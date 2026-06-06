Ακατάσχετος λογαριασμός: Αύξηση ορίου στα 1.600€ και ποιες οφειλές αφορά

Όσα διευκρίνισε σήμερα ο εκπρόσωπος τύπου του Υπ. Οικονομικών, Όμ. Τσάπαλος

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Οικονομια
Πηγή: εξωτερική φωτογραφία αρχείου pixabay
Ακατάσχετο όριο στα 1.600 ευρώ- Όσα είπε ο εκπρόσωπος τύπου του Υπ. Οικονομικών στο ΟΡΕΝ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Αύξηση του ορίου του ακατάσχετου λογαριασμού στα 1.600 ευρώ, από 1.250 ευρώ, ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης.
  • Το μέτρο αφορά οφειλές προς τράπεζες, εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, καλύπτοντας την αύξηση του κόστους ζωής.
  • Η ρύθμιση αναμένεται να ενισχύσει έμμεσα το εισόδημα εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών.
  • Το ακατάσχετο ισχύει μόνο για φυσικά πρόσωπα, όχι για εταιρίες.
  • Προτάσεις για επιτήρηση των λογαριασμών αντί μπλοκαρίσματος, με κρατήσεις από κάθε πίστωση.

Σε 1.600 ευρώ αυξάνεται τις επόμενες μέρες το όριο του ακατάσχετου λογιαριασμού, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης στη Βουλή, χθες. 

Αύξηση του ακατάσχετου λογαριασμού στα 1.600 ευρώ από τα 1.250 ευρώ

Ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος, διευκρίνισε σήμερα πως το μέτρο αυτό αφορά και οφειλές προς τράπεζες.

«Καταρχάς να πούμε ότι σήμερα το ακατάσχετο είναι στα 1.250 ευρώ και για οφειλές προς εφορία, ασφαλιστικά ταμεία, αλλά και για οφειλές προς τραπεζικά ιδρύματα. Με την απόφαση αυτή που ανακοινώθηκε χθες στη Βουλή από τον Υπουργό Οικονομικών, αυτομάτως τα 1.250, σε λίγες μέρες από σήμερα, θα γίνουν 1.600 ως όριο. Και μέχρι τα 1.600 ευρώ, κανένας δε θα μπορέσει να αγγίξει αυτά τα χρήματα επειδή ο πολίτης χρωστάει και δεν έχει ρυθμίσει», επισήμανε ο εκπρόσωπος τύπου του υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος, μιλώντας στην εκπομπή «Τώρα Μαζί» του ΟΡΕΝ, το πρωί του Σαββάτου. 

Αυτή η ρύθμιση «έρχεται να καλύψει ουσιαστικά την αύξηση του κόστους ζωής τα τελευταία χρόνια που είναι της τάξεως του 28% ο πληθωρισμός. Άρα και οι αντίστοιχες αυξήσεις που κάναμε για το ακατάσχετο είναι περίπου στα ίδια επίπεδα και λίγο παραπάνω», επισήμανε ο ίδιος, τονίζοντας ότι είναι θετικό το μέτρο με την αύξηση του ορίου να ανέρχεται περίπου στο 30%.

«Είναι μια έμμεση ενίσχυση εισοδήματος αυτή, αφορά εκατοντάδες χιλιάδες, και προσοχή, πρέπει να το τονίσω, αφορά και οφειλές προς τις τράπεζες, γιατί αυτό δεν έχει ξεκαθαριστεί από χθες. Νομίζει ο κόσμος ότι αφορά μόνο αν χρωστάς στην εφορία ή στα ασφαλιστικά ταμεία», ξεκαθάρισε. 

Το ακατάσχετο ισχύει για τα φυσικά πρόσωπα κι όχι για τις εταιρίες, ανέφερε ο φοροτεχνικός, Σπύρος Σταυρούλιας, σημειώνοντας πως θα πρέπει να προχωρήσουμε σε μια επιτήρηση στους τραπεζικούς λογαριασμούς κι όχι σε μπλοκάρισμα αυτών. 

«Εάν κάποιος δεν έχει περιουσία και χρωστάει 10.000 ευρώ στο δημόσιο και έχει μισθό 1.500 ή σύνταξη 1.500 ευρώ τον μήνα, αυτός ο άνθρωπος δε θα πληρώσει τίποτα. Μία επιχείρηση από την άλλη, εάν οφείλει, μπλοκάρουν οι τραπεζικοί λογαριασμοί και την ώρα που η ίδια η κυβέρνηση λέει όλες οι συναλλαγές πρέπει να γίνονται μέσω τράπεζας, παράλληλα μπλοκάρουν οι τραπεζικοί λογαριασμοί και δεν μπορούν να λειτουργήσουν», είπε χαρακτηριστικά.

«Θέλω να καταλήξω στο ότι μάλλον πρέπει να φύγουμε από την περίοδο της κατάσχεσης του τραπεζικού λογαριασμού και να πάμε πλέον σε μία εποχή επιτήρησης του τραπεζικού λογαριασμού σε αυτόν που χρωστάει. Και τι θα κάνουμε εκεί λοιπόν; Για κάθε πίστωση, για κάθε φορά που θα μπαίνουν χρήματα στο τραπεζικό λογαριασμό, να παίρνει ένα μέρος το δημόσιο για την οφειλή, 5%, 10%, θα το δούμε αυτό, και το υπόλοιπο να το αφήνει για να μπορεί να λειτουργεί η οικογένεια, η επιχείρηση, η οντότητα σε κάθε περίπτωση. Θα πρέπει να φύγουμε από την περίοδο που μπλοκάρουμε βίαια και ασφυκτικά τους τραπεζικούς λογαριασμούς», επισήμανε ο κ.Σταυρούλιας. 

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