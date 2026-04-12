Akylas: Έκλεψε τις εντυπώσεις με την εμφάνισή του στο Άμστερνταμ

Συμμετείχε στο Eurovision in Concert

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
12.04.26 , 14:39 Τροχαίο Καβάλα: Χωρίς δίπλωμα οδηγούσε ο πατέρας του 3χρονου παιδιού
12.04.26 , 14:15 Ευχές Δένδια από το επιτηρητικό φυλάκιο «126» στον Έβρο
12.04.26 , 14:02 Τατιάνα Στεφανίδου: Ανάσταση στην Πάρο με τον Νίκο Ευαγγελάτο
12.04.26 , 13:27 Κόρινθος: Ακρωτηριάστηκε 19χρονος από σαΐτα
12.04.26 , 13:20 Οι ερωτικές προβλέψεις για την εβδομάδα 13/4/2026 - 19/4/2025
12.04.26 , 13:04 Ρέθυμνο: 11χρονος έπεσε σε πηγάδι βάθους πέντε μέτρων
12.04.26 , 12:58 Akylas: Έκλεψε τις εντυπώσεις με την εμφάνισή του στο Άμστερνταμ
12.04.26 , 12:48 Οι ευχές του πρωθυπουργού για το Πάσχα
12.04.26 , 12:28 Θεσσαλονίκη: Τον σκότωσε και τον πέταξε από γέφυρα σε ρεματιά
12.04.26 , 12:09 Ελένη Φουρέιρα: Το super cute βίντεο που δημοσίευσε με τον γιο της, Έρμη
12.04.26 , 11:46 Πάσχα: Γέμισε σούβλες το κέντρο της Αθήνας
12.04.26 , 11:38 Ντορέττα - Γεροντιδάκης: Ερωτευμένοι στον Επιτάφιο της Μυκόνου
12.04.26 , 11:28 Πειραιάς: Πέταξαν κροτίδα σε λεωφορείο εν κινήσει
12.04.26 , 10:58 Νέος Κόσμος: Ανάσταση με ΜΑΤ – «Φρένο» στο έθιμο με τις μολότοφ
12.04.26 , 10:56 Ελένη Μενεγάκη: Πάσχα στη Σεβίλλη και την αγκαλιά του Μάκη Παντζόπουλου
Συντάξεις Μαΐου: Είναι επίσημο – Ανακοινώθηκε πότε πληρώνονται
Τροχαίο Καβάλα: Στην αγκαλιά της μητέρας του ήταν το 3χρονο που σκοτώθηκε
Koυτσουμπής: Το τραγούδι που αφιέρωσε στην Κατερίνα Καινούργιου
Σίσσυ Χρηστίδου: Πάσχα στην Κέρκυρα με τη βαφτιστήρα της, Έιντα
Αναστασία Παντούση: Οι ευχές του Ιωάννη Παπαζήση για τα γενέθλιά της
Ιωάννα Μαλέσκου: Πάσχα στην Πρέβεζα μαζί με την κορούλα της, Μαρίλια
Ελένη Μενεγάκη: Πάσχα στη Σεβίλλη και την αγκαλιά του Μάκη Παντζόπουλου
Πέθανε σε ηλικία 56 ετών ο δημοσιογράφος Νίκος Παπαδάκος
Νατάσα Θεοδωρίδου: Το πρώτο κοινό βίντεο με τον σύντροφό της
Κατερίνα Καινούργιου: Η νέα φωτογραφία με την κορούλα της και το μήνυμά της
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Πηγή: Φωτογραφίες ΕΡΤ
Δείτε την εμφάνιση του Akylas στο Eurovision in Concert
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Ακύλας ερμήνευσε το Ferto στο Άμστερνταμ κατά τη διάρκεια του Eurovision in Concert.
  • Η εμφάνιση του πραγματοποιήθηκε το Μεγάλο Σάββατο 11 Απριλίου, σε σημαντικό pre-party της Eurovision.
  • Ο καλλιτέχνης φορούσε μαύρο σκούφο και γυαλιά ηλίου, ολοκληρώνοντας το look του με ασπρόμαυρο κοστούμι.
  • Είχε την ευκαιρία να συναντήσει θαυμαστές του σε χαλαρή ατμόσφαιρα, τραγουδώντας μαζί τους το Ferto.
  • Η βραδιά ενίσχυσε τη σύνδεση του Ακύλα με το κοινό, δημιουργώντας αυθόρμητες στιγμές.

Στο Άμστερνταμ βρέθηκε ο Ακύλας ερμηνεύοντας ζωντανά το Ferto στη μεγάλη συναυλία Eurovision in Concert.

Ο τραγουδιστής που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον μουσικό διαγωνισμό, βρέθηκε το Μεγάλο Σάββατο 11 Απριλίου στο Άμστερνταμ, καθώς εμφανίστηκε σε ένα από τα μεγαλύτερα pre-parties του θεσμού, συμμετέχοντας στο Eurovision in Concert.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, ο Έλληνας performer παρουσίασε το Ferto μπροστά στο κοινό, σε μία από τις πιο σημαντικές διοργανώσεις πριν από τη Eurovision, που συγκεντρώνει κάθε χρόνο συμμετέχοντες και fans από όλη την Ευρώπη.

Akylas: Έκλεψε τις εντυπώσεις με την εμφάνισή του στο Άμστερνταμ

Ο καλλιτέχνης ανέβηκε στη σκηνή διατηρώντας τον μαύρο σκούφο και τα γυαλιά ηλίου, που φοράει σε όλες τις εμφανίσεις του σχετικά με την προώθηση του κομματιού του, ολοκληρώνοντας το look του με ασπρόμαυρο κοστούμι.

Νωρίτερα, ο καλλιτέχνης είχε την ευκαιρία να έρθει πιο κοντά με τους θαυμαστές του διαγωνισμού, σε μια πιο χαλαρή συνάντηση με fans. Εκεί, σε ιδιαίτερα ζεστό κλίμα, τραγούδησε μαζί τους το «Ferto», δημιουργώντας μια όμορφη κι αυθόρμητη στιγμή που ενίσχυσε τη σύνδεσή του με το κοινό.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
AKYLAS
 |
ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ
 |
FERTO
 |
EUROVISION
 |
EUROVISION 2026
 |
EUROVISION IN CONCERT
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top