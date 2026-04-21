Eurovision 2026 - Akylas: «Μπορεί να έγινε καλή διαχείριση χρημάτων»

Στην κάμερα του Breakfast@Star μίλησε ο Ακύλας, μετά τις εντυπωσιακές εμφανίσεις του στο εξωτερικό. Ο τραγουδιστής επέστρεψε στην Ελλάδα κι ο δημοσιογράφοι τον περίμενε στο αεροδρόμιο.

«Ήταν πολύ ωραίο το tour, πήγαμε σε 10 χώρες, παιδιά, ήταν πολύ ωραία εμπειρία. Σίγουρα νιώθω κερδισμένος. Δεν το συζητώ», είπε αρχικά.

Ο Ακύλας ανέφερε επίσης: «Παιδιά, είμαι κερδισμένος από την αγάπη του κόσμου ήδη, από όλο αυτό που συνέβη και από την αγάπη του κόσμου που βίωσα, οπότε… Δεν έχω προλάβει να δω τίποτα από τη σκηνή της Eurovision. Αυτό ήταν απίστευτο πραγματικά, με τη Ρουσλάνα αυτό που έζησα, γιατί δεν το περίμενα ότι με γνώριζε».

Ο νεαρός performer απάντησε στη συνέχεια: «Δεν ξέρω τι προϋπολογισμός ανακοινώθηκε. Και, η αλήθεια είναι, δεν έχω ασχοληθεί καθόλου με τα λεφτά, πόσα και τέτοια. Εντάξει, μίνιμαλ δε μας λες, η αλήθεια είναι! Μπορεί να έγινε καλή διαχείριση χρημάτων, δεν ξέρω. Έχω πολλή στήριξη και πολλή αγάπη, και από την ΕΡΤ και από τη MINOS και είμαι πολύ ευγνώμων. Δε θα προδώσω τίποτα από την εμφάνιση μου πάνω στην σκηνή της Eurovision».

