Φωτιά σε διαμέρισμα στον Κολωνό: Δύο άνθρωποι νεκροί - Ήταν αδέλφια

Μια 80χρονη στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα

Δύο νεκροί από φωτιά σε διαμέρισμα στον Κολωνό/ βίντεο ΕΡΤ
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Φωτιά σε διαμέρισμα στον Κολωνό, 3ος όροφος, επεκτάθηκε και στο 2ο.
  • Δύο αδέλφια, άνδρας και γυναίκα, βρήκαν τραγικό θάνατο.
  • Η φωτιά πιθανώς προκλήθηκε από διαρροή υγραερίου, ξέσπασε στις 04:30 το πρωί.
  • Δύο γυναίκες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, η 50χρονη κατέληξε.
  • Στην κατάσβεση συμμετείχαν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

Φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα 3ου ορόφου σε πολυκατοικία στον Κολωνό, η οποία επεκτάθηκε και στο διαμέρισμα του 2ου ορόφου.

Φωτιά σε διαμέρισμα στον Κολωνό/ ΙΝΤΙΜΕ Μητρούσιας Νίκος

Δύο άνθρωποι, ένας άνδρας και μια γυναίκα έχασαν τη ζωή τους. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, πρόκειται για δύο αδέλφια. 

Η φωτιά ξεκίνησε λίγο μετά τις 04:30 το πρωί του Σαββάτου πιθανότατα από διαρροή υγραερίου. Οι πυροσβέστες κατάφεραν να εισέλθουν στο εσωτερικό των δύο διαμερισμάτων και πλέον η κατάσβεση της φωτιάς έχει ολοκληρωθεί.

Αρχικά, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο δύο γυναίκες, μία 50χρονη με σοβαρά εγκαύματα και μία 80χρονη με αναπνευστικά προβλήματα. Η 50χρονη κατέληξε στο νοσοκομείο. Λίγη ώρα αργότερα εντοπίστηκε, απανθρακωμένος και ένας άνδρας. 

Στο σημείο επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

