Παναγιώτης Τορνάρος: Αναλαμβάνει την VW στην Kosmocar

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Παναγιώτης Τορνάρος : Αναλαμβάνει την VW στην Kosmocar
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Η Kosmocar ανακοινώνει ότι ο κ. Παναγιώτης Τορνάρος αναλαμβάνει, με ισχύ από τις 15/06/2026, καθήκοντα Head of Volkswagen και Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα.Ο κ. Τορνάρος διαθέτει πολυετή εμπειρία στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας, με σημαντική επαγγελματική πορεία σε θέσεις υψηλής ευθύνης και έμφαση στην εμπορική ανάπτυξη, τη διαχείριση μαρκών, την οργάνωση δικτύων και την ενίσχυση της παρουσίας automotive brands στην ελληνική αγορά.

Η ανάληψη των νέων του καθηκόντων εντάσσεται στη στρατηγική της Kosmocar για την περαιτέρω ενίσχυση της εμπορικής δυναμικής των Volkswagen και Volkswagen Επαγγελματικών Οχημάτων στην Ελλάδα, με επίκεντρο τη στενή συνεργασία με το Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο, την αναβάθμιση της εμπειρίας πελάτη και την αξιοποίηση των ευκαιριών που διαμορφώνονται στην αγορά.

Με γνώση της ελληνικής αγοράς και εμπειρία στη διοίκηση εμπορικών ομάδων, ο κ. Τορνάρος αναλαμβάνει έναν σημαντικό ρόλο για την επόμενη ημέρα των δύο μαρκών στη χώρα, σε μια περίοδο αυξημένων απαιτήσεων αλλά και σημαντικών προοπτικών για τον κλάδο.

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