«Συναγερμός» για 52 δασικές πυρκαγιές που ξέσπασαν μέσα στο Σαββατοκύριακο

Οι περισσότερες οφείλονται σε αμέλεια - Έκκληση για επαγρύπνηση και πρόληψη

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
Δασικές Πυρκαγιές
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Προβληματισμό έχει προκαλέσει ο μεγάλος αριθμός πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν το Σαββατοκύριακο, παρά το γεγονός ότι είναι ακόμα νωρίς.

Ειδικότερα, το Σαββατοκύριακο εκδηλώθηκαν συνολικά 52 δασικές πυρκαγιές σε διάφορες περιοχές της χώρας. Η εμφάνιση αυτού του αυξημένου αριθμού περιστατικών σημειώνεται ιδιαίτερα νωρίς, πριν από την επίσημη έναρξη της αντιπυρικής περιόδου, γεγονός που υπογραμμίζει την ανάγκη για αυξημένη ετοιμότητα και επαγρύπνηση.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η πλειονότητα των πυρκαγιών οφείλεται σε αμέλεια, κυρίως από καύση για καθαρισμό καλλιεργειών.

Όλες οι πυρκαγιές αντιμετωπίστηκαν άμεσα και αποτελεσματικά από τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής με γρήγορη κινητοποίηση των επίγειων και σε δύο περιπτώσεις εναέριων μέσων, και τη συνδρομή των εμπλεκόμενων φορέων, αποτρέποντας την επέκτασή τους και περιορίζοντας τις επιπτώσεις.

Παράλληλα, το ανακριτικό έργο της Πυροσβεστικής προχώρησε στη διερεύνηση των αιτίων, ενώ προέβη σε συλλήψεις και επέβαλε τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα.

Η έγκαιρη απόκριση και ο επιχειρησιακός συντονισμός των εμπλεκόμενων δυνάμεων συνέβαλαν στην αποτελεσματική διαχείριση των περιστατικών στο πεδίο.

Ωστόσο, το ιδιαίτερα αυξημένο πλήθος ενάρξεων σε τόσο πρώιμο στάδιο της περιόδου υπενθυμίζει ότι η διαρκής εγρήγορση και η τήρηση των μέτρων πρόληψης παραμένουν καθοριστικής σημασίας για τη συνέχεια.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΩΤΙΑ
 |
ΠΥΡΚΑΓΙΑ
 |
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top