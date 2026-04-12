Akylas: Έκλεψε τις εντυπώσεις με την εμφάνισή του στο Άμστερνταμ

Στο Άμστερνταμ βρέθηκε ο Ακύλας ερμηνεύοντας ζωντανά το Ferto στη μεγάλη συναυλία Eurovision in Concert.

Ο τραγουδιστής που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον μουσικό διαγωνισμό, βρέθηκε το Μεγάλο Σάββατο 11 Απριλίου στο Άμστερνταμ, καθώς εμφανίστηκε σε ένα από τα μεγαλύτερα pre-parties του θεσμού, συμμετέχοντας στο Eurovision in Concert.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, ο Έλληνας performer παρουσίασε το Ferto μπροστά στο κοινό, σε μία από τις πιο σημαντικές διοργανώσεις πριν από τη Eurovision, που συγκεντρώνει κάθε χρόνο συμμετέχοντες και fans από όλη την Ευρώπη.

Ο καλλιτέχνης ανέβηκε στη σκηνή διατηρώντας τον μαύρο σκούφο και τα γυαλιά ηλίου, που φοράει σε όλες τις εμφανίσεις του σχετικά με την προώθηση του κομματιού του, ολοκληρώνοντας το look του με ασπρόμαυρο κοστούμι.

Νωρίτερα, ο καλλιτέχνης είχε την ευκαιρία να έρθει πιο κοντά με τους θαυμαστές του διαγωνισμού, σε μια πιο χαλαρή συνάντηση με fans. Εκεί, σε ιδιαίτερα ζεστό κλίμα, τραγούδησε μαζί τους το «Ferto», δημιουργώντας μια όμορφη κι αυθόρμητη στιγμή που ενίσχυσε τη σύνδεσή του με το κοινό.