Ντόναλντ Τραμπ: Νέες απειλές κατά του Ιράν - «Τέλος το καλό παιδί»

«Αν δε δεχτούν τη δίκαιη συμφωνία μας, θα καταστρέψουμε κάθε υποδομή»

19.04.26 , 19:31 Pickaxe Mountain: Σε «απόρθητο» βουνό το ουράνιο του Ιράν
19.04.26 , 18:50 Lingo: Άφωνος ο Νίκος Μουτσινάς - «Εντάξει το κλείνω το πρόγραμμα»
19.04.26 , 17:58 Υπόθεση Μυρτούς: Το κορίτσι στο διπλανό δωμάτιο, ο 66χρονος & τα ερωτήματα
19.04.26 , 16:46 Οι ερωτικές προβλέψεις για την εβδομάδα 20/4/2026 - 26/4/2025
19.04.26 , 16:30 Ολυμπιακός: Παραμένει αήττητος στη Basket League - Νέα νίκη επί του Άρη
19.04.26 , 16:20 Οι κάμερες «έλυσαν» το μυστήριο με την πτώση γυναίκας στο κέντρο της Αθήνας
19.04.26 , 15:06 Θεσσαλονίκη: Mυστήριο με νεογέννητο - Δύο συλλήψεις για εμπόριο βρεφών
19.04.26 , 15:05 TractioN: Η Φωτεινή Τριχά έβαλε ψηλά τον πήχη στο parking challenge
19.04.26 , 15:00 Φωτεινή Τριχά: Οι σπουδές, οι διακρίσεις στο πόλο και η μεγάλη της αδυναμία
19.04.26 , 14:39 ΗΠΑ: Πυροβολισμοί στην πανεπιστημιούπολη της Αϊόβα - Αρκετοί τραυματίες
19.04.26 , 14:14 Τροχαίο Λιοσίων: Συνελήφθη ο οδηγός της μηχανής που εγκατέλειψε τη 16χρονη
19.04.26 , 14:00 Δες πώς να ξανακερδίσεις τον ύπνο σου μετά την αλλαγή ώρας
19.04.26 , 13:40 Παναθηναϊκός: Sold out το ματς με τη Μονακό μέσα σε 24 ώρες
19.04.26 , 12:00 Πάτρα: Nεκρός μετά από κατάσβεση πυρκαγιάς- Ερευνώνται τα αίτια θανάτου του
Οι κάμερες «έλυσαν» το μυστήριο με την πτώση γυναίκας στο κέντρο της Αθήνας
Αλεξάνδρα Νίκα: Ξεκίνησε τις προετοιμασίες για το δωμάτιο της κόρης της
Γρηγόρης Αρναούτογλου: Η συγκίνησή του στο «Moments» ακούγοντας τον γιο του
Αντωνοπούλου: Ποζάρει αγκαλιά με τον Νίκο Κώτση στον 7ο μήνα της κύησης
Επίδομα ΔΥΠΑ 300 ευρώ: Ποιοι το δικαιούνται
Μαρία Αντωνά: Πέρασα πάρα πολύ ωραία το Πάσχα στην Τήνο - Πιστεύω πολύ
Πρώτη πρόβα νυφικού για την Αθηνά Οικονομάκου - Δείτε βίντεο
Υπόθεση Μυρτούς: Το κορίτσι στο διπλανό δωμάτιο, ο 66χρονος & τα ερωτήματα
Θεοφάνους για Ρέμο: «Δε μου άρεσε αυτό που είπε για τη Μαρινέλλα»
Ασυνήθιστα ονόματα που έχουν δώσει Έλληνες επώνυμοι στα παιδιά τους
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία AP
Πρώτη Δημοσίευση: 19.04.26, 17:24
Νέες απειλές Τραμπ στο Ιράν / ΕΡΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

O πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε σήμερα το Ιράν για «πλήρη παραβίαση» της εκεχειρίας μεταξύ των δύο χωρών, διότι άνοιξε πυρ εναντίον πλοίων κοντά στα Στενά του Ορμούζ και επανέλαβε την απειλή να καταστρέψει γέφυρες και ενεργειακές μονάδες στο Ιράν, εκτός κι αν η Τεχεράνη συμφωνήσει με τους όρους του. 

