Γρηγόρης Αρναούτογλου: Η συγκίνησή του στο «Moments» ακούγοντας τον γιο του

Το βράδυ του Σαββάτου 18/4, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου ήταν καλεσμένος στο «Moments» με τη Ζέτα Μακρυπούλια.

Ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1 είδε με συγκίνηση να εμφανίζονται στην οθόνη αγαπημένα πρόσωπα, τα οποία σημάδεψαν τη ζωή του για διαφορετικούς λόγους.

Αναμφίβολα, η πιο δυνατή στιγμή της βραδιάς ήταν όταν ο 13χρονος γιος του, Αναστάσης -καρπός της σχέσης του με την πρώην σύντροφό του, Κατερίνα Κόκλα- μίλησε με τα πιο τρυφερά λόγια για τον πατέρα του.

«Για όλους εσάς είναι ο Γρήγορης Αρναούτογλου αλλά για εμένα είναι ο μπαμπάς μου. Είναι ένας άνθρωπος ευγενικός, με ένα χαμόγελο και μία αγκαλιά για όλους. Όταν είμαστε μαζί μου αρέσει να κάνουμε βόλτες και να εξερευνούμε καινούργια μέρη. Μου αρέσει να πηγαίνουμε ταξίδια μακρινά θα ήθελα να πάμε στην ιαπωνία ακούς; Θυμάμαι την πρώτη φορά που πήγα στο γυμναστήριο είχε κρυφτεί σε μία μικρή πόρτα και με έβγαζε φωτογραφίες… Μπαμπά με έκανες ρεζίλι αλλά είχες πλάκα. Σαν χαρακτήρες δεν μοιάζουμε αλλά έχουμε τα ίδια δάχτυλα κάτι είναι και αυτό. Αυτό που μου είχε πει και δεν ξεχνάω είναι ότι αν πάω να κρύψω κάτι σίγουρα θα το μάθει… Εεε οπότε δεν κρύβω τίποτα. Όταν μεγαλώσω θα ήθελα να μοιάσω στον μπαμπά μου και στη δουλειά και στο χαρακτήρα, Μπαμπά σε αγαπώ…», είπε ο Αναστάσης Αρναούτογλου.

Γρηγόρης Αρναούτογλου: Η συγκίνησή του ακούγοντας τα λόγια του γιου του

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου ακούγοντας τα λόγια του μονάκριβου γιου του δεν έκρυψε τη φόρτισή του: «Θέλω να σου πω ότι κάθε βράδυ έτσι κλείνουμε…Mπαμπά σε αγαπώ… Αναστάση σε αγαπώ έτσι ξυπνάμε. Είναι ένα πολύ γλυκό πλάσμα, θέλω να είναι ευτυχισμένος. Του είπα ότι δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο πια στη ζωή θέλω μόνο να προσπαθείς γιατί αγχώνεται με διαφορά πράγματα να προσπαθείς για το καλύτερο», τόνισε μετά την προβολή του βίντεο.