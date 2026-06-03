Μόδα και Τεχνητή Νοημοσύνη. Τι αλλάζουν τα νέα τεχνολογικά δεδομένα;

Εύη Βάρθη και Νεφέλη Αγκυρίδου στο Star Tech, για την νέα εποχή στο ντύσιμο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
03.06.26 , 12:39 Σαμ Μπεκίρη: H καταγωγή, τα ταξίδια και η συμμετοχή στο MasterChef 10
03.06.26 , 12:18 MasterChef: Ο Ανδρέας θέλει να γίνει αρχηγός!
03.06.26 , 12:17 Καλοκαιρινή συνταγή για Σολομό με Κρεμώδη Σάλτσα και Ρύζι του Γιώργου Ρήγα
03.06.26 , 12:13 Κατερίνα Καινούργιου: Ο λόγος που ανυπομονεί να επιστρέψει στο σπίτι της
03.06.26 , 12:00 Μόδα και Τεχνητή Νοημοσύνη. Τι αλλάζουν τα νέα τεχνολογικά δεδομένα;
03.06.26 , 11:57 H Μαρία Αντωνά εμφανίστηκε στην εκπομπή του Γ. Λιάγκα- «Μην έχεις άγχος»
03.06.26 , 11:57 Τι είναι η βερβερίνη - Όλοι μιλούν για το νέο trend στο αδυνάτισμα
03.06.26 , 11:55 Νάσος Αθανασίου: «Πέθανε στην αγκαλιά μου ήσυχα»
03.06.26 , 11:45 Έκτακτο επίδομα παιδιού: Σε ποιον λογαριασμό θα μπουν τα χρήματα
03.06.26 , 11:16 MasterChef 2026 - Σαμ: «Είχα ένα όνειρο από μικρός... να μπω στο παιχνίδι»
03.06.26 , 11:08 «Ανα-τίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά» από Τετάρτη 10 Ιουνίου
03.06.26 , 10:49 Κορυδαλλός: Φωτιά σε διαμέρισμα - Ακούγονται εκρήξεις
03.06.26 , 10:41 Σίσσυ Καλλίνη: «Χτυπάω πόρτες για δουλειά, δεν ντρέπομαι»
03.06.26 , 10:30 Πανελλήνιες 2026: Δείτε τις απαντήσεις σε Αρχαία, Βιολογία, Mαθηματικά
03.06.26 , 10:29 Καλαμάτα: «Είχαμε καταστρώσει μαζί σχέδιο φυγής από τον σύζυγό της»
MasterChef: Η τέλεια αντιγραφή πιάτου! «Βροχή» τα δεκάρια από τους κριτές
Στο νοσοκομείο ο Γρηγόρης Αρναούτογλου: Υπεβλήθη σε επέμβαση
Αλλάζει ξανά ο καιρός: «Έρχεται οργανωμένη διαταραχή»
Νάσος Αθανασίου: «Πέθανε στην αγκαλιά μου ήσυχα»
Καλαμάτα: «Είχαμε καταστρώσει μαζί σχέδιο φυγής από τον σύζυγό της»
MasterChef: Σαμ ή Πέτρος; Ποιος αποχώρησε λίγο πριν τη «Μητέρα των Μαχών»;
H Μαρία Αντωνά εμφανίστηκε στην εκπομπή του Γ. Λιάγκα- «Μην έχεις άγχος»
Άση Μπήλιου: Η σημαντική πλανητική αλλαγή την 1η εβδομάδα του Ιουνίου
Αγίου Πνεύματος: Πού πέρασαν το τριήμερο οι Ελλήνες celebrities
Έκτακτο επίδομα παιδιού: Σε ποιον λογαριασμό θα μπουν τα χρήματα
Περισσότερα

