Συνάντηση Μητσοτάκη με πρίγκιπα Αλβέρτο του Μονακό - Τι συζήτησαν

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον πρίγκιπα Αλβέρτο Β΄ του Μονακό, στο Μέγαρο Μαξίμου.
Επίτιμος Δημότης Ελαφονήσου ο Πρίγκιπας του Μονακό, Αλβέρτος Β'
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η Ελλάδα για την υπεύθυνη διαχείριση και προστασία των Ωκεανών και των θαλασσών.
Ο πρωθυπουργός ενημέρωσε τον πρίγκιπα Αλβέρτο Β΄ του Μονακό για τη δημιουργία δύο νέων εθνικών θαλάσσιων πάρκων, στο Ιόνιο Πέλαγος και στο Αιγαίο Πέλαγος (Νότιες Κυκλάδες).
Μητσοτάκης: Δημιουργούμε δύο εθνικά θαλάσσια πάρκα σε Ιόνιο και Αιγαίο
Δείτε φωτογραφίες από τη συνάντηση των δύο ανδρών στο Μέγαρο Μαξίμου:
