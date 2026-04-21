Ωραιόκαστρο: Μεγάλη φωτιά σε χώρο ανακύκλωσης - Μήνυμα 112 για τους καπνούς

«Μείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
STAR.GR
Πηγή: Eξωτερική φωτογραφία και βίντεο thestival.gr
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Φωτιά ξέσπασε σε εταιρεία ανακύκλωσης στην παλιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Κιλκίς και πυκνός μαύρος καπνός έχει καλύψει τη γύρω περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε σε υπαίθριο χώρο της επιχείρησης και καίγονται υλικά ανακύκλωσης και απορρίμματα.

Φωτιά στη Νεοχωρούδα Ωραιοκάστρου

Στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, ενώ υπάρχει συνδρομή από μηχανήματα έργου. 

Μήνυμα του 112 προειδοποιεί για τη φωτιά που ξέσπασε σε εταιρεία ανακύκλωσης στην παλιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Κιλκίς και καλεί τους πολίτες να παραμείνουν σε κλειστούς χώρους για να αποφύγουν τους πυκνούς καπνούς που έχουν καλύψει την περιοχή

«Πυρκαγιά σε χώρο ανακύκλωσης στο Βιομηχανικό Πάρκο Νεωχορούδας Ωραιοκάστρου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο μήνυμα εκτάκτου ανάγκης.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΩΤΙΑ
 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 |
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ
 |
ΜΗΝΥΜΑ 112
 |
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top