TractioN: Ο ηθοποιός Βαγγέλης Αλεξανδρής στο τιμόνι με τον Κώστα Στεφανή

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Βαγγέλης Αλεξανδρής φιλοξενείται από τον Κώστα Στεφανή στο νέο επεισόδιο του TractioN.
  • Αναλύεται το OMODA 9, ένα τετρακίνητο Plug-In υβριδικό D-SUV με εξαιρετική σχέση απόδοσης και τιμής.
  • Παρουσιάζεται το ολοκαίνουργιο HYUNDAI TUCSON με πολλές εκδόσεις και χαρακτηριστικά.
  • Το XPENG G9, ένα αμιγώς ηλεκτρικό SUV, εντυπωσιάζει με την ταχύτητα φόρτισης και την τεχνολογία του.
  • Η εκπομπή περιλαμβάνει επίσης την 5η γενιά της DUCATI MONSTER και την καινοτόμο υπηρεσία SWITCH BY AVIS.

Τον αγαπημένο ηθοποιό Βαγγέλη Αλεξανδρή υποδέχεται ο Κώστας Στεφανής στο νέο επεισόδιο του TractioN!

TractioN: Η Φωτεινή Τριχά έβαλε ψηλά τον πήχη στο parking challenge

Γνωστός για τις χαρακτηριστικές ερμηνείες του σε δημοφιλείς και επιτυχημένες τηλεοπτικές σειρές, ο Βαγγέλης Αλεξανδρής αποκαλύπτει μια διαφορετική πτυχή του πολύπλευρου ταλέντου του: την ικανότητά του να «επικοινωνεί» ακόμη και με ψηφιακές βοηθούς, όπως η «αόρατη κυρία» που βρίσκεται μόνιμα στο επιβλητικό OMODA 9! 

TractioN: Ο ηθοποιός Βαγγέλης Αλεξανδρής στο τιμόνι με τον Κώστα Στεφανή

Ο Βαγγέλης Αλεξανδρής προσηλώνεται στον διάλογό του με το OMODA 9, αποκαλύπτοντας ένα προς ένα τα μυστικά ενός πραγματικά χαρισματικού οχήματος. Καθ' οδόν προς έναν... απροσδιόριστο προορισμό, μυείται στον hi-tech κόσμο του OMODA 9, ενός τετρακίνητου Plug-In υβριδικού D-SUV, που αποτελεί τη ναυαρχίδα της κατασκευάστριας εταιρείας.

Βαλεντίνα Καραγεωργίου: Οδηγεί το νέο Chery Tiggo 9 PHEV

Συνδυάζοντας ιδανικά τεχνολογία, πολυτέλεια, άνεση, αλλά και μια έντονα ξεχωριστή, φουτουριστική αισθητική, το OMODA 9 ανατρέπει τα δεδομένα στην κατηγορία των μεγάλων SUV, παρουσιάζοντας μια σειρά από πλεονεκτήματα, που πολύ δύσκολα βρίσκονται συγκεντρωμένα σε ένα και μόνο μοντέλο. Επιπλέον, ένα από τα μεγάλα «όπλα» του OMODA 9 είναι η εξαιρετική σχέση απόδοσης  και τιμής αγοράς, καθώς ο ιδιοκτήτης του αποκτά ένα πολύ καλύτερο αυτοκίνητο για τα χρήματα που πληρώνει.

Για περισσότερο OMODA 9, περισσότερο Βαγγέλη Αλεξανδρή και περισσότερο μηχανοκίνητο θέαμα, μη χάσετε το νέο επεισόδιο του TractioN, την Κυριακή 26 Απριλίου στις 14:10!

TractioN: Ο ηθοποιός Βαγγέλης Αλεξανδρής στο τιμόνι με τον Κώστα Στεφανή

Στα υπόλοιπα θέματα της εκπομπής

➢     HYUNDAI TUCSON: Για την απαρίθμηση των εκδόσεων στις οποίες διατίθεται το ολοκαίνουργιο HYUNDAI TUCSON χρειάστηκε να επιστρατευτεί σχεδόν ολόκληρη η ομάδα του TractioN! Και αυτό γιατί το best seller C-SUV της HYUNDAI προσφέρεται σε τόσες πολλές και τόσες διαφορετικές εκδοχές. Με κινητήρα βενζίνης ή mild hybrid ντίζελ; Πλήρως υβριδικό με 239 ή Plug-in hybrid με 288 ίππους; Το TractioN βάζει σε τάξη σκέψεις και προτεραιότητες, παρουσιάζοντας ολοκληρωμένα τα δυνατά σημεία του πλήρως ανανεωμένου HYUNDAI TUCSON
➢     XPENG G9: Η Ινώ και ο Μάνος Στεφανής περιεργάζονται διεξοδικά το συναρπαστικό new entry στην κατηγορία των αμιγώς ηλεκτρικών πολυτελών SUV. Το XPENG G9 κυριαρχεί με την εντυπωσιακή, πραγματικά μεγαλοπρεπή παρουσία του. Πρόκειται για ένα «Ultra Smart Premium SUV», όπως το χαρακτηρίζουν οι δημιουργοί του, ένα όχημα που λειτουργεί σαν επίδειξη δύναμης και τεχνολογικής πρωτοπορίας για λογαριασμό της δυναμικής XPENG. Στοχεύοντας την κορυφή ταυτόχρονα σε πολλαπλούς τομείς, το G9 φιλοδοξεί να προσελκύσει το πιο απαιτητικό κοινό της αγοράς, χάρη σε χαρακτηριστικά όπως πχ η ταχύτητα φόρτισης των μπαταριών του, από το 10% στο 80% σε μόλις 12 λεπτά!   
➢    DUCATI MONSTER: Η 5η γενιά ενός εμβληματικού μοντέλου, που προκάλεσε και εξακολουθεί να προκαλεί «σεισμό», αλλάζοντας την αντίληψη γύρω από το τι σημαίνει μοτοσικλέτα, «παραδίδεται» στα χέρια του Θανάση Χούντρα. Ο συνεργάτης του TractioN εξηγεί πώς η περίφημη DUCATI MONSTER διατηρεί τον ανεπανάληπτο «άγριο» χαρακτήρα της, ενώ ταυτόχρονα γίνεται όσο πιο φιλική μπορεί να γίνει μια σύγχρονη μοτοσικλέτα.  
➢    SWITCH BY AVIS: Το TractioN προχωρά σε μια... ταχύρρυθμη εκπαίδευση στο SWITCH BY AVIS, μια καινοτόμο προσέγγιση στη μίσθωση οχήματος. Όπως εξηγεί στον Μάνο Στεφανή ο κ. Βαγγέλης Αθερινός, Chief Growth & Product Officer AVIS Greece, το SWITCH BY AVIS ανοίγει μια εντελώς καινούργια σελίδα στον κλάδο, δίνοντας τη δυνατότητα στον χρήστη να έχει αυτοκίνητο για όσο χρόνο χρειάζεται, με 100% online μηνιαία συνδρομή, ακύρωση οποιαδήποτε στιγμή και αλλαγή κατηγορίας αυτοκινήτου, ακόμη και σε μηνιαία βάση!

TractioN - Ραντεβού κάθε Κυριακή στο Star!
 
Παρουσίαση: Κώστας Στεφανής – Μάνος Στεφανής
Επιμέλεια - Αρχισυνταξία: Μάνος Στεφανής
Συντακτική Ομάδα: Βασίλης Τσακίρογλου, Θανάσης Χούντρας, Θωμάς
Ευθυμίου, Ινώ Στεφανή
Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Κατσαρός – Διονύσης Τσιρώνης
Διεύθυνση Φωτογραφίας: Δημήτρης Κουκουβάνης - Χάρης Δούκας
Μοντάζ: Διονύσης Τσιρώνης
Μουσική Επιμέλεια: Νίκος Φλίκας

