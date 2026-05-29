Αδιάσπαστοι δεσμοί ενώνουν το δίδυμο που θα υποδεχτεί ο Πέτρος Πολυχρονίδης την Κυριακή 31/5 στο 1% Club.
Πρόκειται για τον γνωστό ηθοποιό Χρήστο Σπανό και την κόρη του, Μαρίνα Σπανού, την οποία λατρεύει η νέα γενιά για τη μουσική της.
Ο παρουσιαστής του Star τούς καλωσόρισε με χιούμορ στην παρέα του, απευθυνόμενος αρχικά στη νεαρή τραγουδοποιό: «Τώρα, επειδή είναι ο πατέρας σου εδώ, δεν θα του δίνεις τις λύσεις ούτε θα παίρνεις λύσεις από τον πατέρα σου».
Η Μαρίνα Σπανού δεν άφησε ασχολίαστη την παρατήρηση και απάντησε γελώντας: «Όχι, όχι… Εκτός αν θέλω να τον καταστρέψω».
Αφού πατέρας και κόρη κατάφεραν να απαντήσουν σωστά σε μία σχετικά εύκολη ερώτηση, ο Πέτρος Πολυχρονίδης τούς ρώτησε με νόημα: «Βοηθιέστε μέχρι τώρα ή όχι;», με τον Χρήστο Σπανό να απαντά με αφοπλιστική ειλικρίνεια: «Όχι, δεν χρειάστηκε».
Η ατάκα του ηθοποιού προκάλεσε αμέσως την αντίδραση του παρουσιαστή, ο οποίος σχολίασε χιουμοριστικά: «Ωπα! Τι σημαίνει “δεν χρειάστηκε”, Χρήστο μου; Δηλαδή, άμα χρειαστεί, θα κάνεις έτσι το σκονάκι για να το δείξεις δίπλα τώρα;».
Ο Χρήστος Σπανός προσπάθησε να δικαιολογηθεί λέγοντας: «Μα δεν φαίνεται κιόλας. Έτσι όπως είναι οι οθόνες, δεν μπορείς να κοιτάξεις δίπλα».
Τότε, ο οικοδεσπότης του game show έδωσε τη δική του αποστομωτική απάντηση, με εμφανή δόση χιούμορ: «Το έχουμε κάνει αντικλεπτικό! Σκέφτονται να πάρουν τις οθόνες μας στο Υπουργείο Παιδείας για να δίνουν εξετάσεις».
Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star