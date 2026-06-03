Θέμα της εκπομπής, οι αλλαγές που φέρνει η Τεχνητή Νοημοσύνη, στον κόσμο της μόδας και στον τρόπο που ντυνόμαστε

Μία ξεχωριστή καλεσμένη είχε την Τρίτη 2 Ιουνίου, η Νεφέλη Αγκυρίδου. Στο στούντιο της εκπομπής Star Tech βρέθηκε η Εύη Βάρθη, Σύμβουλος Εικόνας και ιδρύτρια της Idol Image Consulting με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μίλησαν για τη νέα εποχή και τα νέα δεδομένα στον κόσμο της μόδας, στο πώς ντυνόμαστε, αλλά και για τα «σκοτεινά μυστικά» των online αγορών. Πώς επηρεάζει ο αλγόριθμός τις επιλογές μας; Διαλέγουμε ή μας διαλέγουν; Μπορούμε να αποφύγουμε τις παγίδες του διαδικτύου;

H Εύη Βάρθη, σημείωσε ότι η τεχνητή νοημοσύνη αναπτύσσει όλο και περισσότερα εργαλεία για τον κλάδο της μόδας. Και ότι όταν όλα τα brands καταλήγουν να παίρνουν και να χρησιμοποιούν τα ίδια εργαλεία, φτάνουμε σε ένα σημείο όπου τα πάντα κατά κάποιο τρόπο ομογενοποιούνται.

Παράλληλα, επαγγέλματα όπως ήταν τόσα χρόνια οι στυλίστες, μοντέλα, φωτογράφοι, creative directors που έβαλαν κόπο και χρόνο εμπειρίας και ταλέντου στη δουλειά, φαίνεται ότι μπορεί και να αντικατασταθούν από την τεχνητή νοημοσύνη.

Ωστόσο, τονίζει ότι πάντα θα χρειάζεται η ανθρώπινη ματιά και το δίνει με ένα απλό παράδειγμα: «Το AI μπορώ να το συμβουλευτώ, να μπω σε μια μηχανή, στο Chat GPT παραδείγματος χάριν, και να ρωτήσω ποια χρώματα ταιριάζουν με τον τόνο της επιδερμίδας μου ή να μου δώσει κάποιες προτάσεις για το πώς θα δμιουργήσω ένα σύνολο, τι να ταιριάξω με μία μπλούζα, μία φούστα ή οτιδήποτε άλλο. Δεν θα μου δώσει όμως αυτό το πράγμα που θα αισθανθώ φορώντας ένα αγαπημένο μου ρούχο...»

Μπορείτε να δείτε την ενδιαφέρουσα συζήτηση στο κανάλι του StarX στο YouTube