Καιρός: Σαββατοκύριακο με καλοκαιρινό σκηνικό- 35άρια σε Θεσσαλία & Στερεά

Αναλυτικά η πρόβλεψη της ΕΜΥ για όλη τη χώρα

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STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: εξωτερική φωτογραφία αρχείου Eurokinissi Γιώργος Κονταρίνης
H πρόγνωση του καιρού για σήμερα Σάββατο 6/6 από το Star, σύμφωνα με την ΕΜΥ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Γενικά αίθριος καιρός το Σαββατοκύριακο με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικούς όμβρους στα βόρεια και ορεινά.
  • Θερμοκρασίες 29-31°C στις περισσότερες περιοχές, τοπικά 32-33°C στη Θεσσαλία.
  • Ανεμοι από βόρειες διευθύνσεις 2-4 μποφόρ, τοπικά 5-6 στο Αιγαίο.
  • Προβλέπονται τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα βόρεια ορεινά το Σάββατο και την Κυριακή.
  • Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας την Κυριακή, φτάνοντας τους 33-34°C στα ανατολικά.

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας, όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς στα βόρεια ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται για σήμερα Σάββατο 6/6, σύμφωνα με την ΕΜΥ.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 29 με 31 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

 

ΕΜΥ: Αναλυτικά η πρόγνωση για όλη τη χώρα

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και πρόσκαιρα το μεσημέρι νοτίων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 19 έως 29, τοπικά 30 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα γύρω ορεινά.
Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και πρόσκαιρα το μεσημέρι νότιοι 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 18 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς στα ορεινά της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας μεμονωμένες καταιγίδες.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 16 έως 30, τοπικά στη Θράκη έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος. Το μεσημέρι - απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.
Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 18 έως 29, τοπικά στα ηπειρωτικά 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος. Το μεσημέρι - απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Από το μεσημέρι στα ανατολικά θαλάσσια - παραθαλάσσια νοτίων διευθύνσεων με την ίδια ένταση.
Θερμοκρασία: Από 17 έως 31, τοπικά στη Θεσσαλία 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Ανεμοι: Στις Κυκλάδες βορειοδυτικοί 3 με 4, πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Στην Κρήτη από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.
Θερμοκρασία: Από 19 έως 26 και στην Κρήτη έως 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 20 έως 29, τοπικά 30 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για αύριο Κυριακή 7/6/26

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5, στα πελάγη τοπικά 6 και στο βόρειο Ιόνιο βαθμιαία έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για τη Δευτέρα 8/6/26

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα δυτικά ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά.

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