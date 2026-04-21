MasterChef - Γλυκιά εβδομάδα: «Θα τους τεντώσω αν δεν κερδίσουμε!»

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η νέα 'γλυκιά εβδομάδα' του MasterChef ξεκίνησε με αλλαγές στις αρχηγίες των μπριγάδων, με τον Γιώργο Δημητριάδη και τον Μιχάλη Κεχαγιόγλου να αναλαμβάνουν.
  • Η Κόκκινη μπριγάδα κέρδισε τη δοκιμασία του Mystery Box με σκορ 5-2, ενώ δύο μέλη της Μπλε μπριγάδας είναι υποψήφιοι προς αποχώρηση.
  • Ο Φίλιπ Βάκος κέρδισε το χρηματικό έπαθλο των 1.000 ευρώ για την καλύτερη προσπάθεια.
  • Απόψε διεξάγεται το Τεστ Δημιουργικότητας με πηγή έμπνευσης τρεις κλασικές πάστες.
  • Η επετειακή χρονιά του MasterChef προσφέρει συνολικά πάνω από 160.000€ σε έπαθλα.

Χθες (Δευτέρα 20/4) ξεκίνησε η νέα και «γλυκιά εβδομάδα» για το MasterChef, με επιστροφή στην κανονική ροή του διαγωνισμού και στις μαγειρικές μονομαχίες ανάμεσα σε Κόκκινη και Μπλε μπριγάδα, στη δοκιμασία του Mystery Box. 

MasterChef: «Τα αγόρια παριστάνουν ότι είναι ομάδα. Σκέφτονται ατομικά»

Η βραδιά, ωστόσο, επεφύλασσε σημαντικές αλλαγές, καθώς και  οι δύο μπριγάδες απέκτησαν νέους αρχηγούς. Ο Πάνος Τελάλης παραιτήθηκε από την αρχηγία της Κόκκινης μπριγάδας, ενώ στο τέλος της δοκιμασίας ακολούθησε η παραίτηση του Χάρη Τζαν από τη Μπλε μπριγάδα. Νέοι αρχηγοί αναδείχθηκαν ο Γιώργος Δημητριάδης για την Κόκκινη μπριγάδα κι ο Μιχάλης Κεχαγιόγλου για τη Μπλε. 

Η ήττα της Μπλε μπριγάδας με σκορ 5-2, είχε ως αποτέλεσμα δύο μέλη της να τεθούν ήδη υποψήφια προς αποχώρηση για αυτή την εβδομάδα. Παρά το γεγονός ότι είναι αρχηγός, ο Μιχάλης Κεχαγιόγλου είναι υποψήφιος μετά από υπόδειξη του Χάρη Τζαν πριν από την παραίτησή του, ενώ υποψήφιος είναι και ο ίδιος ο Χάρης Τζαν, έπειτα από την ψηφοφορία της μπριγάδας.

MasterChef: Μετά τον Πάνο, και ο Χάρης παραιτήθηκε από την ηγεσία των μπλε

Για την Κόκκινη μπριγάδα η εβδομάδα ξεκίνησε πιο «γλυκά» και δυναμικά εξασφαλίζοντας τη νίκη και την ασφάλεια όλων των μελών της. Την καλύτερη προσπάθεια παρουσίασε ο Φίλιπ Βάκος, ο οποίος κέρδισε και το  χρηματικό έπαθλο των 1.000 ευρώ! 

Απόψε, Τρίτη 21 Απριλίου, ακολουθεί η δεύτερη δοκιμασία της «γλυκιάς εβδομάδας» με το Τεστ Δημιουργικότητας. Πηγή έμπνευσης των διαγωνιζομένων θα είναι τρεις κλασικές και αγαπημένες πάστες. Πριν ξεκινήσει η δοκιμασία θα έχουν χρόνο να δοκιμάσουν το γλυκό από το οποίο καλούνται να εμπνευστούν, αφού το ζητούμενο δεν θα είναι για όλους το ίδιο. Κάθε ζευγάρι θα έχει μία πάστα ως πηγή έμπνευσης.  

MasterChef: Ο Φίλιπ με το γλυκό του κέρδισε τα 1.000 ευρώ στο Mystery Box

Σε αυτή τη δοκιμασία ένα μέλος της Κόκκινης μπριγάδας, που υπερισχύει αριθμητικά, θα μείνει εκτός δοκιμασίας, στην ασφάλεια του εξώστη, χωρίς, όμως, να μπορεί να διεκδικήσει το έπαθλο των 1.000 ευρώ και τον πόντο για την μπριγάδα του! 

Η μπριγάδα που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, θα είναι η νικήτρια της δοκιμασίας και τα μέλη της θα παραμείνουν ασφαλή, για απόψε. Από την ηττημένη μπριγάδα θα προκύψουν δύο ακόμη υποψήφιοι προς αποχώρηση. 

Στην κουζίνα του MasterChef 10 επιστρέφει ένας από τους πιο αγαπητούς παίκτες που έχουν περάσει από τον διαγωνισμό, ο Παύλος Χάππιλος, ο οποίος ξεχώρισε όχι μόνο για τη μαγειρική του, αλλά και για την προσωπικότητά του, που χαρακτηριζόταν από αυθεντικότητα και ευαισθησία. 

