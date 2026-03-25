Eurovision 2026: Με πυώδη αμυγδαλίτιδα και πυρετό ο Akylas

Άρρωστος γύρισε από τη Φινλανδία ο Akylas, όπου βρέθηκε για να προωθήσει την ελληνική συμμετοχή στη φετινή Eurovision. Παρ’ όλ’ αυτά, το ηθικό του παραμένει ακμαίο, με τον ίδιο να δηλώνει ότι πέρασε πολύ ωραία στο ταξίδι του.

«Είμαι με αμυγδαλίτιδα πυώδη. Περάσαμε πολύ ωραία στην Φιλανδία. Είμαι άρρωστος σήμερα, είμαι με πυρετό. Πρέπει να πάρω αντιβίωση άμεσα. Με συγχωρείτε… Ήταν πάρα πολύ όμορφη η Φινλανδία. Δεν είχα ιδέα, δεν είχα ξαναπάει ποτέ. Αυτό παιδιά, δεν μπορώ να μιλήσω και πολύ, χίλια συγγνώμη» αρκέστηκε να πει ο Akylas στους δημοσιογράφους.

Την Κυριακή 22 Μαρτίου 2026, ο εκπρόσωπος της Ελλάδας, υπό τους ήχους του «Ferto», συνάντησε τα μέλη του Συλλόγου Ελλήνων Φινλανδίας, οι οποίοι συνομίλησαν μαζί του, φωτογραφήθηκαν και του έδωσαν θερμές ευχές για καλή επιτυχία.

Δεν έλειψαν όμως και οι εκπλήξεις, αφού συναντήθηκε και με τους εκπροσώπους της Φινλανδίας στη Eurovision, Linda Lampenius και Pete Parkkonen.

O Akylas πήρε τα δωράκια του, μίλησε με eurofans, έδωσε πολλές συνεντεύξεις και έκανε τα πάντα για να προωθήσει το Ferto.

Προς το παρόν πάντως θα αρκεστεί σε πλήρη αφωνία, ώστε να μπορέσει να επιστρέψει δριμύτερος και να συνεχίσει να ξεσηκώνει με τον τραγούδι και τη θετική του ενέργεια.

