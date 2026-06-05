Fascia facial: Γιατί όλοι μιλούν για αυτή τη νέα θεραπεία προσώπου;

Μια ολιστική προσέγγιση που εστιάζει σε επιδερμίδα και συνδετικό ιστό

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Περισσότερο από ένα ακόμη αισθητικό treatment προσώπου, το fascia facial είναι η νέα βαθιά τεχνική μασάζ που αλλάζει όσα ξέραμε

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Η περιποίηση του προσώπου είναι από τις αγαπημένες μου θεραπείες, και από όλα τα skin treatments που έχω δοκιμάσει αυτό που προτιμώ και επιθυμώ να ξανακάνω είναι το facial massage. Λίγο το στρες της καθημερινότητας, λίγο η ένταση της δουλειάς, δεν υπάρχει τίποτα που να με χαλαρώνει περισσότερο από ένα απολαυστικό μασάζ προσώπου.

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Έχοντας δοκιμάσει πολλά διαφορετικά είδη όπως lymphatic drainage και viral τεχνικές μασάζ, ανυπομονώ να δοκιμάσω το fascia facial για το οποίο τελευταία ακούω τόσα πολλά.

Τι είναι το fascia;

fascia facial

Το fascia ή αλλιώς η περιτονία είναι ένα δίκτυο συνδετικού ιστού, πρωταρχικά κολλαγόνου, κάτω από την επιφάνεια του δέρματος, που συνδέει και συγκρατεί τους μυς, τους τένοντες και άλλα εσωτερικά όργανα. Έτσι τα μεμονωμένα μέρη του σώματος συγκρατούνται μαζί σε ένα σύνολο. Σκέψου ένα λεπτό στρώμα σαν σάκος που περιβάλλει τους μυς σαν την εξωτερική, λευκή μεμβράνη ενός μανταρινιού.

Όταν το fascia είναι υγιές, είναι ελαστικό και ζωντανό. Όμως οι καθημερινές δραστηριότητες και συνήθειες όπως το στρες, η ένταση, ο κακός ύπνος και αλλά και καταστάσεις όπως οι τραυματισμοί, η κακή στάση σώματος ή το χρόνιο άγχος μπορούν να το κάνουν πιο σφιχτό και περιορισμένο, δημιουργώντας πρήξιμο, ένταση και δυσφορία.

Τι είναι το fascia facial; 

fascia facial

Ο όρος μπορεί να ερμηνεύεται διαφορετικά ανάλογα με τον εκάστοτε θεραπευτή, αλλά ένα fascia facial εστιάζει στην περιτονία κάτω από το δέρμα για να βελτιώσει την ένταση, τη συμμετρία και προβλήματα όπως το πρήξιμο.

Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά facials που δουλεύουν μόνο στην επιφάνεια της επιδερμίδας, ένα fascia facial δρα βαθύτερα στοχεύοντας τον συνδετικό ιστό.

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Η συγκεκριμένη τεχνική περιλαμβάνει ήπιο χειρισμό και μασάζ για απελευθέρωση της έντασης, βελτίωση της κυκλοφορίας και ενίσχυση της λεμφικής αποσυμφόρησης. Είναι μια ολιστική θεραπεία που αφήνει μια υπέροχη αίσθηση και υπόσχεται μια «lifted», σμιλεμένη όψη στο πρόσωπο. 

Διαβάστε αναλυτικά το άρθρο για το Fascia Facial στο Allyou.gr

Συντάκτης Άρθρου: Ντιάνα Γρηγοροπούλου

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