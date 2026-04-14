Eurovision 2026: Δείτε όλες τις συμμετοχές του φετινού διαγωνισμού

Αυτοί είναι οι ανταγωνιστές του Akylas και του Ferto

14.04.26 , 19:12 Τι περιλαμβάνει η συνεργασία Toyota, Daimler και Volvo
14.04.26 , 19:05 Κατερίνα Παπουτσάκη: Χορεύει ξέφρενα το «Ξέρω τι ζητάω»
14.04.26 , 18:53 Αγιά Σοφιά: Στη φυλακή δύο Έλληνες τουρίστες γιατί άνοιξαν ελληνική σημαία
14.04.26 , 18:52 Θεσσαλονίκη: Διαρρήκτες «άνοιξαν» το σπίτι και πέρασαν εκεί το Πάσχα
14.04.26 , 18:50 Έλληνας τραγουδιστής: «Δεν ξέρω αν μου ταίριαξε 100% ο Ηλίας Ψινάκης»
14.04.26 , 18:13 Θάνατος στο Αργοστόλι: Πρωταθλητής της άρσης βαρών μεταξύ των συλληφθέντων
14.04.26 , 18:10 Νέο «Ανακαινίζω – Νοικιάζω»: Πληρώνει έως και 90% των εργασιών
14.04.26 , 17:54 Ιωάννα Τούνη: Για ιππασία με τον γιο της, Πάρη και τους φίλους της
14.04.26 , 17:48 Ανδρέας Γεωργίου - Σιμώνη Χριστοδούλου: Πασχαλινές στιγμές με την κόρη τους
14.04.26 , 17:47 Ξανά στο τραπέζι ΗΠΑ - Ιράν εν μέσω έντασης στα Στενά του Ορμούζ
14.04.26 , 17:20 OMODA & JAECOO: Μεγάλος διαγωνισμός με έπαθλο αυτοκίνητο
14.04.26 , 17:06 Eurovision 2026: Δείτε όλες τις συμμετοχές του φετινού διαγωνισμού
14.04.26 , 16:55 Εξηγήσεις από Μ. Λαζαρίδη για τον διορισμό χωρίς πτυχίο ΑΕΙ
14.04.26 , 16:39 Υποδεχτείτε την φετινή Άνοιξη, με white jeans
14.04.26 , 16:35 Χίος: Στο νοσοκομείο νεαρή μητέρα από ρουκέτα
Ετεοκλής Παύλου: «Γιατί η Κατερίνα κάνει τα ασήμαντα σημαντικά;»
Νατάσα Θεοδωρίδου: Πάσχα στο πατρικό της με τη μαμά και τον σύντροφό της
Κατερίνα Καινούργιου: Η νέα φωτογραφία με την κορούλα της και το μήνυμά της
Αλεξάνδρα Νίκα: Οι πασχαλινές φωτογραφίες με τον γιο της, Βασίλη
Θάνατος στο Αργοστόλι: Πρωταθλητής της άρσης βαρών μεταξύ των συλληφθέντων
Βασάλος - Βαρθολομάτου: Διακοπές στις μαγευτικές Σεϋχέλλες για το Πάσχα
Τα ζώδια που θα έχουν σύγχυση στην καθημερινότητα, μετά το Πάσχα
Φαίη Σκορδά: Στο Κιλκίς με τον σύντροφό της για τις διακοπές του Πάσχα
Ζέτα Μακρυπούλια: Ευτυχισμένη που αυτό το Πάσχα επέστρεψε στις ρίζες της!
Αγιά Σοφιά: Στη φυλακή δύο Έλληνες τουρίστες γιατί άνοιξαν ελληνική σημαία
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ελλάδα συμμετέχει στον 70ο διαγωνισμό Eurovision με τον Akylas και το τραγούδι 'Ferto', διεκδικώντας την πρωτιά.
  • Η Βουλγαρία, Ρουμανία και Μολδαβία επιστρέφουν στον διαγωνισμό μετά από απουσίες, ενώ αρκετές χώρες μποϊκοτάρουν λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ.
  • Το μποϊκοτάζ είναι το μεγαλύτερο στην ιστορία του διαγωνισμού από το 1970, με χώρες όπως η Ισλανδία και η Ιρλανδία να συμμετέχουν.
  • Συνολικά, οι συμμετοχές περιλαμβάνουν 37 χώρες με ποικιλία καλλιτεχνών και τραγουδιών.
  • Η Eurovision 2026 αναμένεται να είναι γεμάτη εκπλήξεις και έντονο ανταγωνισμό.

