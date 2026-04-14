Eurovision 2026: Δείτε όλες τις συμμετοχές του φετινού διαγωνισμού

Είναι ίσως από τις σπάνιες εκείνες φορές που η Ελλάδα πηγαίνει με τόσο μεγάλη... φόρα στον 70ο διαγωνισμό της Eurovision, διεκδικώντας -γιατί όχι;- και την πρωτιά!

Αν μέχρι σήμερα γνωρίζετε μόνο τη δική μας συμμετοχή με τον Akylas και το Ferto, ίσως και το Jalla της Antigoni για την Κύπρο, ακούστε, δείτε, απολαύστε όλες τις υπόλοιπες συμμετοχές.

Η Βουλγαρία επιστρέφει στον διαγωνισμό μετά από τρία χρόνια απουσίας, η Ρουμανία μετά από δύο κι η Μολδαβία μετά από ένα έτος. Από την άλλη η Ισλανδία, η Ιρλανδία, η Ολλανδία, η Σλοβενία και η Ισπανία -οι οποίες συμμετείχαν όλες το 2025- επέλεξαν να μη λάβουν μέρος, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συμμετοχή του Ισραήλ στο πλαίσιο του πολέμου στη Γάζα, καθώς και για τις προσπάθειες της ισραηλινής κυβέρνησης να επηρεάσει τα αποτελέσματα στις δύο προηγούμενες διοργανώσεις.

Πρόκειται το μεγαλύτερο μποϊκοτάζ στην ιστορία του διαγωνισμού από το 1970.

Αζερμπαϊτζάν

Τραγούδι: Just Go

Performer: JIVA

Αλβανία

Τραγούδι: Nân

Performer: Alis

Αρμενία

Τραγούδι: Paloma Rumba

Performer: SIMÓN

Αυστρία

Τραγούδι: Tanzschein

Performer: COSMÓ

Αυστραλία

Τραγούδι: Eclipse

Performer: Delta Goodrem

Βέλγιο

Τραγούδι: Dancing on the Ice

Performer: ESSYLA

Βουλγαρία

Τραγούδι: Bangaranga

Performer: DARA

Γαλλία

Τραγούδι: Regarde!

Performer: Monroe

Γερμανία

Τραγούδι: Fire

Performer: Sarah Engels

Γεωργία

Τραγούδι: On Replay

Performer: Bzikeb

Δανία

Τραγούδι: Før Vi Går Hjem

Performer: Søren Torpegaard Lund

Ελβετία

Τραγούδι: Alice

Performer: Veronica Fusaro

Ελλάδα

Τραγούδι: Ferto

Performer: Akylas

Εστονία

Τραγούδι: Too Epic To Be True

Performer: Vanilla Ninja

Ηνωμένο Βασίλειο

Τραγούδι: Eins, Zwei, Drei

Performer: LOOK MUM NO COMPUTER

Ισραήλ

Τραγούδι: Michelle

Performer: Noam Bettan

Ιταλία

Τραγούδι: Per Sempre Sì

Performer: Sal Da Vinci

Κροατία

Τραγούδι: Andromeda

Performer: LELEK

Κύπρος

Τραγούδι: JALLA

Performer: Antigoni

Λετονία

Τραγούδι: Ēnā

Performer: Atvara

Λιθουανία

Τραγούδι: Sólo Quiero Más

Performer: Lion Ceccah

Λουξεμβούργο

Τραγούδι: Mother Nature

Performer: Eva Marija

Μάλτα

Τραγούδι: Bella

Performer: AIDAN

Μαυροβούνιο

Τραγούδι: Nova Zora

Performer: Tamara Živković

Μολδαβία

Τραγούδι: Viva, Moldova!

Performer: Satoshi

Νορβηγία

Τραγούδι: YA YA YA

Performer: JONAS LOVV

Ουκρανία

Τραγούδι: Ridnym

Performer: LELÉKA

Πολωνία

Τραγούδι: Pray

Performer: ALICJA

Πορτογαλία

Τραγούδι: Rosa

Performer: Bandidos do Cante

Ρουμανία

Τραγούδι: Choke Me

Performer: Alexandra Căpitănescu

Σαν Μαρίνο

Τραγούδι: Superstar

Performer: SENHIT

Σερβία

Τραγούδι: Kraj Mene

Performer: LAVINA

Σουηδία

Τραγούδι: My System

Performer: FELICIA

Τσεχία

Τραγούδι: CROSSROADS

Performer: Daniel Zizka

Φινλανδία

Τραγούδι: Liekinheitin

Performer: Linda Lampenius x Pete Parkkonen