Eurovision 2026 - Akylas: «Μπορεί να έγινε καλή διαχείριση χρημάτων»

Οι δηλώσεις του performer μετά την επιστροφή του από το promo tour

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Ακύλας μίλησε για την επιτυχημένη περιοδεία του σε 10 χώρες, δηλώνοντας ότι νιώθει κερδισμένος από την αγάπη του κόσμου.
  • Δεν έχει παρακολουθήσει τη σκηνή της Eurovision, αλλά είχε εντυπωσιακή εμπειρία με τη Ρουσλάνα.
  • Δεν έχει ασχοληθεί με τον προϋπολογισμό της Eurovision, αλλά αναγνωρίζει πιθανή καλή διαχείριση χρημάτων.
  • Εκφράζει ευγνωμοσύνη για τη στήριξη από την ΕΡΤ και τη MINOS.
  • Δεσμεύεται να μην προδώσει την εμφάνιση του στη Eurovision.

Στην κάμερα του Breakfast@Star μίλησε ο Ακύλας, μετά τις εντυπωσιακές εμφανίσεις του στο εξωτερικό. Ο τραγουδιστής επέστρεψε στην Ελλάδα κι ο δημοσιογράφοι τον περίμενε στο αεροδρόμιο.

Eurovision 2026 - Akylas: «Μπορεί να έγινε καλή διαχείριση χρημάτων»

«Ήταν πολύ ωραίο το tour, πήγαμε σε 10 χώρες, παιδιά, ήταν πολύ ωραία εμπειρία. Σίγουρα νιώθω κερδισμένος. Δεν το συζητώ», είπε αρχικά.

Ο Ακύλας ανέφερε επίσης: «Παιδιά, είμαι κερδισμένος από την αγάπη του κόσμου ήδη, από όλο αυτό που συνέβη και από την αγάπη του κόσμου που βίωσα, οπότε… Δεν έχω προλάβει να δω τίποτα από τη σκηνή της Eurovision. Αυτό ήταν απίστευτο πραγματικά, με τη Ρουσλάνα αυτό που έζησα, γιατί δεν το περίμενα ότι με γνώριζε».

Eurovision 2026 - Akylas: «Μπορεί να έγινε καλή διαχείριση χρημάτων»

Ο νεαρός performer απάντησε στη συνέχεια: «Δεν ξέρω τι προϋπολογισμός ανακοινώθηκε. Και, η αλήθεια είναι, δεν έχω ασχοληθεί καθόλου με τα λεφτά, πόσα και τέτοια. Εντάξει, μίνιμαλ δε μας λες, η αλήθεια είναι! Μπορεί να έγινε καλή διαχείριση χρημάτων, δεν ξέρω. Έχω πολλή στήριξη και πολλή αγάπη, και από την ΕΡΤ και από τη MINOS και είμαι πολύ ευγνώμων. Δε θα προδώσω τίποτα από την εμφάνιση μου πάνω στην σκηνή της Eurovision».

Eurovision 2026 - Akylas: «Μπορεί να έγινε καλή διαχείριση χρημάτων»

