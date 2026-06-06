Φτιάξτε δροσερή σαλάτα Caprese με κοτόπουλο κι αβοκάντο

Ελαφριά, γευστική αλλά και με καλοκαιρινή «εμφάνιση», η σαλάτα caprese είναι ιδανική για τις ζέστες του Ιουνίου

Αν και είμαστε όλοι έτοιμοι για μια υγιεινή σαλάτα γεμάτη νόστιμα συστατικά, μερικές φορές ασχολούμαστε περισσότερο με την ποιότητα παρά την ποσότητα. Πιθανώς το πιο ουσιαστικό παράδειγμα αυτού είναι η σαλάτα Caprese, που αποτελείται από τρία μόνο συστατικά – φρέσκια μοτσαρέλα, υπέροχες ντομάτες και λαμπερό βασιλικό.

Για να φτιάξουμε αυτήν την εκδοχή κοτόπουλου-αβοκάντο, μείναμε με αυτή την αρχή, προσθέτοντας απλώς ψητό κοτόπουλο, βαλσάμικο, κρεμώδες αβοκάντο και λίγο ρομαν για έξτρα τραγανό εφέ. Το αποτέλεσμα είναι μια απλή σαλάτα που εξακολουθεί να είναι δροσερή και ελαφριά, αλλά και αρκετά χορταστική για βραδινό.

Το χτύπημα του κοτόπουλου εδώ μπορεί να φαίνεται σαν ένα περιττό βήμα, αλλά εμπιστευτείτε μας - αξίζει τον κόπο για τα πιο τρυφερά και ζουμερά στήθη κοτόπουλου. Το πιο λεπτό κρέας σημαίνει επίσης μικρότερο χρόνο μαρινάδας, ταχύτερο χρόνο μαγειρέματος και πιο ελκυστικό τελικό πιάτο (εξάλλου ένα Caprese πρέπει να είναι όμορφο).

Συστατικά

3 κ.σ. βαλσάμικο ξύδι

1 κ.γ. αγνό σιρόπι σφενδάμου

1 κουτ. μουστάρδα Ντιζόν

Αλάτι

1/2 γ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

2 στήθη κοτόπουλου χωρίς κόκαλα, χωρίς δέρμα (περίπου 1 κιλό συνολικά)

3/4 κουτ. ιταλικά καρυκεύματα (ή μείγμα ρίγανη, θυμάρι, δυόσμο, βασιλικό, δεντρολίβανο)

Φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

2 κεφάλια μαρούλι ρομά, κομμένα σε λεπτές φέτες

2 μικρά ή 1 μεγάλο αβοκάντο, κομμένο στη μέση, κομμένο σε λεπτές φέτες

1 (340 gr.) δοχείο μίνι μπάλες μοτσαρέλα, στραγγισμένες, κομμένες στη μέση ή κομμένες στα τέσσερα αν είναι μεγάλες

1 φλ. ντοματίνια ή σταφύλι, κομμένα στη μέση

1/2 φλ. συσκευασμένα φύλλα φρέσκου βασιλικού, κομμένα σε λεπτές φέτες

Εκτέλεση

Σε ένα μεσαίο μπολ, χτυπήστε ελαφρά το ξύδι, το σιρόπι, τη μουστάρδα και 3/4 κουταλάκι του γλυκού αλάτι. Ενώ ανακατεύετε, ρίχνετε σιγά σιγά το λάδι μέχρι να ενωθούν.

Τοποθετήστε το κοτόπουλο ανάμεσα σε 2 κομμάτια πλαστικής μεμβράνης και τρίψτε με μια σφύρα κρέατος σε κομμάτια πάχους 1/2". Μεταφέρετε το κοτόπουλο σε ένα μεγάλο μπολ, αλατοπιπερώστε παντού και καρυκεύστε με το μείγμα μπαχαρικών, 3/4 κουταλάκι του γλυκού αλάτι και 1/4 κουταλάκι του γλυκού πιπέρι.

Ρίξτε 1/4 φλιτζάνι ντρέσινγκ βαλσάμικο πάνω από το κοτόπουλο, βάλτε το υπόλοιπο ντρέσινγκ στο ψυγείο μέχρι να το χρησιμοποιήσετε, στρώστε το κοτόπουλο και αφήστε το να μαριναριστεί, ανακατεύοντας μερικές φορές, τουλάχιστον 15 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου ή καλύψτε το μπολ και βάλτε το στο ψυγείο έως και 3 ώρες.

Ετοιμάστε μια σχάρα σε μέτρια προς υψηλή θερμοκρασία. Ζεσταίνετε 5 λεπτά (ή προθερμαίνετε ένα σκεύος γκριλ σε μέτρια προς δυνατή φωτιά). Ψήστε το κοτόπουλο στη σχάρα, γυρίζοντας μέχρι τη μέση, μέχρι να ροδίσει και να ψηθεί, περίπου 5 λεπτά ανά πλευρά. Μεταφέρετε σε ξύλο κοπής και αφήνετε να κρυώσει ελαφρώς.

Εν τω μεταξύ, μοιράστε το μαρούλι, το αβοκάντο, τη μοτσαρέλα, τις ντομάτες και τον βασιλικό σε μπολ. Κόβετε το κοτόπουλο σε λεπτές φέτες και το τοποθετείτε σε μπολ. Περιχύστε με το υπόλοιπο ντρέσινγκ.

Πηγή άρθρου: Allyou.gr

Συντάκτης: Αγγελική Λάλου