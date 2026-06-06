Σε τέσσερα μαθήματα ειδικότητας εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ στις Πανελλήνιες εξετάσεις 2026 και συγκεκριμένα στα:
- Ηλεκτροτεχνία 2
- Αρχιτεκτονικό Σχέδιο
- Προγραμματισμός Υπολογιστών
- και Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης
Το star.gr σε συνεργασία με τον Όμιλο Φροντιστηρίων Πουκαμισάς σας παρουσιάζουν τις τελικές απαντήσεις στα θέματα των εξεταζόμενων μαθημάτων ειδικότητας.
- Οι τελικές απαντήσεις στο μάθημα Προγραμματισμός Υπολογιστών
- Τα θέματα που έπεσαν στο μάθημα Προγραμματισμός Υπολογιστών
- Οι τελικές απαντήσεις στην Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης
- Τα θέματα που έπεσαν στην Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης