Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης ανακοίνωσε την αύξηση του ορίου ακατάσχετου λογαριασμού από τα 1.250 στα 1.600 ευρώ, χαρακτηρίζοντας την παρέμβαση «πράξη δικαιοσύνης και εμπιστοσύνης απέναντι στην κοινωνία».

«Το ακατάσχετο συνιστά το όριο ανάμεσα στην οικονομική ασφάλεια και στην οικονομική ασφυξία και χιλιάδες συμπολίτες μας και όντως πρέπει να αντανακλά την πραγματικότητα του σήμερα και όχι του χθες. Το 2015 ορίστηκε το ακατάσχετο στα 1250 € της δημοσιονομικής ασφυξίας. Είμαι σε θέση να ανακοινώσω ότι το ακατάσχετο όριο αυξάνεται από τα 1250 € στα 1600 €», ανέφερε ο υπουργός.

Η αύξηση αυτή, που αντιστοιχεί σε 28%, εντάσσεται σε ευρύτερη στρατηγική για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους, με στόχο την οικονομική επανεκκίνηση για περισσότερους πολίτες.

«Η αύξηση αυτή είναι 28% η μεγαλύτερη από τον πληθωρισμό είναι μια πράξη δικαιοσύνης και μια πράξη εμπιστοσύνης απέναντι στην κοινωνία. Η πρωτοβουλία αυτή δεν είναι αποσπασματική εντάσσεται σε μία στρατηγική η οποία βασίζεται σε μία απλή αρχή να δώσουμε σε όσους περισσότερους μπορούμε δυνατότητες επανεκκίνησης. Για πρώτη φορά δίνουμε την δυνατότητα άρσης σε τραπεζικό λογαριασμό σε όσους καταβάλουν το 25% της βασικής οφειλής τους και ρυθμίζουν το υπόλοιπο ποσό επιβραβεύουμε δηλαδή τη συνέπεια».

Ο υπουργός τόνισε τη βελτίωση της εικόνας του χρηματοπιστωτικού συστήματος, με τον δείκτη των μη εξυπηρετούμενων δανείων να έχει υποχωρήσει στο 3,3%, και υπογράμμισε την ανάγκη στήριξης των συνεπών δανειοληπτών.



