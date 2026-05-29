1% Club: Ο απολαυστικός διάλογος του Πέτρου Πολυχρονίδη με τον Χρήστο Σπανό

«Το έχουμε κάνει αντικλεπτικό» - Δείτε sneak preview

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Πέτρος Πολυχρονίδης υποδέχεται τον ηθοποιό Χρήστο Σπανό και την κόρη του, Μαρίνα Σπανού, στο 1% Club την Κυριακή 31/5.
  • Η Μαρίνα Σπανού είναι δημοφιλής στη νέα γενιά για τη μουσική της.
  • Ο Πολυχρονίδης σχολίασε χιουμοριστικά τη σχέση πατέρα και κόρης κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.
  • Ο Χρήστος Σπανός δήλωσε ότι δεν χρειάστηκε βοήθεια από την κόρη του, προκαλώντας γέλια.
  • Ο παρουσιαστής έκανε αστεία σχετικά με τις οθόνες του παιχνιδιού και τη χρήση τους για εξετάσεις.

Αδιάσπαστοι δεσμοί ενώνουν το δίδυμο που θα υποδεχτεί ο Πέτρος Πολυχρονίδης την Κυριακή 31/5 στο 1% Club.

Πρόκειται για τον γνωστό ηθοποιό Χρήστο Σπανό και την κόρη του, Μαρίνα Σπανού, την οποία λατρεύει η νέα γενιά για τη μουσική της.

Ο παρουσιαστής του Star τούς καλωσόρισε με χιούμορ στην παρέα του, απευθυνόμενος αρχικά στη νεαρή τραγουδοποιό: «Τώρα, επειδή είναι ο πατέρας σου εδώ, δεν θα του δίνεις τις λύσεις ούτε θα παίρνεις λύσεις από τον πατέρα σου».

Η Μαρίνα Σπανού δεν άφησε ασχολίαστη την παρατήρηση και απάντησε γελώντας: «Όχι, όχι… Εκτός αν θέλω να τον καταστρέψω».

Αφού πατέρας και κόρη κατάφεραν να απαντήσουν σωστά σε μία σχετικά εύκολη ερώτηση, ο Πέτρος Πολυχρονίδης τούς ρώτησε με νόημα: «Βοηθιέστε μέχρι τώρα ή όχι;», με τον Χρήστο Σπανό να απαντά με αφοπλιστική ειλικρίνεια: «Όχι, δεν χρειάστηκε».

Η ατάκα του ηθοποιού προκάλεσε αμέσως την αντίδραση του παρουσιαστή, ο οποίος σχολίασε χιουμοριστικά: «Ωπα! Τι σημαίνει “δεν χρειάστηκε”, Χρήστο μου; Δηλαδή, άμα χρειαστεί, θα κάνεις έτσι το σκονάκι για να το δείξεις δίπλα τώρα;».

Ο Χρήστος Σπανός προσπάθησε να δικαιολογηθεί λέγοντας: «Μα δεν φαίνεται κιόλας. Έτσι όπως είναι οι οθόνες, δεν μπορείς να κοιτάξεις δίπλα».

Τότε, ο οικοδεσπότης του game show έδωσε τη δική του αποστομωτική απάντηση, με εμφανή δόση χιούμορ: «Το έχουμε κάνει αντικλεπτικό! Σκέφτονται να πάρουν τις οθόνες μας στο Υπουργείο Παιδείας για να δίνουν εξετάσεις».

