μία από τις επτά εμιράτες που αποτελούν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Είναι η πιο γνωστή και τουριστική πόλη της χώρας, όμως πρωτεύουσα είναι το Αμπού Ντάμπι.

Παταγονία

Η Παταγονία δεν είναι κράτος αλλά μια τεράστια γεωγραφική περιοχή στη νότια άκρη της Νότιας Αμερικής, που μοιράζεται ανάμεσα στην Αργεντινή και τη Χιλή.

Μπαλί

Το Μπαλί είναι ένα από τα πιο διάσημα νησιά του κόσμου, αλλά ανήκει στην Ινδονησία. Δεν είναι ανεξάρτητο κράτος, αλλά επαρχία της χώρας.

Τασμανία

Η Τασμανία δεν είναι χώρα αλλά πολιτεία της Αυστραλία. Είναι νησί νότια της ηπειρωτικής Αυστραλίας και συχνά συγχέεται με την Τανζανία, που είναι όντως ανεξάρτητο κράτος.

Χονγκ Κονγκ

Το Χονγκ Κονγκ δεν είναι χώρα αλλά ειδική διοικητική περιοχή της Κίνα. Διαθέτει δικό του οικονομικό και νομικό σύστημα, αλλά δεν είναι ανεξάρτητο κράτος.

Είναι μια καλή υπενθύμιση ότι η γεωγραφία δεν είναι πάντα τόσο απλή όσο φαίνεται.