Η διατροφολόγος Ηλιαλένα Λυσικάτου εξηγεί στο star.gr τι είναι η βερβερίνη και πώς βοηθά στο αδυνάτισμα/ Δείτε το βίντεο

Το καλοκαίρι πλησιάζει και η αναζήτηση για έναν πιο εύκολο τρόπο απώλειας βάρους κορυφώνεται. Ανάμεσα στα συμπληρώματα που κυκλοφορούν για αδυνάτισμα ξεχωρίζει η βερβερίνη, ως το «φυσικό Ozempic», χάρη στη φήμη της ότι βοηθά στη μείωση της όρεξης, του τσιμπολογήματος και της λιγούρας.

Τι είναι η βερβερίνη και πώς βοηθά στο αδυνάτισμα

Η βερβερίνη είναι μια ουσία που βρίσκεται σε φυτά και χρησιμοποιείται εδώ και αιώνες Τα τελευταία χρόνια, έχει βρεθεί στο επίκεντρο της έρευνας για τη δράση της στον μεταβολισμό λιπιδίων, σακχάρου και μείωση σωματικού βάρους.

Οι ερευνητές θεωρούν ότι η βερβερίνη ενεργοποιεί ένα ένζυμο του οργανισμού που ονομάζεται AMPK, γνωστό ως «μεταβολικός διακόπτης». Η ενεργοποίησή του φαίνεται να βοηθά το σώμα να χρησιμοποιεί αποτελεσματικότερα τη γλυκόζη και το λίπος για ενέργεια. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πιο σταθερά επίπεδα σακχάρου στο αίμα και λιγότερες απότομες αυξομειώσεις που συνδέονται με πείνα και λιγούρες. (Zahra Ilyas etal.,2020).

Πολλοί άνθρωποι με τη χρήση της βερβερίνης, παρατηρούν ότι μειώνονται αισθητά οι λιγούρες για γλυκά και το συνεχές τσιμπολόγημα μέσα στη μέρα. Αυτό πιθανόν συμβαίνει επειδή η βερβερίνη επηρεάζει θετικά την ευαισθησία στην ινσουλίνη, βοηθώντας τον οργανισμό να διαχειρίζεται καλύτερα τους υδατάνθρακες και την αποθήκευση λίπους.

Βερβερίνη και δίαιτα: Ρυθμίζει τον μεταβολισμό και τη γλυκόζη

Τα επιστημονικά δεδομένα είναι ενθαρρυντικά μέχρι τώρα. Σύμφωνα με μετα-αναλύσεις και τυχαιοποιημένες μελέτες, άτομα που έλαβαν βερβερίνη για 8 έως 12 εβδομάδες εμφάνισαν μείωση στο σωματικό βάρος, στον δείκτη μάζας σώματος και στην περιφέρεια μέσης, ιδιαίτερα όταν συνδυάστηκε με ισορροπημένη διατροφή και ήπια σωματική δραστηριότητα. Οι περισσότερες μελέτες χρησιμοποίησαν δόσεις άνω των 1.000 mg ημερησίως σε 2-3 δόσεις/ημερα (Mohammad Reza Amini et al, 2020).

Αυτό που κάνει τη βερβερίνη να ξεχωρίζει σε σχέση με άλλες «δίαιτες εξπρές» είναι ότι δε φαίνεται να λειτουργεί μέσω ακραίας καταστολής της όρεξης, αλλά μέσω καλύτερης ρύθμισης του μεταβολισμού και της γλυκόζης. Αρκετά άτομα αναφέρουν ότι νιώθουν πιο εύκολα κορεσμό και έχουν λιγότερη ανάγκη για κάτι γλυκό ή αλμυρό (Natalia Wawrzyniak et al., 2022). Θα πρεπει να λαμβάνετε τη βερβερινη τουλάχιστον 3-4 μήνες για να αξιολογήσετε τα αποτελέσματα της.

Παράλληλα, υπάρχουν ενδείξεις ότι η βερβερίνη μπορεί να επηρεάζει θετικά και το εντερικό μικροβίωμα, το οποίο σχετίζεται άμεσα με το σωματικό βάρος και την όρεξη. Αν και οι έρευνες βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο στάδιο, οι επιστήμονες θεωρούν πως η δράση αυτή ίσως εξηγεί μέρος της επίδρασής της στον έλεγχο του βάρους.

Βερβερίνη: Τι πρέπει να προσέξετε

Δεν πρόκειται για ενα «μαγικό χάπι». Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η βερβερίνη λειτουργεί υποστηρικτικά στην διαδικασία απώλειας βάρους. Για πιο μόνιμα αποτελέσματα βασικές αλλαγές στις διατροφικές συνήθειες, επαρκή ύπνο και περιορισμό της υπερκατανάλωσης ζάχαρης και αλκοόλ, τα αποτελέσματα παραμένουν περιορισμένα.

Επιπλέον, δε συστήνεται σε άτομα που λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή για διαβήτη, πίεση ή χοληστερίνη και θα πρέπει να συμβουλεύονται τον γιατρό τους πριν τη χρήση. Δε συνιστάται σε εγκύους, θηλάζουσες και ανήλικους.

Συμπερασματικά, η βερβερίνη φαίνεται να αποτελεί έναν σύμμαχο για όσους θέλουν να χάσουν βάρος πιο εύκολα και με λιγότερες λιγούρες πριν το καλοκαίρι. Είναι σημαντική η υιοθέτηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής για πιο μόνιμα αποτελέσματα και ευζωία.

Πηγές

• https://www.nccih.nih.gov/health/berberine-and-weight-loss-what-you-need-to-know

Ηλιαλένα Λυσικάτου

Διαιτολόγος- Διατροφολόγος, MSc

Πανδοσίας 12, Αθήνα

T: 210-2224964 M: 6975574134

E: info@thenhproject.gr

Facebook https://www.facebook.com/ilialenalysikatou

Instagram https://www.instagram.com/the_nh_project/

Website https://thenhproject.gr/