Απόψε, όμως, όλες οι αποφάσεις ανήκουν στον νέο αρχηγό της Κόκκινης μπριγάδας, τον Γιώργο Δημητριάδη. Θα καταφέρει, άραγε, να οδηγήσει την Κόκκινη μπριγάδα στη δεύτερη συνεχόμενη νίκη της;

Το MasterChef, το δυναμικό brand, που μας εκπλήσσει και μας συναρπάζει με  τις συγκλονιστικές και αμέτρητες γαστρονομικές συγκινήσεις, ο μεγαλύτερος τηλεοπτικός διαγωνισμός μαγειρικής στον κόσμο, που προβάλλεται με επιτυχία σε περισσότερες από 40 χώρες, επέστρεψε στο Star με τον 10ο πιο εορταστικό, πιο ανατρεπτικό και πιο ανταγωνιστικό επετειακό κύκλο, για να αναδείξει τον επόμενο ή την επόμενη MasterChef της Ελλάδας! 

Το MasterChef κλείνει 10 χρόνια και έρχεται για να τα αλλάξει όλα. Τίποτα δε θα είναι αναμενόμενο.

Η επετειακή χρονιά έφερε ξανά στις οθόνες μας τις αγαπημένες και ανατρεπτικές audition, που επέστρεψαν δυναμικά, με κάθε πιάτο να αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία και το παιχνίδι να ξεκινά ξανά από την αρχή!  

Η περιπετειώδης αναζήτηση του MasterChef για τολμηρές μαγειρικές, πρωτότυπες ιδέες,  πιάτα υψηλής αισθητικής και νοστιμιάς υπόσχεται μια σεζόν που θα μείνει αξέχαστη.

Νέα πρόσωπα, νέα όνειρα και μεγάλες φιλοδοξίες, μπαίνουν στην πιο απαιτητική κουζίνα της τηλεόρασης, διεκδικώντας μια θέση στον απόλυτο μαγειρικό διαγωνισμό.

MasterChef: Επέστρεψαν οι μονομαχίες! Τα υλικά του γλυκού Mystery Box

Οι τρεις κορυφαίοι chef κριτές επιστρέφουν δριμύτεροι στις θέσεις τους για να αναζητήσουν εκείνον ή εκείνη που αντέξει έως το τέλος και θα κατακτήσει τον τίτλο, το τρόπαιo και το μεγάλο έπαθλο των συνολικά 100.000 ευρώ! 

Οι δύο μπριγάδες, Μπλε και Κόκκινη, επανέρχονται και θα σχηματιστούν από την πρώτη στιγμή, χωρίς, όμως, να γνωρίζουν η μία την ύπαρξη τής άλλης! Μία κουζίνα, όμως, δύο κόσμοι. 

Τα μέλη των δύο μπριγάδων θα μένουν, αρχικά, σε δύο ξεχωριστά σπίτια, θα συναντιούνται μόνο στις ομαδικές δοκιμασίες και θα συγκρούονται καθ΄όλη τη διάρκεια τού διαγωνισμού! Θα έρθει η στιγμή που θα βρεθούν κάτω από την ίδια στέγη παραμένοντας, όμως, δύο ξεχωριστές μπριγάδες, παραμένοντας αμείλικτοι αντίπαλοι. Μπλε και Κόκκινοι!

Όταν ο διαγωνισμός φτάσει στην τελική 10άδα και κάθε μπριγάδα θα αριθμεί από 5 μέλη, Μπλε και Κόκκινοι θα συγκρουστούν, για μία τελευταία φορά, για την απόλυτη, την τελική επικράτηση στη «Μητέρα των Μαχών»! 

Γιατί μόνο μία μπριγάδα μπορεί να επικρατήσει στο τέλος! Και μόνο τα 5 μέλη της νικήτριας μπριγάδας, θα έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν τον τίτλο του επόμενου MasterChef της χώρας!

Και τότε, οι πέντε σύμμαχοι της νικήτριας ομάδας θα γίνουν αντίπαλοι. ‘Ένας, μόνο, θα είναι ο απόλυτος νικητής, που θα ξεπεράσει τους αντιπάλους του, αλλά και τον εαυτό του και θα ανταπεξέλθει στις εξαιρετικά εφευρετικές μαγειρικές δοκιμασίες, κατακτώντας τον τίτλο του 10ου MasterChef, το τρόπαιο και το έπαθλο συνολικά των 100.000€, 70.000€ ως χρηματικό έπαθλο και επιπλέον 30.000€ σε εξοπλισμό για επαγγελματική κουζίνα!

Ο 2ος φιναλίστ του τελικού θα εισπράξει το ποσό των 30.000€!

Ειδικά έπαθλα θα δίνονται κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, με τις δοκιμασίες του Mystery Box, του Τεστ Δημιουργικότητας, αλλά και τα καθιερωμένα Awards, να μοιράζουν φέτος, περισσότερα από 30.000€ στους νικητές!  

Συνολικά πάνω από 160.000€ μόνο σε έπαθλα!  

Δυο μπριγάδες, δύο σπίτια, ένας πόλεμος στην κουζίνα, που θα αναδείξει έναν νικητή!

Ποια μπριγάδα θα επικρατήσει στη «Μητέρα των Μαχών»; 

Από ποια μπριγάδα, Μπλε ή Κόκκινη, θα προκύψει  ο μεγάλος νικητής του MasterChef;

Η επετειακή σεζόν του MasterChef είναι στο Star με τη «Μητέρα των Μαχών», για να συναρπάσει το τηλεοπτικό κοινό!

MasterChef 10 - Δευτέρα έως Πέμπτη στις 21:00

