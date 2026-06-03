Πρόβλημα με την υγεία του αντιμετωπίζει τις τελευταίες ώρες ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, γεγονός που τον κράτησε μακριά από το μικρόφωνο της ραδιοφωνικής του εκπομπής στον Sfera 102.2 τόσο χθες Τρίτη όσο και σήμερα Τετάρτη.

Όλα ξεκίνησαν το μεσημέρι της Δευτέρας, όταν λόγω ενός ξαφνικού κι οξύ πόνου «διπλώθηκε» στα δύο κι έπεσε στο έδαφος. Ο παρουσιαστής μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου χρειάστηκε να υποβληθεί σε επέμβαση, λόγω πέτρας στους νεφρούς.

«Δεν έχω νιώσει ποτέ στη ζωή μου τόσο έντονο πόνο», δήλωσε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου

Παρά την ταλαιπωρία του, ο Γρηγόρης επικοινώνησε τηλεφωνικά με τους συνεργάτες του στον αέρα της εκπομπής μέσα από το νοσοκομείο. Περιγράφοντας όσα βίωσε, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Δεν έχω νιώσει ποτέ στη ζωή μου τόσο έντονο πόνο. Ο κολικός του νεφρού είναι πραγματικά σαν τον πόνο της γέννας».

Στο πλευρό του από την πρώτη στιγμή βρίσκεται η σύντροφος και συνεργάτιδά του, Νάνσυ Αντωνίου, η οποία δεν έχει φύγει λεπτό από κοντά του, με αποτέλεσμα να απουσιάζει κι η ίδια αυτές τις δύο ημέρες από το ραδιόφωνο.

Η «απόδραση» από το νοσοκομείο για το The 2Night Show

Μετά την ολοκλήρωση της επέμβασης. Καθώς οι γιατροί τού συνέστησαν ότι μπορούσε και έπρεπε να περπατήσει, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου δεν έχασε χρόνο, έφυγε για λίγο από το νοσοκομείο και πήγε κατευθείαν στο στούντιο.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου με τη σύντροφό του, Νάνσυ Αντωνίου /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Παρά την εξάντληση, πραγματοποίησε κανονικά το προγραμματισμένο γύρισμα για την εκπομπή του The 2Night Show κι αμέσως μετά επέστρεψε στο νοσοκομείο για να συνεχίσει τη νοσηλεία του.

Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα, ο παρουσιαστής αναμένεται να πάρει εξιτήριο σήμερα, καθώς όπως δήλωσε κι ο ίδιος, αύριο σκοπεύει να βρίσκεται κανονικά πίσω στα μικρόφωνα της ραδιοφωνικής του εκπομπής.