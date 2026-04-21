Έκρηξη Αμπελόκηποι: Την απαλλαγή του Νίκου Ρωμανού πρότεινε η εισαγγελέας

«Τα αποδεικτικά στοιχεία δεν οδηγούν σε ενιαία και ασφαλή συμπεράσματα»

21.04.26 , 13:56 TractioN: Ο ηθοποιός Βαγγέλης Αλεξανδρής στο τιμόνι με τον Κώστα Στεφανή
21.04.26 , 13:55 Αλκαράθ, Σαμπαλένκα και Νόρις σάρωσαν στα Laureus World Sports Awards
21.04.26 , 13:36 Θάνατος 11χρονου Μάριου: «Τον γύρισα κι έτρεχε το αίμα ποτάμι»
21.04.26 , 13:25 Η Ζήνα Κουτσελίνη έχει γενέθλια: «Θα το σκεφτώ αν θα πω την ηλικία»
21.04.26 , 13:13 Μέρη που νομίζεις ότι είναι χώρες… αλλά δεν είναι!
21.04.26 , 13:06 CUPRA Raval: Τραβά την προσοχή απλά με το πέρασμα του
21.04.26 , 12:56 Cash or Trash: Ένα Bimbo Box εντυπωσιάζει τους αγοραστές
21.04.26 , 12:45 Φτιάξε δροσιστική lemon pie, με ελληνικά υλικά
21.04.26 , 12:36 Έκρηξη Αμπελόκηποι: Την απαλλαγή του Νίκου Ρωμανού πρότεινε η εισαγγελέας
21.04.26 , 12:32 Απώλεια βάρους: Αυτές οι βιταμίνες βοηθούν στο αδυνάτισμα
21.04.26 , 12:10 Girls & Boys - Είδαμε την παράσταση με τη Νατάσα Εξηνταβελώνη
21.04.26 , 12:00 Κιάρα Φεράνι: Πατέρας για τρίτη φορά ο πρώην σύζυγός της, Fedez
21.04.26 , 11:44 Συνάντηση Μητσοτάκη με πρίγκιπα Αλβέρτο του Μονακό - Τι συζήτησαν
21.04.26 , 11:31 Eurovision 2026 - Akylas: «Μπορεί να έγινε καλή διαχείριση χρημάτων»
21.04.26 , 11:23 Opel Corsa GSE: Οι πρώτες κατασκοπευτικές φωτογραφίες
Σκορδά - Λιάγκας: Οι φωτογραφίες από τα 15α γενέθλια του γιου τους, Γιάννη
Νίκος Χατζηνικολάου - Η επίσημη ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για τον δημοσιογράφο
Κομνηνού: «Είναι μεγάλο κομμάτι της ζωής μου. Μου έχει δώσει πληρότητα»
Μιλλούση: «Μπήκα και είδα τον Λευτέρη να κλαίει - ''Δεν το αντέχω'' είπε»
Κοινωνικός τουρισμός: Άνοιξε η πλατφόρμα - Ποιοι ΑΦΜ κάνουν αίτηση σήμερα
Ελένη Χατζίδου: Επέστρεψε στο Breakfast - Όσα είπε για το πρόβλημα υγείας
MasterChef: Μετά τον Πάνο, και ο Χάρης παραιτήθηκε από την ηγεσία των μπλε
Πανελλαδική 24ωρη απεργία στις 13/5: Τι θα γίνει με τα σχολεία
MasterChef: Η μπριγάδα που κέρδισε στο Mystery Box & η συγκινητική αφιέρωση
MasterChef: «Η μπλε μπριγάδα έχει καταστραφεί» - Δείτε το trailer
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η εισαγγελέας πρότεινε την απαλλαγή του Νίκου Ρωμανού και δύο άλλων κατηγορουμένων για την έκρηξη στους Αμπελοκήπους τον Οκτώβριο του 2024.
  • Τα αποδεικτικά στοιχεία δεν είναι επαρκή για να στοιχειοθετήσουν ενοχή, ενώ η σακούλα με το δακτυλικό αποτύπωμα χρησιμοποιήθηκε πιθανόν από πολλούς.
  • Η εισαγγελέας ζήτησε την απαλλαγή τρίτου κατηγορουμένου λόγω έλλειψης στοιχείων ενεργής συμμετοχής.
  • Δύο γυναίκες κατηγορούμενες αντιμετωπίζουν επιβαρυντικές κατηγορίες για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση.
  • Η επιλογή του διαμερίσματος για την έκρηξη θεωρείται στρατηγική, με εύκολη πρόσβαση σε κρατικές υπηρεσίες.

