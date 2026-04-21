Συνάντηση Μητσοτάκη με πρίγκιπα Αλβέρτο του Μονακό - Τι συζήτησαν

Τον πρίγκιπα Αλβέρτο υποδέχθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον πρίγκιπα Αλβέρτο Β΄ του Μονακό, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η Ελλάδα για την υπεύθυνη διαχείριση και προστασία των Ωκεανών και των θαλασσών.

Ο πρωθυπουργός ενημέρωσε τον πρίγκιπα Αλβέρτο Β΄ του Μονακό για τη δημιουργία δύο νέων εθνικών θαλάσσιων πάρκων, στο Ιόνιο Πέλαγος και στο Αιγαίο Πέλαγος (Νότιες Κυκλάδες).

Δείτε φωτογραφίες από τη συνάντηση των δύο ανδρών στο Μέγαρο Μαξίμου: