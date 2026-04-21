Ωραιόκαστρο: Μεγάλη φωτιά σε χώρο ανακύκλωσης - Μήνυμα 112 για τους καπνούς

Φωτιά ξέσπασε σε εταιρεία ανακύκλωσης στην παλιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Κιλκίς και πυκνός μαύρος καπνός έχει καλύψει τη γύρω περιοχή.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε σε υπαίθριο χώρο της επιχείρησης και καίγονται υλικά ανακύκλωσης και απορρίμματα.
Στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, ενώ υπάρχει συνδρομή από μηχανήματα έργου.
Μήνυμα του 112 προειδοποιεί για τη φωτιά που ξέσπασε σε εταιρεία ανακύκλωσης στην παλιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Κιλκίς και καλεί τους πολίτες να παραμείνουν σε κλειστούς χώρους για να αποφύγουν τους πυκνούς καπνούς που έχουν καλύψει την περιοχή.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣— 112 Greece (@112Greece) April 21, 2026
🆘 Πυρκαγιά σε χώρο ανακύκλωσης στο Βιομηχανικό Πάρκο Νεοχωρούδας Ωραιοκάστρου της Περιφερειακής Ενότητας #Θεσσαλονίκης
‼️Οι καπνοί κατευθύνονται στη περιοχή σας. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα
‼️ Ακολουθείτε τις…
«Πυρκαγιά σε χώρο ανακύκλωσης στο Βιομηχανικό Πάρκο Νεωχορούδας Ωραιοκάστρου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο μήνυμα εκτάκτου ανάγκης.