VIDEOS

Shopping Star: Έτοιμη Για Την Ανάσταση Η Σταυρούλα
Μοδα
Shopping Star: Η Σταυρούλα φόρεσε ένα εξαιρετικό σύνολο για την
Shopping Star: Αυτό Είναι Το Απόλυτο Slip Φόρεμα
Μοδα
Shopping Star: Φορέστε στα γενέθλια αυτό το υπέροχο slip φόρεμα
Ρεβεγιόν: 8+1 Ιδιαίτερα Looks Για Να Κλέψετε Την Παράσταση
Μοδα
Ρεβεγιόν: 8+1 ιδιαίτερα outfits για να κλέψετε την παράσταση!
Χριστουγεννιάτικο Μανικιούρ: 5+1 Ιδέες Για Γιορτινά Νύχια
Μοδα
Χριστουγεννιάτικα νύχια: 5+1 ιδέες για γιορτινό μανικιούρ
Shopping Star: Αυτά Ήταν Τα Λάθη Της Άντζυς
Μοδα
Shopping Star Ηλιάνα: «Θα προτιμούσα να είχες προλάβει κομμωτήριο»
Shopping Star: Με Αυτό Το Μακιγιάζ Θα Είσαι Κυριλέ Στον Γάμο
Μοδα
Shopping Star: Το κατάλληλο μακιγιάζ για να είσαι κυριλέ σε
Shopping Star: Tips Για Να Είστε Σικ Σε Βασιλικό Γάμο
Μοδα
Shopping Star: Θα πάτε σε γάμο; Τι να φορέσετε για
Shopping Star: Η Έλλη Καλεσμένη Σε Βασιλικό Γάμο
Μοδα
Shopping Star Ηλιάνα: Επεσήμανε το φάουλ της Έλλης
Shopping Star 22/11/24: Αυτή είναι η νικήτρια
Μοδα
Shopping Star: Ποια ήταν η πιο ραφινάτη νικήτρια αυτής της
Shopping Star: Η Ηλιάνα Βρήκε Λάθη Στο Λουκ Της Όλγας
Μοδα
Shopping Star Ηλιάνα: «Από κει και πέρα είναι καταστροφή»
Shopping Star: Οι Παίκτριες Βρήκαν Εκτός Θέματος Τη Ζένια
Μοδα
Shopping Star: Οι παίκτριες βρήκαν το σύνολο της Ζένιας μεγαλίστικο
Shopping Star: Η Πασαρέλα Της Ζένιας Για Τη Νέα Της Δουλειά
Μοδα
Shopping Star: Ήταν η Ζένια κατάλληλα ντυμένη για τη νέα
Shopping Star: Τι Να Βάλετε Σε Συνέντευξη Για Δουλειά
Μοδα
Τips για να είσαι ραφινάτη στη νέα σου συνέντευξη για
Shopping Star: Ντύθηκε Καλά Η Δέσποινα Στη Νέα Της Δουλειά;
Μοδα
Shopping Star Ηλιάνα: «Δέσποινα, το κραγιόν σου είναι απαγορευτικό»
Shopping Star: Τι Να Βάλετε Σε Συνέντευξη Για Δουλειά
Μοδα
Shopping Star: Τι να βάλεις σε συνέντευξη για δουλειά
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Μοδα
Θέμα της εκπομπής, οι αλλαγές που φέρνει η Τεχνητή Νοημοσύνη, στον κόσμο της μόδας και στον τρόπο που ντυνόμαστε

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μία ξεχωριστή καλεσμένη είχε την Τρίτη 2 Ιουνίου, η Νεφέλη Αγκυρίδου. Στο στούντιο της εκπομπής Star Tech βρέθηκε η Εύη Βάρθη, Σύμβουλος Εικόνας και ιδρύτρια της Idol Image Consulting με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η εκπομπή Star Tech με την Νεφέλη Αγκυρίδου, δίνει το λόγο στους ειδικούς

Μίλησαν για τη νέα εποχή και τα νέα δεδομένα στον κόσμο της μόδας, στο πώς ντυνόμαστε, αλλά και για τα «σκοτεινά μυστικά» των online αγορών. Πώς επηρεάζει ο αλγόριθμός τις επιλογές μας; Διαλέγουμε ή μας διαλέγουν; Μπορούμε να αποφύγουμε τις παγίδες του διαδικτύου; 

nefeli evi

H Εύη Βάρθη, σημείωσε ότι η τεχνητή νοημοσύνη αναπτύσσει όλο και περισσότερα εργαλεία για τον κλάδο της μόδας. Και ότι όταν όλα τα brands καταλήγουν να παίρνουν και να χρησιμοποιούν τα ίδια εργαλεία, φτάνουμε σε ένα σημείο όπου τα πάντα κατά κάποιο τρόπο ομογενοποιούνται.

Παράλληλα, επαγγέλματα όπως ήταν τόσα χρόνια οι στυλίστες, μοντέλα, φωτογράφοι, creative directors που έβαλαν κόπο και χρόνο εμπειρίας και ταλέντου στη δουλειά, φαίνεται ότι μπορεί και να αντικατασταθούν από την τεχνητή νοημοσύνη. 

 

Ωστόσο, τονίζει ότι πάντα θα χρειάζεται η ανθρώπινη ματιά και το δίνει με ένα απλό παράδειγμα: «Το AI μπορώ να το συμβουλευτώ, να μπω σε μια μηχανή, στο Chat GPT παραδείγματος χάριν, και να ρωτήσω ποια χρώματα ταιριάζουν με τον τόνο της επιδερμίδας μου ή να μου δώσει κάποιες προτάσεις για το πώς θα δμιουργήσω ένα σύνολο, τι να ταιριάξω με μία μπλούζα, μία φούστα ή οτιδήποτε άλλο. Δεν θα μου δώσει όμως αυτό το πράγμα που θα αισθανθώ φορώντας ένα αγαπημένο μου ρούχο...»

Μπορείτε να δείτε την ενδιαφέρουσα συζήτηση στο κανάλι του StarX στο YouTube

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
MΟΔΑ
 |
ΑΓΟΡΕΣ
 |
ΝΤΥΣΙΜΟ
 |
ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΟΔΑΣ
 |
ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ
 |
FASHION
 |
TRY ONS
 |
ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ
 |
ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ
 |
VIRTUAL INFLUENCERS
 |
SOCIAL MEDIA
 |
AI
 |
STARTECH
 |
STAR TECH
 |
ONLINE SHOPPING
 |
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top