Την απαλλαγή του Νίκου Ρωμανού και δύο ακόμα κατηγορουμένων πρότεινε η εισαγγελέας του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, Αλεξάνδρα Πίσχοινα, στο πλαίσιο της δίκης για την έκρηξη που είχε σημειωθεί τον Οκτώβριο του 2024 σε διαμέρισμα στους Αμπελοκήπους

Όπως είπε, η υπόθεση είναι «δυσχερής και λεπτή», καθώς τα αποδεικτικά στοιχεία δεν οδηγούν σε ενιαία και ασφαλή συμπεράσματα για όλους τους κατηγορούμενους. 

Έκρηξη στους Αμπελόκηπους: Συνελήφθη 26χρονος

Ειδικά για τον Νίκο Ρωμανό, ο οποίος κατηγορήθηκε λόγω ενός δακτυλικού αποτυπώματος που εντοπίστηκε σε πλαστική σακούλα, είπε ότι στο ίδιο αντικείμενο βρέθηκαν κι άλλα αποτυπώματα, τα οποία όμως δεν ταυτοποιήθηκαν. 

Νίκος Ρωμανός 1

Κατά την εκτίμησή της, το εύρημα αυτό υποδηλώνει ότι η σακούλα δεν ήταν αντικείμενο μίας και μοναδικής χρήσης, αλλά πιθανόν χρησιμοποιήθηκε επανειλημμένα από διαφορετικά πρόσωπα. 

Aποκλειστικό: Αυτός είναι ο 26χρονος που συνελήφθη για τους Αμπελόκηπους

Συνέχισε επίσης λέγοντας ότι δεν προκύπτει με σαφήνεια ότι απαιτήθηκε συμμετοχή πολλών ατόμων για τη μεταφορά όπλων, ενώ έθεσε και το ερώτημα κατά πόσο θα μπορούσε κάποιος να λάβει μέτρα για να μην αφήσει ίχνη στο όπλο, αλλά να αδιαφορήσει πλήρως για τη σακούλα. 

Η εισαγγελέας σημείωσε ακόμα ότι στον συγκεκριμένο ιδεολογικό χώρο αντικείμενα καθημερινής χρήσης ενδέχεται να αξιοποιούνται από διαφορετικά πρόσωπα, είτε για νόμιμες, είτε για παράνομες δραστηριότητες, χωρίς αυτό να συνεπάγεται αυτομάτων εμπλοκή όλων. 

Αμπελόκηποι: Ποιος είναι ο αντιεξουσιαστής με το «βαρύ» όνομα που συνελήφθη

Νίκος Ρωμανός 2

Σύμφωνα με την ίδια, από το χρονικό σημείο της έκρηξης έως και τη σύλληψη των κατηγορουμένων δεν διαπιστώθηκε αλλαγή στη συμπεριφορά τους που να υποδηλώνει πανικό ή προσπάθεια απόκρυψης στοιχείων. Όπως ανέφερε, οι ενδείξεις που παρουσιάστηκαν δεν κατέστη δυνατό να στοιχειοθετήσουν πλήρη απόδειξη ενοχής, γεγονός που γεννά σοβαρές αμφιβολίες και επιβάλλει –κατά την άποψή της– την απαλλαγή των συγκεκριμένων προσώπων. 

Για ανάλογους λόγους ζήτησε την απαλλαγή και τρίτου κατηγορουμένου, κρίνοντας ότι η εμπλοκή του περιορίζεται στην παρουσία του σε συνάντηση, χωρίς να προκύπτουν στοιχεία ενεργής συμμετοχής σε αξιόποινες πράξεις.

