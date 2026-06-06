Εισαγγελέας για την παράνομη χωματερή της Ποτίδαιας μετά την αποκάλυψη Star

Διατάχθηκε επείγουσα προκαταρκτική εξέταση

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Πηγή: Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Δείτε το ρεπορτάζ της Ραλλιώς Λεπίδου για την εισαγγελική παρέμβαση για την απέραντη χωματερή της Νέας Ποτίδαιας

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Οι τριτοκοσμικές εικόνες με σκουπίδια και μπάζα δίπλα στη γεφυρα της Νέας Ποτίδαιας Χαλκιδικής, που παρουσίασε πρόσφατα το Star και η Ραλλιώ Λεπίδου, προκάλεσαν την παρέμβαση εισαγγελέα. Διατάχθηκε η διενέργεια επείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης και σε πρώτη φάση κλήθηκαν να καταθέσουν εκπρόσωποι της Tοπικής Αυτοδιοίκησης.

Aπέραντη Χωματερή Στη Νέα Ποτίδαια Δίπλα Σε Περιοχή Natura

Μπάζα, έπιπλα, σπασμένα γυαλιά, ό,τι μπορεί κανείς να φανταστεί. Ένα «ποτάμι» από σκουπίδια εκατοντάδων μέτρων, μια ανάσα από τα σπίτια στη Νέα Ποτίδαια Χαλκιδικής.

σκουπίδια και μπάζα στη Νέα Ποτίδαια Χαλκιδικής

Αυτές οι εικόνες ντροπής που παρουσίασε το Star, προκάλεσαν την παρέμβαση του εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης Λεωνίδα Νικολόπουλου, ο οποίος παρήγγειλε επείγουσα προκαταρκτική εξέταση, ώστε να διερευνηθούν ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες προς πάσα κατεύθυνση για αυτή την ανεξέλεγκτη χωματερή και για να διαπιστωθεί αν στοιχειοθετούνται συγκεκριμένα αδικήματα.

Πρώτοι κλήθηκαν να δώσουν εξηγήσεις οι εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Τα ερωτήματα πολλά.

  • Πώς δημιουργήθηκε αυτός ο παράνομος σκουπιδότοπος εκατοντάδων μέτρων;
  • Πώς δεν είχε καταγγελθεί τόσο καιρό;
  • Πώς απορρίπτονταν τόνοι απορριμμάτων «κάτω από τη μύτη» όλων των αρμόδιων αρχών;

Την ώρα που η Χαλκιδική ετοιμάζεται να υποδεχθεί χιλιάδες επισκέπτες και οι επιχειρηματίες του τουρισμού δίνουν τον δικό τους αγώνα για να προσελκύσουν τουρίστες, κάποιοι ασυνείδητοι έχουν μετατρέψει σημεία της Χαλκιδικής σε απέραντες χωματερές. Όπως έλεγαν κάτοικοι της περιοχής στη Ραλλιώ Λεπίδου, αυτή η κατάσταση υφίσταται εδώ και τουλάχιστον δύο χρόνια και συνεχώς επιδεινώνεται.

Και να σκεφτεί κανείς ότι όλες αυτές οι τριτοκοσμικές εικόνες με σκουπίδια διάσπαρτα σε τροχιά χιλιομέτρου, βρίσκονται λίγα μέτρα μακριά από περιοχή που χαρακτηρίστηκε Natura.

 

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