Eurovision 2026: Με πυώδη αμυγδαλίτιδα και πυρετό ο Akylas

Επέστρεψε άρρωστος από τη Φινλανδία

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Akylas επέστρεψε άρρωστος από τη Φινλανδία με πυώδη αμυγδαλίτιδα και πυρετό.
  • Παρά την ασθένεια, δήλωσε ότι πέρασε όμορφα στη Φινλανδία και προώθησε την ελληνική συμμετοχή στη Eurovision.
  • Συναντήθηκε με μέλη του Συλλόγου Ελλήνων Φινλανδίας και εκπροσώπους της Φινλανδίας στη Eurovision.
  • Έδωσε πολλές συνεντεύξεις και αλληλεπίδρασε με eurofans για την προώθηση του τραγουδιού 'Ferto'.
  • Θα παραμείνει σιωπηλός για να αναρρώσει και να επιστρέψει δυναμικά.

Άρρωστος γύρισε από τη Φινλανδία ο Akylas, όπου βρέθηκε για να προωθήσει την ελληνική συμμετοχή στη φετινή Eurovision. Παρ’ όλ’ αυτά, το ηθικό του παραμένει ακμαίο, με τον ίδιο να δηλώνει ότι πέρασε πολύ ωραία στο ταξίδι του. 

Akylas: Παρουσίασε το «Ferto» στο Όσλο

 

«Είμαι με αμυγδαλίτιδα πυώδη. Περάσαμε πολύ ωραία στην Φιλανδία. Είμαι άρρωστος σήμερα, είμαι με πυρετό. Πρέπει να πάρω αντιβίωση άμεσα. Με συγχωρείτε… Ήταν πάρα πολύ όμορφη η Φινλανδία. Δεν είχα ιδέα, δεν είχα ξαναπάει ποτέ. Αυτό παιδιά, δεν μπορώ να μιλήσω και πολύ, χίλια συγγνώμη» αρκέστηκε να πει ο Akylas στους δημοσιογράφους. 

Akylas: Η δημόσια συγγνώμη στο κοινό του

 

 

Την Κυριακή 22 Μαρτίου 2026, ο εκπρόσωπος της Ελλάδας, υπό τους ήχους του «Ferto», συνάντησε τα μέλη του Συλλόγου Ελλήνων Φινλανδίας, οι οποίοι συνομίλησαν μαζί του, φωτογραφήθηκαν και του έδωσαν θερμές ευχές για καλή επιτυχία.

Ο Akylas χτυπά κόκκινο με το official music video του Ferto

Δεν έλειψαν όμως και οι εκπλήξεις, αφού συναντήθηκε και με τους εκπροσώπους της Φινλανδίας στη Eurovision, Linda Lampenius και Pete Parkkonen. 

 

 

O Akylas πήρε τα δωράκια του, μίλησε με eurofans, έδωσε πολλές συνεντεύξεις και έκανε τα πάντα για να προωθήσει το Ferto. 

Akylas: «Η μαμά δεν είναι για τη σκηνή. Μπορεί να ανέβει αν το πάρουμε!»

Προς το παρόν πάντως θα αρκεστεί σε πλήρη αφωνία, ώστε να μπορέσει να επιστρέψει δριμύτερος και να συνεχίσει να ξεσηκώνει με τον τραγούδι και τη θετική του ενέργεια. 
 

