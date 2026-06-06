BMW Motorrad: Τώρα είναι πιο εύκολο να αποκτήσετε μοτοσικλέτα

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BMW Motorrad: Τώρα είναι πιο εύκολο να αποκτήσετε μοτοσικλέτα
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Η BMW Financial Services Hellas παρουσιάζει το νέο ελκυστικό πρόγραμμα χρηματοδότησης Ready2Ride, προσφέροντας έναν πιο εύκολο και ευέλικτο τρόπο απόκτησης μιας νέας μοτοσικλέτας από την BMW Motorrad. Σχεδιασμένο με γνώμονα τη σύγχρονη κινητικότητα, το Ready2Ride συνδυάζει χαμηλότερες μηνιαίες δόσεις με δυνατότητα προσαρμογής στο τέλος της σύμβασης, επιτρέποντας στους πελάτες να διαμορφώνουν το πλάνο εξόφλησής τους σύμφωνα με τις προσωπικές τους ανάγκες.

Έξυπνη δομή χρηματοδότησης.

Το προνομιακό πρόγραμμα Ready2Ride προσφέρει τα παρακάτω οφέλη:

4,9% ετήσιο ονομαστικό επιτόκιο (πλέον 0,6% εισφοράς Ν.128/75)
Προκαταβολή από 20%
Διάρκεια 24 ή 36 μήνες
Χαμηλότερες μηνιαίες δόσεις
Η δομή του προγράμματος περιλαμβάνει μεγαλύτερη τελική δόση, επιτρέποντας μειωμένη μηνιαία δόση, ενώ στο τέλος της σύμβασης ο πελάτης διατηρεί τη δυνατότητα εξόφλησης ή αναχρηματοδότησης του υπολειπόμενου ποσού.Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα ένταξης της ασφάλισης στη χρηματοδότηση, διευκολύνοντας την ενιαία διαχείριση κόστους.

BMW Motorrad: Τώρα είναι πιο εύκολο να αποκτήσετε μοτοσικλέτα

Ολοκληρωμένες λύσεις από την BMW Financial Services Hellas.

Η BMW Financial Services Hellas προσφέρει στους πελάτες της ένα ευρύ φάσμα χρηματοδοτικών προγραμμάτων που προσαρμόζονται σε διαφορετικές ανάγκες, όπως τα 3asyRide, Easy2Ride και BMW ALL IN RIDE, συνδυάζοντας  ευελιξία, προνομιακούς όρους και ολοκληρωμένες  υπηρεσίες.Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα ένταξης ασφαλιστικής κάλυψης στη μοτοσικλέτα απόκτησης, επιτρέποντας στους πελάτες να συνδυάσουν χρηματοδότηση και ασφάλιση σε μια ενιαία λύση.

BMW Motorrad: Τώρα είναι πιο εύκολο να αποκτήσετε μοτοσικλέτα

Ασφαλιστικές λύσεις για κάθε ανάγκη.

Μέσα από τα προγράμματα ασφάλισης της BMW Financial Services Hellas, οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε διαφορετικά προγράμματα που περιλαμβάνουν σημαντικές καλύψεις, όπως αστική ευθύνη, προστασία από ζημιές, νομική υποστήριξη και δυνατότητα επιλογής πρόσθετων υπηρεσιών, προσαρμοσμένων στις ανάγκες του αναβάτη.

BMW Motorrad: Τώρα είναι πιο εύκολο να αποκτήσετε μοτοσικλέτα

Ευελιξία και σιγουριά σε κάθε διαδρομή.

Με το ολοκληρωμένο οικοσύστημα υπηρεσιών της BMW Financial Services Hellas, η απόκτηση μιας νέας μοτοσικλέτας της BMW Motorrad γίνεται πιο προσιτή και ευέλικτη από ποτέ, προσφέροντας στους πελάτες τη δυνατότητα να απολαμβάνουν την οδηγική εμπειρία με άνεση, σιγουριά και απόλυτη ελευθερία επιλογών.

 

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