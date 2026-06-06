Πανελλήνιες 2026 ΕΠΑΛ: Oι απαντήσεις στα θέματα των μαθημάτων ειδικότητας

Εξετάστηκαν σε Ηλεκτροτεχνία 2, Προγραμματισμό Υπολογιστών, Ιστορία Τέχνης

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Aναλυτικός σχολιασμός των θεμάτων και απαντήσεις για το μάθημα Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ- Εκπαιδευτικός Όμιλος «Πουκαμισάς»

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ εξετάστηκαν σε τέσσερα μαθήματα ειδικότητας στις Πανελλήνιες 2026.
  • Τα μαθήματα περιλαμβάνουν: Ηλεκτροτεχνία 2, Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, Προγραμματισμός Υπολογιστών και Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης.
  • Το star.gr σε συνεργασία με τον Όμιλο Φροντιστηρίων Πουκαμισάς δημοσιεύει τις τελικές απαντήσεις στα θέματα των μαθημάτων.
  • Παρέχονται λεπτομέρειες για τα θέματα που εξετάστηκαν σε κάθε μάθημα ειδικότητας.

Σε τέσσερα μαθήματα ειδικότητας εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ στις Πανελλήνιες εξετάσεις 2026 και συγκεκριμένα στα:

  1. Ηλεκτροτεχνία 2
  2. Αρχιτεκτονικό Σχέδιο
  3. Προγραμματισμός Υπολογιστών
  4. και Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης

Το star.gr σε συνεργασία με τον Όμιλο Φροντιστηρίων Πουκαμισάς σας παρουσιάζουν τις τελικές απαντήσεις στα θέματα των εξεταζόμενων μαθημάτων ειδικότητας.

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