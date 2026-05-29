Renault Rafale: «Πέταει» στον δρόμο

Το θρυλικό όνομα και η συμβολική πτήση

Σχεδόν 90 χρόνια αφού έγραψε ιστορία στη γαλλική αεροπορία, το Renault Caudron Rafale πέταξε ξανά στις 23 & 24 Μαΐου στο «Le Temps des Hélices», μια μεγάλη αεροπορική διοργάνωση που πραγματοποιείται στη La Ferté-Alais, έξω από το Παρίσι. Αυτή η πρώτη δημόσια πτήση του θρυλικού Renault Caudron Rafale C.460 αναδεικνύει τους μοναδικούς δεσμούς ανάμεσα στην κληρονομιά, το τολμηρό όραμα και το πάθος για μηχανική—αξίες που χαρακτηρίζουν τη Renault εδώ και πάνω από έναν αιώνα. Αυτή η κληρονομιά αντανακλάται σήμερα στο νέο Renault Rafale, το μοντέλο παραγωγής και ναυαρχίδα της μάρκας.

Προετοιμασίες για την παρθενική πτήση του Renault Caudron Rafale

Το εκτεταμένο πρόγραμμα αποκατάστασης του εμβληματικού Caudron Rafale C.460 ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2024. Υλοποιήθηκε από την Aéro Restauration Service (ARS) στη Ντιζόν, υπό τη διεύθυνση του πιλότου και αποκαταστάτη Bruno Ducreux. Η προετοιμασία του αεροσκάφους για την επιστροφή του στους αιθέρες ήταν μια μεγάλης κλίμακας επιχείρηση, που περιλάμβανε εκτεταμένες εργασίες σε όλη την άτρακτο: το πλαίσιο αποσυναρμολογήθηκε πλήρως, επιθεωρήθηκε και στη συνέχεια ενισχύθηκε, πριν πραγματοποιηθεί επιτυχής δοκιμαστική συναρμολόγηση. Μετά τη συναρμολόγηση, ο κινητήρας ολοκλήρωσε μια σειρά επιτυχημένων εκκινήσεων, σηματοδοτώντας ένα κρίσιμο ορόσημο στο έργο αποκατάστασης. Πραγματοποιήθηκαν επίσης δοκιμές εδάφους και πτήσης, πριν επιβεβαιωθεί ότι το Caudron Rafale C.460 θα ήταν έτοιμο να πετάξει ξανά.

Ένα εμβληματικό αεροσκάφος, σύμβολο επιδόσεων και τόλμης

Σχεδιασμένο τη δεκαετία του 1930, το Renault Caudron Rafale αναγνωρίζεται ως υπόδειγμα καινοτομίας και αεροδυναμικής αριστείας. Έγραψε ιστορία το 1934, όταν η Hélène Boucher σημείωσε νέο παγκόσμιο ρεκόρ ταχύτητας για γυναίκες. Το αεροσκάφος έγινε σύμβολο μιας εποχής που επικεντρωνόταν στις επιδόσεις, την καινοτομία και την κατάκτηση νέων τεχνολογικών οριζόντων.Με τη συμμετοχή του σε μεγάλες αεροπορικές εκδηλώσεις, όπως αυτή στη La Ferté-Alais, το Caudron Rafale αναβιώνει το ίδιο πρωτοποριακό πνεύμα, ζωντανεύοντας για το ευρύ κοινό ένα εμβληματικό κεφάλαιο της βιομηχανικής και τεχνικής κληρονομιάς της Γαλλίας.

Rafale: ένα όνομα με ρίζες στην ιστορία της Renault

Η απόφαση που πάρθηκε το 2023 να αναβιώσει το όνομα «Rafale» για τη γκάμα της Renault δεν ήταν τυχαία. Το όνομα αποτελεί μέρος της ιστορίας της μάρκας από το 1934, ως κληρονομιά των αεροπορικών της περιπετειών, εκφράζοντας τις αξίες της μάρκας: τολμηρό τεχνολογικό όραμα, καινοτομία, επιδόσεις και γαλλική αριστεία. Το όνομα «Rafale» είναι ισχυρό, φέρνοντας στον νου την έννοια του ανέμου, της κίνησης και της αεροδυναμικής. Όλες αυτές οι έννοιες ταιριάζουν απόλυτα με τη σχεδίαση, τις αναλογίες και την προϊοντική τοποθέτηση του Renault Rafale, που έχει σχεδιαστεί ως το νέο στρατηγικό σημείο αναφοράς της Renault.

Renault Rafale: ένα εμβληματικό μοντέλο 

Με τη χαρακτηριστική SUV coupé σχεδίαση, τις δυναμικές αναλογίες και την υψηλή αντιληπτή ποιότητα, το Rafale οδηγεί τη Renault σε ένα πιο premium επίπεδο.Λειτουργώντας ως πραγματική βιτρίνα της τεχνολογικής τεχνογνωσίας της μάρκας, το Rafale έχει στρατηγικό ρόλο την ενίσχυση της εικόνας και της αξιοπιστίας όλης της γκάμας. Διατίθεται με ή χωρίς plug-in υβριδικό σύστημα και αποτελεί τη ναυαρχίδα των voitures à vivre της Renault. Η κορυφαία έκδοση “Atelier Alpine”, που εξελίχτηκε σε συνεργασία με μηχανικούς της Alpine, σχεδιάστηκε ειδικά για οδηγική απόλαυση και αποδοτικότητα. Το τεχνολογικό της υπόβαθρο συνδυάζει την έξυπνη αυτορυθμιζόμενη ανάρτηση, την ενεργή τετραδιεύθυνση (4Control Advanced) και τη μόνιμη τετρακίνηση. 
Παράλληλα, το νέο hyper-hybrid ETech plug-in σύνολο κίνησης προσφέρει τα καλύτερα και από τους δύο κόσμους (της συμβατικής και της ηλεκτρικής κίνησης), με συνδυαστική ισχύ 300 hp από τέσσερις πηγές ενέργειας (έναν κινητήρα εσωτερικής καύσης και τρεις ηλεκτροκινητήρες) και ηλεκτρική αυτονομία έως 105 km.

Η Renault στο “Le Temps des Hélices” 

Στο αεροπορικό σόου «Le Temps des Hélices», η μάρκα παρουσίασε, επίσης, αρκετά σημαντικά ιστορικά οχήματα, υπογραμμίζοντας τον καθοριστικό της ρόλο στην ανάπτυξη της γαλλικής αεροπορίας και στην επιδίωξη τεχνολογικής αριστείας κατά τον 20ο αιώνα: 40 CV des Records (1926), Nervasport des Records (1934), Riffard Tank και Étoile Filante (1956)—όλα τους εκφράζουν τους στενούς δεσμούς ανάμεσα στην αυτοκινητοβιομηχανία, την αεροπορία και την καινοτομία. 

