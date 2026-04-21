Αλκαράθ, Σαμπαλένκα και Νόρις σάρωσαν στα Laureus World Sports Awards

Παρί Σεν Ζερμέν και Λαμίν Γιαμάλ, ξεχώρισαν από τον χώρο του ποδοσφαίρου

Στη μνήμη του Τζορτζ Μπάλντοκ ο αγώνας της Εθνικής με
Οικογένεια Μπάλντοκ: Σεβαστείτε το πένθος μας
Ολυμπιακοί Αγώνες: Ο Εμμανουήλ Καραλής σημαιοφόρος στην τελετή λήξης
Τεντόγλου: Στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου ο «ιπτάμενος» Μίλτος
Με σπα, Sky Bar, πισίνες και νεροτζουλήθρα το πλωτό Ολυμπιακό
Εμμ. Κατζουράκη: Σώθηκε από την τραγωδία στα Τέμπη και έγινε
«Χάλκινος» Ολυμπιονίκης ο Λευτέρης Πετρούνιας
Θοδωρής Τσελίδης: «Υπερήφανος ως Έλληνας, συγγνώμη που δε μιλάω ελληνικά»
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Τι θα δούμε στην τελετή έναρξης στο
Αντετοκούνμπο και Ντρισμπιώτη οι σημαιοφόροι στους Ολυμπιακούς του Παρισιού
Conference League:Το τρόπαιο του Ολυμπιακού στον τάφο του Μιλτιάδη Μαρινάκη
Euroleague: Αρνήθηκε το Βερολίνο τη βοήθεια της ΕΛ.ΑΣ.
«Φρούριο» η Νέα Φιλαδέλφεια για τον τελικό του Conference
Παραιτήθηκε ο Κούγιας από τον Ολυμπιακό
Μαραθώνιος: Μεγάλος νικητής ο Κενυάτης Κίπτο με νέο ρεκόρ διαδρομής
Οι κορυφαίοι του αθλητισμού, βραβεύτηκαν σε μία φαντασμαγορική τελετή
Τα μεγαλύτερα ονόματα του αθλητισμού συγκεντρώθηκαν στην καρδιά της Μαδρίτης, με τους νικητές των Laureus World Sports Awards να αποκαλύπτονται, σε μια φαντασμαγορική εκδήλωση, επάνω στο κόκκινο χαλί, την οποία παρακολούθησαν εκατομμύρια φίλαθλοι σε όλο τον κόσμο.

Μεταξύ των νικητών ήταν τα αστέρια του τένις που τερμάτισαν το 2025 ως το Νο. 1 στον κόσμο στους αγώνες γυναικών και ανδρών - η Αρίνα Σαμπαλένκα και ο Κάρλος Αλκαράθ.

carlos alcaraz

Ο Κάρλος Αλκαράθ αναδείχθηκε κορυφαίος αθλητής για το 2025 / Φωτογραφία INTIME

Από τον χώρο του ποδοσφαίρου, η Παρί Σεν Ζερμέν που κατέκτησε έξι τίτλους συνέχισε το νικηφόρο σερί της με το βραβείο Laureus World Team of the Year, ενώ ο Λάντο Νόρις πρωταθλητής της Formula 1, τιμήθηκε για πρώτη φορά.

Ο πρωταθλητής του γκολφ, στο Masters του 2025, Ρόρυ Μακιλρόι, κατέκτησε μια νίκη που είχε κατακτήσει ξανά, πολλά χρόνια πριν. Υπήρξε ένα τρίτο Laureus για την Κλοε Κιμ, την κορυφαία snowboarder, αλλά και το πρώτο για τον Γκάμπριελ Αραούχο, τον τρεις φορές παγκόσμιο πρωταθλητή στην κολύμβηση.

lando norris

Ο Λάντο Νόρις είναι το νέο μεγάλο αστέρι της Formula 1 / Φωτογραφία INTIME

Τα Laureus World Sports Awards είναι η μεγαλύτερη εκδήλωση στον αθλητισμό, και το κόκκινο χαλί ήταν γεμάτο με σούπερ σταρ από τα σπορ και την showbiz, οι οποίοι μοιράστηκαν εικόνες και βίντεο με τους οπαδούς τους, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Για πρώτη φορά στην ιστορία του Laureus, η εκδήλωση παρουσιάστηκε από δύο αθλητές, και οι δύο πρώην νικητές του Laureus: τον Νόβακ Τζόκοβιτς και την Αϊλίν Γκου.

Για πρώτη φορά, η Ακαδημία Laureus απένειμε ένα νέο βραβείο: το βραβείο Laureus World Young Sportsperson of the Year. Ο πρώτος νικητής ήταν ο Λαμίν Γιαμάλ, ο εκπληκτικός 18χρονος επιθετικός της Μπαρτσελόνα, ο οποίος συνέχισε την εντυπωσιακή του πορεία, κερδίζοντας το Kopa Trophy για το καλύτερο νεαρό ταλέντο του ποδοσφαίρου για δεύτερη φορά - ένα πρωτοφανές επίτευγμα.

lamin yamal

Δεν έχουν τέλος οι διακρίσεις για τον Λαμίν Γιαμάλ, το μεγάλο ταλέντο της Μπαρτσελόνα / Φωτογραφία INTIME

Ακόμα και σε μια ομάδα με τόσο ταλέντο, ο Λαμίν είναι αναμφισβήτητα πρώτος μεταξύ ίσων και δικαίως κατέκτησε ένα δεύτερο Laureus, μετά τη βράβευση του ως "Αποκάλυψη της Χρονιάς" για το 2025.

 

 

