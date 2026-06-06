«Με έκλεισε σε μια αποθήκη, ήμουν 5 χρόνων, το θυμάμαι ακόμα»

Σε ποια Ελληνίδα ηθοποιό ανήκει αυτή η δήλωση;

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«Με έκλεισε σε μια αποθήκη, ήμουν 5 χρόνων, το θυμάμαι ακόμα»
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Γιούλη Τσαγκαράκη μίλησε για κακοποιητικές συμπεριφορές στην εκπομπή "Καλύτερα αργά".
  • Αναφέρθηκε σε προσωπική εμπειρία από την παιδική της ηλικία, όταν κλείστηκε σε αποθήκη από τη νηπιαγωγό της.
  • Τόνισε ότι η κακοποίηση έχει ευρύ φάσμα και δεν περιορίζεται μόνο στη σωματική ή σεξουαλική βία.
  • Η εμπειρία της από την αποθήκη, αν και χωρίς σωματική βία, την επηρέασε βαθιά και τη θυμάται μέχρι σήμερα.
  • Η Τσαγκαράκη είναι γνωστή από τον ρόλο της στη σειρά "Σέρρες".

Για τις κακοποιητικές συμπεριφορές που συναντά κανείς στην κοινωνία μίλησε η Γιούλη Τσαγκαράκη, αποκαλύπτοντας μια προσωπική εμπειρία από την παιδική της ηλικία που έχει χαραχτεί στη μνήμη της μέχρι σήμερα.

Καλεσμένη της Αθηναΐδας Νέγκα στην εκπομπή «Καλύτερα αργά» το βράδυ της Παρασκευής 5 Ιουνίου, η ηθοποιός αναφέρθηκε στο ευρύ φάσμα που μπορεί να έχει η κακοποίηση, τονίζοντας ότι δεν περιορίζεται μόνο στη σωματική ή τη σεξουαλική βία.

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Γιούλη Τσαγκαράκη

«Η κακοποίηση έχει ένα μεγάλο φάσμα. Κακοποίηση μπορεί να είναι και το να σε κοιτάξω περίεργα… Η κακοποίηση δεν είναι μόνο τα άγρια πράγματα που ζούμε, η σωματική και σεξουαλική. Κακοποίηση μπορεί να είναι και κάτι απλό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Στη συνέχεια, η Γιούλη Τσαγκαράκη μοιράστηκε μια ανάμνηση από τα χρόνια του νηπιαγωγείου: «Εγώ θυμάμαι στο νηπιαγωγείο, είχα κάνει κάτι, ήμουν πολύ ζωηρή, και θυμάμαι ότι η νηπιαγωγός με είχε κλείσει σε ένα δωμάτιο, σε μια αποθήκη. Δε με χτύπησε. Δε με τράβηξε να με πάει στην αποθήκη. Με πήγε όμως στην αποθήκη, που είχε και παιχνίδια μέσα».

Όπως εξήγησε, το περιστατικό αυτό λειτούργησε για την ίδια ως μια μορφή κακοποίησης, παρά το γεγονός ότι δεν υπήρξε σωματική βία. «Ε, αυτή η αποθήκη ήταν για μένα κακοποίηση. Τη θυμάμαι ακόμα. Ήμουν 4,5-5 χρονών. Δε θυμάμαι πολλά πράγματα από τότε, αυτό όμως το θυμάμαι», εξομολογήθηκε.

Η Γιούλη Τσαγκαράκη έγινε ιδιαίτερα αγαπητή στο ευρύ κοινό μέσα από τον ρόλο της «Θείας Σταματίνας» στη σειρά Σέρρες.

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ΓΙΟΥΛΗ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ
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