Tο Σάββατο 6 Ιουνίου στις 13:00, το Stars System είναι αφιερωμένο στους δύο ευεργέτες πλανήτες, την Αφροδίτη και τον Δία και η Άση Μπήλιου θα αναλύσει σε ποιον τομέα θα έχουμε εύνοια και τύχη!

Η Αφροδίτη και ο Δίας, οι πλανήτες της εύνοιας και της αφθονίας, συναντιούνται στο ζώδιο του Καρκίνου στις 9 Ιουνίου ανοίγοντας ένα παράθυρο στην τύχη. Στη συνέχεια του μήνα μετακινούνται και οι δύο στον λαμπερό και γενναιόδωρο Λέοντα, χαρίζοντας καλοτυχία, πληρότητα, αισιοδοξία και ευκαιρίες επέκτασης σε διαφορετικό τομέα για κάθε ζώδιο!

Ποιοι θα καταφέρουν να εκπληρώσουν το πιο μεγάλο τους όνειρο και ποιοι θα επιβραβευτούν για όλες τις θυσίες που έχουν κάνει;

Ποιοι θα γνωρίσουν τον μεγάλο έρωτα, ποιοι θα δώσουν το «φιλί της ζωής» σε κουρασμένες σχέσεις και ποιοι θα έχουν επανασυνδέσεις;

Ποιοι θα έχουν επαγγελματικές προτάσεις, προαγωγές και ωφέλιμες οικονομικές συμφωνίες και συνεργασίες;

Ποιοι θα ξαναβρούν την αισιοδοξία και την αυτοπεποίθησή τους και ποιοι θα ευνοηθούν σε θέματα σπουδών, νομικών υποθέσεων και αγοροπωλησιών;

Ποιοι θα «ανοίξουν τα φτερά τους» και θα χαράξουν το δικό τους μονοπάτι στη ζωή και ποιοι θα δεσμευτούν και θα δημιουργήσουν τη δική τους οικογένεια;

Όλες οι απαντήσεις στο Stars System, το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 13:00 στο Star!

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