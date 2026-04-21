Απώλεια βάρους: Αυτές οι βιταμίνες βοηθούν στο αδυνάτισμα

Είναι η περίοδος που όλοι προσέχουμε λίγο παραπάνω τη διατροφή μας, καθώς το καλοκαίρι και οι εξορμήσεις στις παραλίες πλησιάζουν. Όλοι μας ονειρευόμαστε ένα υγιές και δυνατό σώμα, και αναζητούμε τρόπους να ρυθμίσουμε το βάρος μας στα επιθυμητά επίπεδα.

Πώς θα το καταφέρουμε αυτό; Φυσικά με μία ισορροπημένη διατροφή και άσκηση, αφού η λύση του να μειώσουμε απλώς την ποσότητα του φαγητού, δεν θα είναι αυτή που θα συνεισμέρει άμεσα στην απώλεια κιλών. Το αδυνάτισμα και γενικά η ρύθμιση των κιλών απαιτεί μία συνολική προσπάθεια για να γίνει ολοκληρωμλενα και, φυσικά, να δούμε αποτελέσματα στην εξωτερική μας εμφάνιση. Χρειάζεται συντονισμό, συνέπεια και πρόγραμμα.

Έτσι, μία καθημερινότητα με σωστές διατροφικές συνήθειες που περιλαμβάνουν τις ανάλογες θερμίδες, σε συνδυασμό με ασκήσεις που θα εστιάσουν στις περιοχές που σας ενδιαφέρουν περισσότερο, θα σας βοηθήσουν να χάσετε κιλά και να βελτιώσετε παράλληλα τη συνολική εικόνα της υγείας σας.

Yπάρχουν κάποιες βιταμίνες που βοηθούν στο αδυνάτισμα και την απώλεια των περιττών κιλών / Φωτογραφία: Unsplash.com

Εκτός από την ισορροπημένη διατροφή, υπάρχουν κάποιες βιταμίνες που είναι γνωστό ότι βοηθούν στο αδυνάτισμα και την απώλεια των περιττών κιλών.

Βιταμίνες που βοηθούν στο αδυνάτισμα

Ασβέστιο : Το ασβέστιο συμβάλλει στην απώλεια του περιττών κιλών και αποτρέπει την αύξηση του βάρους

Βιταμίνη D : Η ηλιακή ακτινοβολία είναι απαραίτητη για την υγεία του οργανισμού, γι' αυτό και η έλλειψή της μπορεί να επηρεάσει την όρεξή σας. Γι' αυτό και η πρόσληψη βιταμίνης D, συμβάλλει σημαντικά στη ρύθμιση του σωματικού βάρους

: Η ηλιακή ακτινοβολία είναι απαραίτητη για την υγεία του οργανισμού, γι' αυτό και η έλλειψή της μπορεί να επηρεάσει την όρεξή σας. Γι' αυτό και η πρόσληψη βιταμίνης D, συμβάλλει σημαντικά στη ρύθμιση του σωματικού βάρους Βιταμίνη C : Έρευνα του American College of Nutrition έχει δείξει ότι τα υψηλότερα επίπεδα βιταμίνης C δείχνουν να συνδέονται με τη χαμηλότερη σωματική μάζα

Μαγνήσιο : Το μαγνήσιο βοηθά στη ρύθμιση του σακχάρου και, παράλληλα, συμβάλλει στη σωστή πέψη, λειτουργώντας ευεργετικά συνολικά στο «κεφάλαιο» σωματικό βάρος

Ωμέγα-3 : Μελέτες έχουν δείξει ότι η αύξηση της πρόσληψης σε Ωμέγα-3 έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του λίπους του σώματος

: Μελέτες έχουν δείξει ότι η αύξηση της πρόσληψης σε Ωμέγα-3 έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του λίπους του σώματος Προβιοτικά: Τα προβιοτικά είναι τα «καλά» βακτήρια του οργανισμού. Διατηρούν υγιές το στομάχι, και παράλληλα προφέρουν ισορροπία στο πεπτικό σύστημα.

Τέλος, υπάρχουν κάποιοι φυσικοί λιποδιαλύτες που βρίσκονται σε τρόφιμα, οι οποίοι μποορούν να συμβάλλουν στο αδυνάτισμα. Αυτά είναι:

Πράσινο τσάι : Τα συστατικά του βοηθούν στην ταχύτερη καύση του λιπώδους ιστού, διεγείροντας τη μετατροπή της διαιτητικής ενέργειας σε θερμότητα του σώματος. Ο μεταβολισμός επιταχύνεται και το σώμα καίει επιπλέον θερμίδες

Τζίντζερ : Είναι ένας από τους καλύτερους φυσικούς λιποδιαλύτες. Οι πικάντικες ουσίες του έχουν ως αποτέλεσμα να διεγείρουν το μεταβολισμό, επιταχύνοντας την καύση λίπους

Μηλόξυδο : Συμβάλλει στη σωστή πέψη και στον κορεσμό της πείνας. Η υγιής πέψη έχει ως αποτέλεσμα το γρήγορο μεταγολισμό των τροφών, γεγονός που συνεισφέρει στην ταχύτερη καύση λίπους

Ανανάς : Ο μίσχος του ανανά έχει τη δυνατότητα να διασπά τις μεγάλου μεγέθους πρωτεΐνες, επιταχύνοντας έτσι τη σωστή πέψη τους. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα αποτελεσματικό «σύμμαχο» ενάντια στην παχυσαρκία, την κατακράτηση υγρών και την κυτταρίτιδα

Αγκινάρα : Η κυναρίνη της αγκινάρας συμβάλλει στην αποτοξίνωση του οργανισμού και ενισχύει τη σωστη πέψη, επιταχύνοντας την καύση λίπους

Εσπεριδοειδη: Οι πολυφαινόλες στα εσπεριδοειδή και ο πλούσιος σε βιταμίνη C συνδυασμός, διεγείρει τον «κουρασμένο» μεταβολισμό και ενισχύουν τη σωστή πέψη.