Kymco Agility S 125i: Τι νέο φέρνει -Τιμή

Το όνομα Agility δεν χρειάζεται συστάσεις, συνώνυμο της αξιοπιστίας και της χρηστικότητας αποτελεί την ιδανική επιλογή για όσους θέλουν να φτάνουν στη δουλειά τους “on time” και για όσους δεν θέλουν να χάνουν χρόνο και χρήμα σε καθημερινή βάση. Η κίνηση της Kymco είναι στοχευμένη, καθόσον το νέο Agility S 125i απευθύνεται και στους οδηγούς αυτοκινήτων. Η δυνατότητα που υπάρχει πλέον στη χώρα μας, να μπορούμε δηλαδή να οδηγήσουμε δίκυκλα 125cc με δίπλωμα αυτοκινήτου, δίνει την εύκολη λύση για άμεση απόκτηση σε ένα πραγματικά τεράστιο κοινό.

Το μεγάλο νέο όσον αφορά στο νέο Agility S είναι ο κινητήρας, που έχει ήδη δώσει τα διαπιστευτήριά του στο πολυτελές Skytown 125. Είναι ένα σύγχρονο μηχανικό σύνολο με στοχευμένες παρεμβάσεις. Μεταξύ των χαρακτηριστικών του ξεχωρίζει ένας νέος επικεφαλής εκκεντροφόρος με ασύμμετρη μορφή, που έχει σχεδιαστεί για να επιτυγχάνει εξαιρετικές επιδόσεις και ταυτόχρονα να μειώνει την κατανάλωση και τις εκπομπές ρύπων.

Με έγκριση Euro5+, ο τετράχρονος κινητήρας των 125cc αποδίδει 11,2Hp και 10,6Νm ροπή. Σε συνδυασμό με το ιδιαίτερα χαμηλό βάρος των 122 κιλών είναι ικανός να προσφέρει δυνατές επιταχύνσεις και ρεπρίζ. Με χαμηλή κατανάλωση 2,1Lt/100km (WMTC),

Το Agility S 125i Ε5 διατίθεται σε χαμηλότερη τιμή από το προηγούμενο μοντέλο, η οποία βρίσκεται στα μόλις 2.350€. Οι χρωματικές επιλογές είναι τρεις: Black, White και Golden Grey. Όπως κάθε μοντέλο της Kymco, καλύπτεται από εργοστασιακή εγγύηση 2 ετών χωρίς περιορισμό χιλιομέτρων και η απόκτησή του μπορεί να γίνει και μέσω των ευνοϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων της αντιπροσωπείας.