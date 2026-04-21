Καιρός: Φθινοπωρινή εισβολή από το βράδυ – Έρχονται ψυχρές αέριες μάζες

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Από το βράδυ αναμένεται φθινοπωρινή εισβολή με ψυχρές αέριες μάζες από τα βόρεια Βαλκάνια.
  • Κακοκαιρία θα επηρεάσει αρχικά τη βόρεια Ελλάδα, με βροχές και καταιγίδες, και θα επεκταθεί σταδιακά προς νότο.
  • Στην Αττική καλές καιρικές συνθήκες σήμερα, με πιθανές βροχές την Τετάρτη και Πέμπτη.
  • Η θερμοκρασία θα φτάσει έως 27 βαθμούς Κελσίου στα ανατολικά, ενώ στη Θεσσαλονίκη θα κυμανθεί 22-23 βαθμούς.
  • Αστάθεια θα συνεχιστεί την Πέμπτη, με έντονες βροχοπτώσεις κυρίως στη Στερεά Ελλάδα και Πελοπόννησο.

Μία νέα φθινοπωρινή εισβολή από τα βόρεια Βαλκάνια αναμένεται από σήμερα το βράδυ, με τον καιρό να παρουσιάζει σοβαρή επιδείνωση. 

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη ψυχρές αέριες μάζες που θα κινηθούν προς τη χώρα μας θα προκαλέσουν πιο άστατες καιρικές συνθήκες, αρχικά στη βόρεια Ελλάδα και στη συνέχεια στις υπόλοιπες περιοχές. 

Η νέα κακοκαιρία αναμένεται να επηρεάσει και τα νοτιότερα τμήματα της χώρας την Παρασκευή.

Στις επόμενες ώρες προβλέπονται βροχές και καταιγίδες στη βόρεια Ελλάδα. Το κύμα αστάθειας θα κινηθεί σταδιακά νοτιότερα, επηρεάζοντας την κεντρική και δυτική χώρα, ενώ μέχρι την Παρασκευή θα φτάσει και στο νότιο Αιγαίο. 

Κατά το μεσημέρι και το απόγευμα, τα φαινόμενα ενδέχεται να παρουσιάσουν μεγαλύτερη ένταση.

 

 

Από τη Θεσσαλία και βορειότερα, ο καιρός θα αποκτήσει φθινοπωρινά χαρακτηριστικά. Οι νεφώσεις που θα εμφανιστούν σε Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη και βόρειο Αιγαίο θα ενισχυθούν, και αναμένονται μπόρες και καταιγίδες, με πιθανές χαλαζοπτώσεις και έντονη κεραυνική δραστηριότητα.

Στις υπόλοιπες περιοχές θα επικρατήσει πιο ήπιο, ανοιξιάτικο σκηνικό, με λίγες νεφώσεις στα κεντρικά. 

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί, φτάνοντας τα 5-6 μποφόρ, ενώ στη θάλασσα των Κυθήρων ενδέχεται να αγγίξουν τα 7 μποφόρ. 

Ο δυτικός άνεμος θα λειτουργήσει ως καταβάτης για την ανατολική ηπειρωτική χώρα, συμβάλλοντας σε υψηλότερες θερμοκρασίες, με το μεσημέρι να αγγίζει τους 27 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική θα επικρατήσουν πολύ καλές καιρικές συνθήκες με ηλιοφάνεια, ενώ πιθανότητα για βροχή υπάρχει κυρίως την Τετάρτη και την Πέμπτη. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 26 βαθμούς Κελσίου, ιδιαίτερα στα ανατολικά και βορειοδυτικά τμήματα του νομού.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται βροχές και μπόρες από το μεσημέρι προς το απόγευμα. Ο βαρδάρης θα ενισχυθεί τη νύχτα, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 22-23 βαθμούς Κελσίου, καθώς οι άστατες συνθήκες θα περιορίσουν την άνοδο του υδραργύρου.

Αρναούτογλου: «Αλλάζει τελείως το σκηνικό του καιρού»

Για ολική ανατροπή στο σκηνικό του καιρού κάνει λόγο ο Σάκης Αρναούτογλου από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης. 

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, η αστάθεια θα επεκταθεί σταδιακά και σε κεντρικές περιοχές, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα βόρεια.

«Καθώς πλησιάζει το ξημέρωμα της Τετάρτης, ο καιρός θα παρουσιάσει έντονη επιδείνωση στο βόρειο τμήμα της χώρας, με βροχές και καταιγίδες που θα επηρεάσουν κυρίως τα βόρεια τμήματα. Τα φαινόμενα αυτά θα κινηθούν νοτιότερα, επεκτείνοντας τις βροχές σε περιοχές της Θεσσαλίας και της Ηπείρου», σημειώνει.

Την Τετάρτη το μεσημέρι θα γίνει πιο άστατος ο καιρός στην Αττική, όπου αρχικά θα εμφανιστούν βροχοπτώσεις στα ορεινά, ενώ προς το βράδυ οι βροχές θα επηρεάσουν και κεντρικά τμήματα της χώρας. Παράλληλα, η βόρεια Ελλάδα θα αρχίσει να παρουσιάζει ανοίγματα στον καιρό.

Την Πέμπτη η αστάθεια θα συνεχιστεί, με έντονες βροχοπτώσεις κυρίως στη Στερεά Ελλάδα και ιδιαίτερα στην Πελοπόννησο. Στην Αττική ο καιρός θα παραμείνει άστατος, ενώ θα βελτιωθεί στη βόρεια Ελλάδα, όπου θα επικρατήσουν πιο ήρεμες καιρικές συνθήκες. Σταδιακά προς το βράδυ, τα φαινόμενα θα μετακινηθούν προς νότια, επηρεάζοντας την Κρήτη, ενώ τοπικές βροχές αναμένονται και στα Δωδεκάνησα.

