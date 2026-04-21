Girls & Boys - Είδαμε την παράσταση με τη Νατάσα Εξηνταβελώνη

Στο θέατρο Αλάμπρα κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή

Δείτε φωτογραφίες από την παράσταση Girls & Boys
Ένα από τα σημαντικότερα έργα του Βρετανού συγγραφέα Dennis Kelly, τον οποίο τελευταία αγαπούν ιδιαίτερα οι Έλληνες θεατρικοί παραγωγοί, είναι σίγουρα το Girls & Boys. Αν στην εξίσωση ενός καλογραμμένου, σύγχρονου έργου (του 2018) προσθέσεις και την ερμηνεία της Νατάσας Εξηνταβελώνη, τότε έχεις έναν πολύ δυνατό μονόλογο.

Έναν μονόλογο πραγματικό... χείμαρο με την ταλαντούχα κι όμορφη Νατάσα να «οργώνει» τη σκηνή και σε σημεία να αλληλεπιδρά με το κοινό. Έναν μονόλογο με μοντέρνα αισθητική στη σκηνοθεσία της Λητώς Τριανταφυλλίδου, αλλά και στα σκηνικά του Δημήτρη Πολυχρονιάδη. Η γνωστή σκηνοθέτρια εξασφαλίζει έναν γρήγορο ρυθμό, κρατώντας τη δράση ζωντανή και γεμάτη εναλλαγές.

Το έργο ξεκινάει σαν μια κλασική ιστορία αγάπης. Ένα κορίτσι συναντάει ένα αγόρι, θυμίζοντας οριακά stand up comedy για ένα μεγάλο κομμάτι με την ηρωίδα να συνομιλεί με το κοινό, ερωτεύονται και δημιουργούν οικογένεια. Ένα ανεπαίσθητο αλλά ύπουλο σκοτάδι εισχωρεί αργά, αυξάνεται σε ένταση και κρατάει το κοινό καθηλωμένο μέχρι το σοκαριστικό φινάλε. Πραγματικά ένα συναισθηματικό roller coaster, μόνο που η διαδρομή εδώ έχει μόνο καθοδική πορεία. Με προσεγμένα υπονοούμενα κι υπαινιγμούς, διεγείρει στον θεατή μια περιέργεια παρόμοια με εκείνη που νιώθει κανείς παρακολουθώντας ένα μυστήριο. Όμως δε γνωρίζουμε τι ακριβώς συνέβη μέχρι τη μέση της ιστορίας, πόσο μάλλον το ποιος το έκανε.

Παρότι το Girls & Boys παρουσιάζεται χωρίς διάλειμμα, χωρίζεται σε μικρές πράξεις. Η δράση εναλλάσσεται ανάμεσα στον μονόλογο της πρωταγωνίστριας προς το κοινό στο μπροστινό μέρος της σκηνής, και στο βάθος της σκηνής με φόντο το video wall, όπου αναπαριστά καθημερινές στιγμές ανατροφής των δύο ζωηρών μικρών παιδιών της, ενός κοριτσιού κι ενός αγοριού.

Το κείμενο του Kelly είναι αρχικά χιουμοριστικό και στη συνέχεια ιδιαίτερα σκληρό, κρατώντας όμως μια ισορροπία, επιτρέποντας στην ηθοποιό να προκαλέσει το ενδιαφέρον και το νοιάξιμο του θεατή για τον χαρακτήρα της. Ακόμα κι όταν εκείνη περιγράφει τις απερίσκεπτες περιπέτειές της κατά τη διάρκεια της φάσης της «ποτά, ναρκωτικά και αχαλίνωτο σεξ».

Παρότι τα φώτα σε σκηνή και πλατεία ανάβουν, το έργο παίρνει μια εξαιρετικά σκοτεινή τροπή με την πρωταγωνίστρια να λέει στο κοινό: «Αν τα πράγματα δυσκολέψουν -που θα δυσκολέψουν- θέλω να θυμάστε δύο πράγματα: να θυμάστε ότι αυτό δε συνέβη σε εσάς και ότι δε συμβαίνει τώρα». Αυτό αποτελεί το εφαλτήριο ώστε να δώσει μια ακόμη πιο καθηλωτική ερμηνεία. Η Νατάσα Εξηνταβελώνη απορροφάται τόσο πολύ από τον ρόλο, που τα δάκρυα αναβλύζουν καθώς βιώνει μια καταστροφή που πολλοί γονείς δε θα μπορούσαν καν να διανοηθούν. Και τότε είναι που ως κοινό τα μαθαίνουμε όλα!

Από πέρυσι τέτοια εποχή που πρωτοανέβηκε η παράσταση, η Εξηνταβελώνη απέδειξε ότι είναι μια ολοκληρωμένη πρωταγωνίστρια που μπορεί να σηκώσει στις πλάτες της ένα ιδιαίτερα δύσκολο κείμενο και θέμα. 

Το Girls & Boys είναι αυτό που λέμε μια γροθιά στο στομάχι. Ενα σκληρό έργο όχι μόνο για τη φρίκη που περιγράφει, αλλά για την τρομακτική διαπίστωση του πόσο εύθραυστες είναι οι ζωές όλων μας. 

Girls & Boys του Dennis Kelly
Με τη Νατάσα Εξηνταβελώνη

Θέατρο Αλάμπρα, 
Στουρνάρη 53, Αθήνα 
21 0522 0120

Μετάφραση - Σκηνοθεσία: Λητώ Τριανταφυλλίδου
Σκηνικά: Δημήτρης Πολυχρονιάδης
Μουσική: Αλεξάνδρα Κατερινοπούλου
Κίνηση: Κωνσταντίνος Παπανικολάου
Φωτογραφίες – Βίντεο: Δέσποινα Σπύρου
Video Editing: Μαριάνα Τρούμπη
Βοηθός Σκηνοθέτη: Τζέσικα Κουρτέση
Graphic Design: Γκέλυ Καλαμπάκα
Επικοινωνία: Αντώνης Κοκολάκης
Social Media: Renegade Media
Παραγωγή: Θεατρικές Επιχειρήσεις Τάγαρη

Στα βίντεο της παράστασης εμφανίζονται η Κάτια και ο Νικόλας.

Παραστάσεις: Παρασκευή & Σάββατο στις 21:00, Κυριακή στις 19:00

Διάρκεια: 90’

Τιμές εισιτηρίων: 18€ κανονικό, 16€ μειωμένο

Προπώληση: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/girls-boys/