Είναι ίσως από τις σπάνιες εκείνες φορές που η Ελλάδα πηγαίνει με τόσο μεγάλη... φόρα στον 70ο διαγωνισμό της Eurovision, διεκδικώντας -γιατί όχι;- και την πρωτιά!

Eurovision 2026 - Ημιτελικοί: Σε ποια θέση διαγωνίζονται Ελλάδα και Κύπρος

Αν μέχρι σήμερα γνωρίζετε μόνο τη δική μας συμμετοχή με τον Akylas και το Ferto, ίσως και το Jalla της Antigoni για την Κύπρο, ακούστε, δείτε, απολαύστε όλες τις υπόλοιπες συμμετοχές.

Η Βουλγαρία επιστρέφει στον διαγωνισμό μετά από τρία χρόνια απουσίας, η Ρουμανία μετά από δύο κι η Μολδαβία μετά από ένα έτος. Από την άλλη η Ισλανδία, η Ιρλανδία, η Ολλανδία, η Σλοβενία και η Ισπανία -οι οποίες συμμετείχαν όλες το 2025- επέλεξαν να μη λάβουν μέρος, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συμμετοχή του Ισραήλ στο πλαίσιο του πολέμου στη Γάζα, καθώς και για τις προσπάθειες της ισραηλινής κυβέρνησης να επηρεάσει τα αποτελέσματα στις δύο προηγούμενες διοργανώσεις.

Πρόκειται το μεγαλύτερο μποϊκοτάζ στην ιστορία του διαγωνισμού από το 1970.

Akylas: Έκλεψε τις εντυπώσεις με την εμφάνισή του στο Άμστερνταμ

Αζερμπαϊτζάν

Τραγούδι: Just Go
Performer: JIVA

Αλβανία

Τραγούδι: Nân
Performer: Alis

Αρμενία 

Τραγούδι: Paloma Rumba
Performer: SIMÓN

Αυστρία

Τραγούδι: Tanzschein
Performer: COSMÓ

Αυστραλία

Τραγούδι: Eclipse
Performer: Delta Goodrem

Βέλγιο

Τραγούδι: Dancing on the Ice
Performer: ESSYLA

Βουλγαρία

Τραγούδι: Bangaranga
Performer: DARA

Γαλλία

Τραγούδι: Regarde!
Performer: Monroe

Γερμανία

Τραγούδι: Fire
Performer: Sarah Engels 

Γεωργία

Τραγούδι: On Replay
Performer: Bzikeb

Δανία

Τραγούδι: Før Vi Går Hjem
Performer: Søren Torpegaard Lund

Ελβετία

Τραγούδι: Alice
Performer: Veronica Fusaro

Ελλάδα

Τραγούδι: Ferto
Performer: Akylas

Εστονία

Τραγούδι: Too Epic To Be True
Performer: Vanilla Ninja

Ηνωμένο Βασίλειο

Τραγούδι: Eins, Zwei, Drei
Performer: LOOK MUM NO COMPUTER

Ισραήλ

Τραγούδι: Michelle
Performer: Noam Bettan

Ιταλία

Τραγούδι: Per Sempre Sì
Performer: Sal Da Vinci

Κροατία

Τραγούδι: Andromeda
Performer: LELEK

Κύπρος

Τραγούδι: JALLA
Performer: Antigoni

Λετονία

Τραγούδι: Ēnā
Performer: Atvara

Λιθουανία

Τραγούδι: Sólo Quiero Más
Performer: Lion Ceccah

Λουξεμβούργο

Τραγούδι: Mother Nature
Performer:  Eva Marija

Μάλτα

Τραγούδι: Bella
Performer: AIDAN

Μαυροβούνιο

Τραγούδι: Nova Zora
Performer: Tamara Živković

Μολδαβία

Τραγούδι: Viva, Moldova!
Performer: Satoshi

Νορβηγία

Τραγούδι: YA YA YA
Performer: JONAS LOVV

Ουκρανία

Τραγούδι: Ridnym
Performer: LELÉKA

Πολωνία

Τραγούδι: Pray
Performer: ALICJA

Πορτογαλία

Τραγούδι: Rosa
Performer: Bandidos do Cante

Ρουμανία

Τραγούδι: Choke Me
Performer:  Alexandra Căpitănescu

Σαν Μαρίνο

Τραγούδι: Superstar
Performer: SENHIT

Σερβία

Τραγούδι: Kraj Mene
Performer: LAVINA

Σουηδία

Τραγούδι: My System
Performer: FELICIA

Τσεχία

Τραγούδι: CROSSROADS
Performer: Daniel Zizka

Φινλανδία

Τραγούδι: Liekinheitin
Performer: Linda Lampenius x Pete Parkkonen

