Σοκάρει νέα υπόθεση αποπλάνησης ανηλίκου, με κατηγορούμενο γνωστό τραγουδιστή από τις Κυκλάδες. Λίγους μήνες μετά τη δημόσια τοποθέτησή του για τις φήμες που κυκλοφορούσαν σε βάρος του, βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με σοβαρές δικαστικές εξελίξεις.

Τον περασμένο Μάρτιο, ο καλλιτέχνης είχε προχωρήσει σε εκτενή ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, απαντώντας σε όσα ακούγονταν το τελευταίο διάστημα για το πρόσωπό του. Στο κείμενό του χαρακτήριζε τους ισχυρισμούς «ανυπόστατους» και «συκοφαντικούς», δηλώνοντας ότι τους αρνείται κατηγορηματικά στο σύνολό τους. Παράλληλα, υποστήριζε ότι οποιαδήποτε έρευνα βρισκόταν σε προκαταρκτικό στάδιο και πως μέχρι τότε δεν είχε ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος του.

Η ανάρτηση του τραγουδιστή

«Προς απάντηση των ανυπόστατων και συκοφαντικών ισχυρισμών που αφορούν το πρόσωπό μου και διαδίδονται ανεπίτρεπτα, τους οποίους δεν επιθυμώ να επαναλάβω διότι αφορούν προσωπικά δεδομένα τρίτων, ρητά και κατηγορηματικά δηλώνω ότι τους αρνούμαι στο σύνολό τους.

Οποιαδήποτε έρευνα διεξάγεται δεν συνιστά παρά μια προκαταρκτική εξέταση για το ενδεχόμενο τέλεσης ορισμένων ανύπαρκτων πράξεων. Μέχρι σήμερα δεν έχει ασκηθεί ούτε καν ποινική δίωξη εναντίον μου. Πολύ περισσότερο, δεν συνελήφθην ούτε φυλακίστηκα.

Είναι τουλάχιστον άδικο κάθε δέκτης αυτών των ψευδών ισχυρισμών να μετατρέπεται σε δικαστή του διαδικτύου και του καφενείου, διαδίδοντας ανακρίβειες, ψέματα και προσωπικές απόψεις.

Ρητά και κατηγορηματικά δηλώνω προς όλους τους συνωμοσιολόγους: δεν μπαίνω – βγαίνω σε φυλακές, κρατητήρια ή γραφεία, ούτε με αφήνουν να βγαίνω για να κάνω live, ούτε έχω οποιονδήποτε περιοριστικό όρο.

Σεβόμενος τη μυστικότητα της διαδικασίας, σας λέω μόνο αυτό: δεν γνωρίζετε καμία λεπτομέρεια και δεν πρόκειται να αποκαλύψω τίποτα.

Επειδή όμως η κατάσταση έχει φτάσει σε σημείο που δεν μπορώ πια να αδιαφορώ, σας ενημερώνω ότι κάθε ισχυρισμός και κάθε διάδοση γεγονότων που βλάπτουν την τιμή και την υπόληψή μου συνιστά ποινικό και αστικό αδίκημα. Εφόσον χρειαστεί θα ασκήσω όλα τα δικαιώματά μου ενώπιον των δικαστηρίων.

Για να κλείσω το θέμα, από σήμερα και μετά από αυτή την ανακοίνωση, όποιος συνεχίζει να με διαβάλλει χωρίς να γνωρίζει καμία λεπτομέρεια, θα αντιμετωπίζεται ως συκοφάντης και θα έχει τις νόμιμες συνέπειες.

Εγώ σας ενημέρωσα. Η καθεμία και ο καθένας από εσάς που γράφετε σενάρια για τη ζωή μου, ας αναλογιστεί αν είναι διατεθειμένος να βρεθεί στο εδώλιο του κατηγορουμένου.

Και για όσους με σκέφτεστε, μου δίνετε κουράγιο και με στηρίζετε με την αγάπη σας. Είστε η μεγάλη πλειοψηφία. Σας ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου».

Προφυλακίστηκε ο τραγουδιστής - Εξακολουθεί να δηλώνει αθώος

Ωστόσο, οι εξελίξεις που ακολούθησαν ήταν διαφορετικές. Σύμφωνα με πληροφορίες, η υπόθεση ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία γονέων ανήλικης, οι οποίοι φέρονται να εντόπισαν στο κινητό τηλέφωνο της κόρης τους μηνύματα και άλλο υλικό που αποτέλεσαν αφορμή για τη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης. Ακολούθησε η σχηματισμός δικογραφίας και η διενέργεια τακτικής ανάκρισης.

Μετά την ολοκλήρωση της ανακριτικής διαδικασίας και την απολογία του τραγουδιστή, ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν ομόφωνα την προσωρινή του κράτηση, κρίνοντας ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις που προβλέπει ο νόμος. Ως εκ τούτου, ο καλλιτέχνης οδηγήθηκε στη φυλακή έως ότου η υπόθεση πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης.

Από την πλευρά του περιβάλλοντός του δεν υπάρχει επίσημη τοποθέτηση για τις τελευταίες εξελίξεις, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ο ίδιος εξακολουθεί να αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται.

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