Προειδοποίηση Τραμπ για τα Στενά: Το Ιράν δεν μπορεί να εκβιάσει τις ΗΠΑ

Την ώρα που τα Στενά παραμένουν αποκλεισμένα για τη ναυσιπλοΐα, δύο ημέρες αφού ο Τραμπ και το Ιράν ανακοίνωσαν πως θα ανοίξουν, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως απεσταλμένοι του θα μεταβούν στο Πακιστάν αύριο το βράδυ, έχοντας προετοιμαστεί για περαιτέρω συνομιλίες.   

«Προσφέρουμε μια πολύ δίκαιη και λογική συμφωνία και ελπίζω πως θα τη δεχθούν, διότι, εάν δεν τη δεχθούν, οι ΗΠΑ θα καταστρέψουν κάθε ενεργειακή μονάδα και κάθε γέφυρα στο Ιράν», έγραψε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για να προσθέσει: «Τέλος το καλό παιδί! ("NO MORE MR. NICE ⁠GUY!"). Θα υποχωρήσουν γρήγορα, θα υποχωρήσουν εύκολα και, αν δεν δεχτούν τη συμφωνία, θα είναι τιμή μου να κάνω αυτό που πρέπει να γίνει – κάτι που θα έπρεπε να είχε γίνει στο Ιράν από άλλους Προέδρους τα τελευταία 47 χρόνια. Είναι ώρα να τελειώσει η μηχανή θανάτου του Ιράν!». 

Τραμπ προς Χεζμπολάχ: «Συμπεριφερθείτε καλά» - Eκρήξεις στη Βηρυτό

Νέες απειλές Τραμπ κατά του Ιράν: «Τέλος το καλό παιδί»

Οι διεθνείς τιμές πετρελαίου και οι χρηματιστηριακές αγορές κατέγραψαν άνοδο την Παρασκευή όταν το Ιράν ανακοίνωσε καταρχήν πως θα ανοίξει ξανά τα Στενά, τα οποία είχαν κλείσει για όλα τα πλοία πέραν των ιρανικών, από τότε που ο Τραμπ και το Ισραήλ ξεκίνησαν τον πόλεμο την 28η Φεβρουαρίου. 

Όμως, αφού ο Τραμπ δήλωσε πως θα συνεχίσει τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, η Τεχεράνη ανακοίνωσε χθες Σάββατο πως κρατάει κλειστό τον πορθμό. Τουλάχιστον δύο πλοία ανέφεραν πως δέχθηκαν πυρά ενώ προσέγγισαν τα Στενά χθες. 

«Το Ιράν αποφάσισε να ανοίξει πυρ χθες στα Στενά του Ορμούζ. Μια πλήρης παραβίαση της συμφωνίας μας εκεχειρίας», ανέφερε ο Τραμπ στη σημερινή ανάρτησή του. 
«Αυτό δεν ήταν ωραίο, ήταν;», συμπλήρωσε.

Λευκός Οίκος: Στο Πακιστάν αύριο ο Τζέι Ντι Βανς για συνομιλίες με το Ιράν

O αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς θα ηγηθεί μιας αμερικανικής αποστολής για συνομιλίες με το Ιράν αύριο στο Πακιστάν, ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. 

Τζέι Ντι Βανς: «Η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο των Ιρανών»

Ο Τζέι Ντι Βανς, που ήταν επικεφαλής της αμερικανικής αντιπροσωπείας το περασμένο Σαββατοκύριακο, θα είναι παρών, μαζί με τους άλλους δύο απεσταλμένους του προέδρου, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, διευκρίνισε η αμερικανική προεδρία. 

Λίγο νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει στο ABC πως ο αντιπρόεδρός του δεν θα πήγαινε στο Ισλαμαμπάντ, επικαλούμενος θέματα ασφαλείας.
 

ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
ΙΡΑΝ
ΗΠΑ
ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
ΠΟΛΕΜΟΣ
ΣΤΕΝΑ ΟΡΜΟΥΖ
ΤΖΕΙ ΝΤΙ ΒΑΝΣ
