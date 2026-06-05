Έγκριση της αποπληρωμής των δανείων της Ελλάδας

Τα Διοικητικά Συμβούλια του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) συμφώνησαν να άρουν την υποχρεωτική υποχρέωση αποπληρωμής για την Ελλάδα των δανείων ESM/EFSF σε σχέση με την πρόωρη αποπληρωμή της προς τους δανειστές της Ελληνικής Δανειακής Διευκόλυνσης (GLF Greek Loan Facility ). Το Διοικητικό Συμβούλιο του ESM ενέκρινε επίσης τη χρήση κεφαλαίων από έναν ειδικό λογαριασμό αποθέματος μετρητών, που δημιουργήθηκε στο τέλος του προγράμματος προσαρμογής, για τη μερική χρηματοδότηση αυτής της προπληρωμής.

Σύμφωνα με τις δανειακές συμβάσεις του ESM και του EFSF με την Ελλάδα, η πρόωρη αποπληρωμή σε ορισμένους πιστωτές, συμπεριλαμβανομένων των δανειστών του GLF, ενεργοποιεί μια αναλογική υποχρέωση πρόωρης αποπληρωμής προς τον ESM και το EFSF. Χάρη στις απαλλαγές που χορηγήθηκαν σήμερα από τον ESM και το EFSF, η Ελλάδα δεν θα είναι πλέον υποχρεωμένη να προχωρήσει σε αναλογική πρόωρη αποπληρωμή.

«Η Ελλάδα συνεχίζει να σημειώνει σταθερή πρόοδο στην ενίσχυση της οικονομίας της. Αυτή η πρόσθετη πρόωρη αποπληρωμή προς τους δανειστές του GLF - η δεύτερη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα - στέλνει ένα περαιτέρω θετικό μήνυμα στις χρηματοπιστωτικές αγορές, μειώνει τον κίνδυνο επιτοκίων για την Ελλάδα και βελτιώνει τη δομή του χρέους της. Ο ESM και το EFSF παραμένουν δεσμευμένοι να υποστηρίξουν τις ελληνικές αρχές στις προσπάθειές τους να προωθήσουν τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα του χρέους», δήλωσε ο Pierre Gramegna, Διευθύνων Σύμβουλος του ESM και Διευθύνων Σύμβουλος του EFSF.

Οι απαλλαγές και η χρήση του ταμειακού αποθέματος χορηγήθηκαν σε απάντηση σε επίσημο αίτημα της ελληνικής κυβέρνησης, που πρότεινε την πρόωρη αποπληρωμή δανείων στο πλαίσιο του GLF που αρχικά λήγουν το 2029 και το 2033-2035, συνολικού ποσού 6,94 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μετά από αυτή τη συναλλαγή, τα κεφάλαια που τηρούνται στον λογαριασμό ταμειακού αποθέματος θα εξαντληθούν.

Η Δανειακή Διευκόλυνση για την Ελλάδα ήταν μέρος του πρώτου προγράμματος οικονομικής στήριξης για την Ελλάδα, που συμφωνήθηκε τον Μάιο του 2010. Αποτελούνταν από διμερή δάνεια από 14 χώρες της ζώνης του ευρώ, ύψους 52,9 δισεκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων 26,3 δισεκατομμύρια ευρώ παραμένουν σε εκκρεμότητα.

Η Ελλάδα ολοκλήρωσε την αποπληρωμή των δανείων του ΔΝΤ δύο χρόνια νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα το 2022. Η πιο πρόσφατη πρόωρη αποπληρωμή των δανείων του ΔΝΤ πραγματοποιήθηκε το 2025.