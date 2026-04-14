Eurovision 2026: Δείτε όλες τις συμμετοχές του φετινού διαγωνισμού

Είναι ίσως από τις σπάνιες εκείνες φορές που η Ελλάδα πηγαίνει με τόσο μεγάλη... φόρα στον 70ο διαγωνισμό της Eurovision, διεκδικώντας -γιατί όχι;- και την πρωτιά!
Eurovision 2026 - Ημιτελικοί: Σε ποια θέση διαγωνίζονται Ελλάδα και Κύπρος
Αν μέχρι σήμερα γνωρίζετε μόνο τη δική μας συμμετοχή με τον Akylas και το Ferto, ίσως και το Jalla της Antigoni για την Κύπρο, ακούστε, δείτε, απολαύστε όλες τις υπόλοιπες συμμετοχές.
Η Βουλγαρία επιστρέφει στον διαγωνισμό μετά από τρία χρόνια απουσίας, η Ρουμανία μετά από δύο κι η Μολδαβία μετά από ένα έτος. Από την άλλη η Ισλανδία, η Ιρλανδία, η Ολλανδία, η Σλοβενία και η Ισπανία -οι οποίες συμμετείχαν όλες το 2025- επέλεξαν να μη λάβουν μέρος, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συμμετοχή του Ισραήλ στο πλαίσιο του πολέμου στη Γάζα, καθώς και για τις προσπάθειες της ισραηλινής κυβέρνησης να επηρεάσει τα αποτελέσματα στις δύο προηγούμενες διοργανώσεις.
Πρόκειται το μεγαλύτερο μποϊκοτάζ στην ιστορία του διαγωνισμού από το 1970.
Akylas: Έκλεψε τις εντυπώσεις με την εμφάνισή του στο Άμστερνταμ
Αζερμπαϊτζάν
Τραγούδι: Just Go
Performer: JIVA
Αλβανία
Τραγούδι: Nân
Performer: Alis
Αρμενία
Τραγούδι: Paloma Rumba
Performer: SIMÓN
Αυστρία
Τραγούδι: Tanzschein
Performer: COSMÓ
Αυστραλία
Τραγούδι: Eclipse
Performer: Delta Goodrem
Βέλγιο
Τραγούδι: Dancing on the Ice
Performer: ESSYLA
Βουλγαρία
Τραγούδι: Bangaranga
Performer: DARA
Γαλλία
Τραγούδι: Regarde!
Performer: Monroe
Γερμανία
Τραγούδι: Fire
Performer: Sarah Engels
Γεωργία
Τραγούδι: On Replay
Performer: Bzikeb
Δανία
Τραγούδι: Før Vi Går Hjem
Performer: Søren Torpegaard Lund
Ελβετία
Τραγούδι: Alice
Performer: Veronica Fusaro
Ελλάδα
Τραγούδι: Ferto
Performer: Akylas
Εστονία
Τραγούδι: Too Epic To Be True
Performer: Vanilla Ninja
Ηνωμένο Βασίλειο
Τραγούδι: Eins, Zwei, Drei
Performer: LOOK MUM NO COMPUTER
Ισραήλ
Τραγούδι: Michelle
Performer: Noam Bettan
Ιταλία
Τραγούδι: Per Sempre Sì
Performer: Sal Da Vinci
Κροατία
Τραγούδι: Andromeda
Performer: LELEK
Κύπρος
Τραγούδι: JALLA
Performer: Antigoni
Λετονία
Τραγούδι: Ēnā
Performer: Atvara
Λιθουανία
Τραγούδι: Sólo Quiero Más
Performer: Lion Ceccah
Λουξεμβούργο
Τραγούδι: Mother Nature
Performer: Eva Marija
Μάλτα
Τραγούδι: Bella
Performer: AIDAN
Μαυροβούνιο
Τραγούδι: Nova Zora
Performer: Tamara Živković
Μολδαβία
Τραγούδι: Viva, Moldova!
Performer: Satoshi
Νορβηγία
Τραγούδι: YA YA YA
Performer: JONAS LOVV
Ουκρανία
Τραγούδι: Ridnym
Performer: LELÉKA
Πολωνία
Τραγούδι: Pray
Performer: ALICJA
Πορτογαλία
Τραγούδι: Rosa
Performer: Bandidos do Cante
Ρουμανία
Τραγούδι: Choke Me
Performer: Alexandra Căpitănescu
Σαν Μαρίνο
Τραγούδι: Superstar
Performer: SENHIT
Σερβία
Τραγούδι: Kraj Mene
Performer: LAVINA
Σουηδία
Τραγούδι: My System
Performer: FELICIA
Τσεχία
Τραγούδι: CROSSROADS
Performer: Daniel Zizka
Φινλανδία
Τραγούδι: Liekinheitin
Performer: Linda Lampenius x Pete Parkkonen