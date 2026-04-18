Φωτιά σε διαμέρισμα στον Κολωνό: Δύο άνθρωποι νεκροί - Ήταν αδέλφια

Φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα 3ου ορόφου σε πολυκατοικία στον Κολωνό, η οποία επεκτάθηκε και στο διαμέρισμα του 2ου ορόφου.
Δύο άνθρωποι, ένας άνδρας και μια γυναίκα έχασαν τη ζωή τους. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, πρόκειται για δύο αδέλφια.
Υπό έλεγχο τέθηκε η #πυρκαγιά στο διαμέρισμα, στον δήμο Αθηναίων Αττικής.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 18, 2026
Η φωτιά ξεκίνησε λίγο μετά τις 04:30 το πρωί του Σαββάτου πιθανότατα από διαρροή υγραερίου. Οι πυροσβέστες κατάφεραν να εισέλθουν στο εσωτερικό των δύο διαμερισμάτων και πλέον η κατάσβεση της φωτιάς έχει ολοκληρωθεί.
Χωρίς αισθήσεις εντοπίστηκε γυναίκα κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς σε διαμέρισμα στο δήμο Αθηναίων Αττικής.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 18, 2026
Αρχικά, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο δύο γυναίκες, μία 50χρονη με σοβαρά εγκαύματα και μία 80χρονη με αναπνευστικά προβλήματα. Η 50χρονη κατέληξε στο νοσοκομείο. Λίγη ώρα αργότερα εντοπίστηκε, απανθρακωμένος και ένας άνδρας.
#Πυρκαγιά σε διαμέρισμα στο δήμο Αθηναίων Αττικής. Επιχειρούν 15 #πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 18, 2026
Στο σημείο επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.