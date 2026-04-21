CUPRA Raval: Τραβά την προσοχή απλά με το πέρασμα του

Τιμήθηκε με το βραβείο Red Dot για σχεδιασμό προϊόντος 2026

CUPRA Raval: Τιμήθηκε με το βραβείο Red Dot για Σχεδιασμό Προϊόντος 2026
Η CUPRA συνεχίζει να εδραιώνει τη θέση της ως μία μάρκα με ισχυρή σχεδιαστική ταυτότητα στην αυτοκινητοβιομηχανία. Μόλις λίγες ημέρες μετά την παγκόσμια παρουσίασή του, το CUPRA Raval τιμήθηκε με το βραβείο Red Dot για Σχεδιασμό Προϊόντος 2026, μία από τις πιο σημαντικές διακρίσεις παγκοσμίως. Η μάρκα γιορτάζει μια διπλή επιτυχία, καθώς το πρωτότυπο CUPRA Tindaya έλαβε επίσης βραβείο Red Dot για τη μοναδική του σχεδίαση.

Σε έναν εξαιρετικά ανταγωνιστικό χώρο με υποψηφιότητες από ηγετικές εταιρείες και στούντιο σχεδιασμού παγκοσμίως, και τα δύο αυτοκίνητα εντυπωσίασαν τα μέλη της Red Dot Επιτροπής με την τολμηρή σχεδιαστική τους γλώσσα, τον συναισθηματικό χαρακτήρα και την εξαιρετική ποιότητα.

CUPRA Raval: Τραβά την προσοχή απλά με το πέρασμα του

CUPRA Raval: ηλεκτρικό, επαναστατικό και αναμφισβήτητα CUPRA

Το CUPRA Raval αντιπροσωπεύει το όραμα της μάρκας για ένα αστικό αυτοκίνητο που είναι συναισθηματικό και ριζοσπαστικό. Σχεδιασμένο, εξελιγμένο και παραγόμενο στη Βαρκελώνη, το Raval μεταφέρει το επαναστατικό πνεύμα της CUPRA, συμπαγείς αναλογίες, συνδυάζοντας σπορ επιφάνειες, έντονες γραμμές και εκφραστική φωτεινή υπογραφή.Ο εξωτερικός του σχεδιασμός χαρακτηρίζεται από δυναμικές και φυσικές γραμμές που εκφράζουν δυναμισμό ενώ παράλληλα είναι απόλυτα προσαρμοσμένες στο αστικό περιβάλλον.

CUPRA Raval: Τιμήθηκε με το βραβείο Red Dot για Σχεδιασμό Προϊόντος 2026

To εσωτερικό του CUPRA Raval συνεχίζει την ανθρωποκεντρική προσέγγιση της μάρκας, με επίκεντρο τον οδηγό, τα βιώσιμα υλικά και με ισχυρή έμφαση στην ποιότητα υφής και την ψηφιακή ενσωμάτωση.Κερδίζοντας το βραβείο Red Dot αμέσως μετά την παγκόσμια παρουσίασή του, επιβεβαιώνει ότι το CUPRA Raval αποτελεί ήδη σημείο αναφοράς στην κατηγορία των ηλεκτρικών, αστικών αυτοκινήτων.

Το CUPRA Raval αποκαλύφθηκε, μέσα από ένα ιδιαίτερο παγκόσμιο ντεμπούτο που αντικατοπτρίζει το αστικό του DNA. Η παγκόσμια πρεμιέρα του συνέδεσε το μοντέλο απευθείας με την CUPRA Tribe σε σημαντικές ευρωπαϊκές πόλεις, ενισχύοντας τη θέση του Raval, που γεννήθηκε από τους δρόμους και διαμορφώθηκε από τη σύγχρονη κουλτούρα. Αυτή η αντισυμβατική παρουσίαση υπογράμμισε περαιτέρω τον εκφραστικό, σχεδιαστικό χαρακτήρα του μοντέλου και τον ρόλο του ως νέου σημείου αναφοράς στην ηλεκτρική, αστική κατηγορία.

CUPRA Tindaya: Ββραβείο Red Dot για τον Σχεδιασμό Προϊόντος 2026.

CUPRA Tindaya: ο σχεδιασμός ως μανιφέστο

Παράλληλα με το Raval, το πρωτότυπο έλαβε επίσης βραβείο Red Dot για τον Σχεδιασμό Προϊόντος 2026. Σχεδιασμένο ως μία καθαρή έκφραση της σχεδιαστικής φιλοσοφίας της CUPRA, το Tindaya εξετάζει πως συναίσθημα και απόδοση μπορούν συνυπάρχουν σε μια δραματική και ιδιαίτερα λιτή σχεδιαστική προσέγγιση.Με τις δυναμικές του αναλογίες, τις ρέουσες επιφάνειες και την αρχιτεκτονική του παρουσία, το CUPRA Tindaya λειτουργεί ως σχεδιαστικό μανιφέστο, ωθώντας τα όρια της δημιουργικότητας και εκφράζοντας τη φιλοδοξία της μάρκας να αμφισβητεί τα δεδομένα πολύ πέρα από τον κόσμο της αυτοκινητοβιομηχανίας.

CUPRA Raval: Τιμήθηκε με το βραβείο Red Dot για Σχεδιασμό Προϊόντος 2026
Με διεθνή αναγνώριση στον χώρο του σχεδιασμού

Το Red Dot Award Product Design αποτελεί έναν από τους πιο αναγνωρισμένους διεθνείς διαγωνισμούς σχεδιασμού, τιμώντας την αριστεία στην καινοτομία, αισθητική και λειτουργικότητα. Τα βραβευμένα προϊόντα παρουσιάζονται στο Red Dot Design Yearbook, εκτίθενται διεθνώς και προβάλλονται στις επίσημες Red Dot πλατφόρμες, προσφέροντας παγκόσμια προβολή σε μοναδικά επιτεύγματα σχεδιασμού.Αυτή η διπλή διάκριση ενισχύει τη διαρκώς αυξανόμενη φήμη της CUPRA για ηγετική θέση και συνέπεια στον σχεδιασμό, συνεχίζοντας μια σειρά προηγούμενων Red Dot επιτυχιών για μοντέλα σε όλο το χαρτοφυλάκιο της μάρκας.

Καθώς η CUPRA συνεχίζει να διευρύνει τη γκάμα της και να διαμορφώνει το μέλλον της ηλεκτρικής κινητικότητας, τα βραβεία Red Dot για το CUPRA Raval και CUPRA Tindaya επιβεβαιώνουν ένα πράγμα: η σχεδίαση παραμένει στον πυρήνα κάθε δημιουργίας της CUPRA.

CUPRA
CUPRA RAVAL
ΒΡΑΒΕΙΟ RED DOT
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
CUPRA TINDAYA
