Με βαθιά συγκίνηση και εμφανώς φορτισμένη συναισθηματικά, η Μαρία Καλάβρια μίλησε για την απώλεια της αγαπημένης της φίλης, Γωγώς Μαστροκώστα, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα» και τη Μαρία Αντωνά. Η ίδια δεν έκρυψε πως, παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει ημέρες από τον θάνατό της, εξακολουθεί να δυσκολεύεται να αποδεχτεί την πραγματικότητα και να συνειδητοποιήσει ότι η Γωγώ δεν βρίσκεται πια κοντά τους.

Η Μαρία Καλάβρια, η οποία διατηρούσε στενή και πολυετή φιλία με τη Γωγώ Μαστροκώστα, επέλεξε να μιλήσει με λόγια καρδιάς για τον άνθρωπο που γνώρισε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, περιγράφοντας μια γυναίκα με δύναμη, γενναιοδωρία και τεράστια αγάπη για τους ανθρώπους γύρω της.

«Ο Τραϊανός και η Γωγώ ήταν από τα ωραιότερα ζευγάρια. Μια πραγματική αγάπη. Μου είχε ζητηθεί πολλές φορές να μιλήσω για τη Γωγώ, και δεν το έκανα. Δε θεωρώ ότι πρέπει να πω κάτι. Μου λείπει πολύ. Δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα αυτό που έχει συμβεί».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον μεγάλο έρωτα που ένωνε τη Γωγώ Μαστροκώστα με τον Τραϊανό Δέλλα, τονίζοντας ότι η σχέση τους αποτελούσε ένα σπάνιο παράδειγμα αληθινής αγάπης και αμοιβαίου σεβασμού.

«Ήταν σπάνια η αγάπη με τον Τραϊανό. Και ο Τραϊανός είναι ένας άνθρωπος υπόδειγμα, και η Γωγώ ήταν, γι’ αυτό ταίριαξαν…»

Συγκινημένη, η Μαρία Καλάβρια μίλησε και για τη μεγάλη προσφορά της φίλης της προς τους συνανθρώπους της, αποκαλύπτοντας πως η Γωγώ βοηθούσε διακριτικά πολλούς ανθρώπους χωρίς ποτέ να επιδιώκει προβολή ή αναγνώριση.

«Έχω γνωρίσει γυναίκες που βοηθήθηκαν από τη Γωγώ… Ήταν ένα πολύ αγαπητό πρόσωπο. Πιστεύω ότι είναι εδώ και μας ακούει».

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι εξακολουθεί να βρίσκεται στο πλευρό της οικογένειας της αείμνηστης φίλης της, ενώ διατηρεί στενή σχέση και με την αδελφή της, καθώς όλοι προσπαθούν ακόμη να διαχειριστούν το βαρύ πένθος.

«Είμαι κοντά στην οικογένεια. Κάνω πολλή παρέα και με την αδελφή της. Τώρα όμως χρειάζονται όλοι τον χρόνο τους για να μπορέσουν να εξοικειωθούν με αυτό που έχει συμβεί… Μακάρι να είχαμε κι εμείς τη δύναμη που είχε η Γωγώ».

Η Μαρία Καλάβρια δεν έκρυψε τον θαυμασμό της για τον τρόπο με τον οποίο η Γωγώ Μαστροκώστα αντιμετώπισε τις δυσκολίες της ζωής, αφήνοντας να εννοηθεί πως το παράδειγμά της θα αποτελεί πάντα πηγή έμπνευσης για όσους την αγάπησαν και τη γνώρισαν.

Στο τέλος της συνέντευξης, η συζήτηση στράφηκε και στην προσωπική ζωή της ίδιας της Μαρίας Καλάβρια. Όπως αποκάλυψε, εδώ και τέσσερα χρόνια είναι μόνη, έχοντας επιλέξει να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στον εαυτό της και στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

«Δεν έχω χρόνο για να ερωτευτώ. Όλα είναι θέμα timing και πάντα το πίστευα αυτό στη ζωή μου. Είμαι μόνη μου τέσσερα χρόνια… Μου αρέσει. Ήμουν 22 χρόνια παντρεμένη. Αυτό δε σημαίνει ότι θα είμαι πάντα έτσι. Κάποια στιγμή έφτασα πάλι κοντά στο να ξαναγίνει κάτι τόσο σοβαρό, αλλά δεν έγινε. Δε το αποκλείω όμως να συμβεί, γιατί ό,τι έχω πει στη ζωή μου ότι δε θα κάνω, το έκανα».

Παρότι απολαμβάνει τη ζωή της ως ελεύθερη γυναίκα, ξεκαθάρισε ότι δεν έχει κλείσει την πόρτα στον έρωτα, πιστεύοντας πως όλα εξαρτώνται από τη σωστή στιγμή και τον κατάλληλο άνθρωπο.

