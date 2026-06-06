Μήπως υπάρχουν κρυφοί λόγοι που μπορεί να σε επηρεάζουν αρνητικά και με άλλους τρόπους;

Πίστευα ανέκαθεν ότι είμαι μία γλυκατζού που απλώς χρειάζεται ζάχαρη σε καθημερινή βάση. Είχα κανονικοποιήσει το ότι δεν μπορούσα να πάω για ύπνο χωρίς να φάω λίγη σοκολάτα και πίστευα ότι είναι καθαρά θέμα οργανισμού.

Με το πέρασμα των χρόνων, κατάλαβα ότι δεν έχω τόση ανάγκη το γλυκό και ότι κατέληξε να γίνει μία ρουτίνα που απλώς είχα βάλει στη ζωή μου. Πώς το διαχειρίζεσαι όμως όταν πραγματικά λαχταράς συνέχεια κάτι γλυκό; Μήπως υπάρχουν κρυφοί λόγοι που μπορεί να σε επηρεάζουν αρνητικά και με άλλους τρόπους;

Η διατροφή σου δεν είναι ισορροπημένη

Όταν δεν παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι από τη διατροφή σου, το σάκχαρο ανεβαίνει και πέφτει απότομα. Και μάντεψε ποια επιλογή σε χορταίνει αμέσως. Το γλυκό. Αν φορντίζεις να τρέφεσαι καθημερινά με πρωτείνη, υδατάνθρακες, φυτικές ίνες και πίνεις μπόλικο νερό, νιώθεις πιο εύκολα το αίσθημα του κορεσμού και δεν ψάχνεις μία γρήγορη (και συνήθως ανθυγιεινή) λύση.

Έλλειψη βιταμινών

Αν θέλεις συνέχεια κάτι γλυκό και βιώνεις υψηλό στρες, ίσως πρέπει να τσεκάρεις τα επίπεδα του μαγνησίου και του ασβεστίου σου. Το ίδιο ισχύει και για τις βιταμίνες Β, με βασική ένδειξη την απώλεια ενέργειας και διάθεσης.

Μήπως διψάς;

Ακούγεται αστείο, αλλά είναι πολύ συχνό το να μπερδεύουμε το αίσθημα της πείνας με αυτό της δίψας. Κάνε το εξής τεστ. Όταν σου έρθει ανάγκη για κάτι γλυκό, πιες ένα μεγάλο ποτήρι νερό και περίμενε 15 λεπτά.

Κούραση, στρες, βαρεμάρα

Δεν ξέρω αν υπάρχει άνθρωπος που δεν νιώθει κάτι από αυτά σε συχνή βάση. Και όταν πέφτουν τα επίπεδα ενέργειας, ο εύκολος και γρήγορος τρόπος να «ξυπνήσεις» είναι η ζάχαρη. Δοκίμασε να φας πρωτεΐνη. Αν βαριέσαι, βγες μία βόλτα ή κανόνισε μία έξοδο με φίλους. Ακόμα και αν πας για φαγητό ή γλυκό, δεν θα το κάνεις από βαρεμάρα αλλά για κοινωνικοποίηση.

Πηγή άρθρου: Allyou.gr

Συντάκτης: Κλέλια Φατούρου