Έκρηξη στους Αμπελόκηπους: Προφυλακιστέα η 33χρονη πολυτραυματίας

Αντίθετα, η εισαγγελική πρόταση ήταν επιβαρυντική για δύο γυναίκες κατηγορουμένες, για τις οποίες εκτίμησε ότι προέκυψαν επαρκείς ενδείξεις συμμετοχής σε τρομοκρατική οργάνωση και σε πράξεις που σχετίζονται με την κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών μηχανισμών, εκρηκτικών υλών, όπλων και πυρομαχικών. 

Κατά την αγόρευσή της, η εισαγγελέας αναφέρθηκε και στις σχέσεις που είχαν αναπτυχθεί μεταξύ του Κυριάκου Ξυμητήρη –ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά την έκρηξη– και των δύο κατηγορουμένων ήδη από το 2018 στο Βερολίνο, επισημαίνοντας ότι οι επαφές τους συνεχίστηκαν και μετά την επιστροφή τους στην Ελλάδα. 

Νίκος Ρωμανός 3

'Εκρηξη στους Αμπελόκηπους: Αυτοί είναι οι τρεις συλληφθέντες

Όπως ανέφερε, οι τρεις τους συνδέονταν με στενή φιλία και κοινή παρουσία στον αναρχικό χώρο, ο οποίος –κατά την περιγραφή της– σε ορισμένες εκφάνσεις του αποδέχεται τη χρήση όπλων ως απάντηση σε κρατική βία, χωρίς κατ’ ανάγκη να επιδιώκει ανατροπή του πολιτεύματος.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο διαμέρισμα όπου σημειώθηκε η έκρηξη, το οποίο η εισαγγελέας χαρακτήρισε «ιδανικό κρησφύγετο». 

Έκρηξη στους Αμπελόκηπους: Προφυλακιστέα η 30χρονη μετά την απολογία της

Σύμφωνα με την εκτίμησή της, η επιλογή του χώρου δεν ήταν τυχαία, καθώς βρίσκεται σε σημείο των Αμπελοκήπων με εύκολη πρόσβαση σε βασικούς οδικούς άξονες, αλλά και σε μικρή απόσταση από σημαντικές κρατικές υπηρεσίες, όπως αστυνομικές δομές και το Υπουργείο Δικαιοσύνης. 

Κατά την ίδια, η Δήμητρα Ζ. φέρεται να γνώριζε το διαμέρισμα από παλαιότερα, γεγονός που –όπως υποστήριξε– υποδηλώνει εξοικείωση με τον χώρο και τον ρόλο του. Η εισαγγελέας την περιέγραψε ως πρόσωπο με κεντρική θέση στην υπόθεση, εκτιμώντας ότι οι κινήσεις των υπολοίπων φαίνεται να προσαρμόζονταν στο πρόγραμμα και τις υποχρεώσεις της, ώστε να διασφαλίζεται η απουσία της από το σημείο κατά τον κρίσιμο χρόνο.

Αμπελόκηποι: Όπλα, μάσκες, περούκες, σημειώσεις -Τι βρέθηκε στο διαμέρισμα

Τέλος, η εισαγγελική λειτουργός απέρριψε τους ισχυρισμούς περί φιλοξενούμενων προσώπων για τους οποίους ζητήθηκαν τα κλειδιά του διαμερίσματος, κρίνοντας ότι δεν τεκμηριώνονται επαρκώς. Παράλληλα, από την ανάλυση των τηλεφωνικών συσκευών που κατασχέθηκαν, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ενδέχεται να υπήρχε ευρύτερος κύκλος εμπλεκομένων, καθώς εντοπίστηκαν δύο τηλεφωνικές συνδέσεις που δεν έχουν αποδοθεί σε συγκεκριμένα πρόσωπα, γεγονός που αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο συμμετοχής περισσότερων ατόμων πέραν των ήδη κατηγορουμένων.

